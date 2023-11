Eerste obstakels steken de kop op tijdens ruwbouwwerken in Huis Gemaakt

Terwijl de koppels in Antwerpen en Aalst al aan het breken zijn, werken de twee Limburgse koppels aan hun maquette in Huis Gemaakt. Daarna beginnen ook voor hen de eerste afbraakwerken. De zes koppels starten de ruwbouwwerken aan een verpletterend tempo, maar al snel stuiten ze in Hasselt, Aalst en ook in Antwerpen op de eerste obstakels. In Aalst ontbreekt een betonnen fundering en in Hasselt krijgen de koppels te maken met hardnekkig grondwater. Maar vooral in Antwerpen heerst er paniek: bij het uitgraven van de vloeren ontdekken Tom en Enis een enorme en verontrustende barst in de fundering van het huis. "Er zit een spleet over de hele ruimte. Je kunt van het ene verdiep naar het andere kijken", vertelt Tom. De koppels zitten met de handen in het haar…

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

In Aalst heeft Leonard zijn roeping gevonden tijdens de sloop. “Ik heb maar één doel: must destroy", lacht hij. Ook Martin barst van de energie: “Het deed deugd, alles afbreken en nergens naar kijken.” Maar hoewel de koppels denken dat ze op schema zitten, zet werfleider Johny hen weer met beide voeten op de grond. Wanneer hij de vloer openbreekt, heeft hij namelijk slecht nieuws voor de koppels: “Die vloer moet er volledig uit. Ze gaan spieren voelen die ze nog nooit gevoeld hebben”, klinkt het.

In Limburg staan de koppels met knikkende knieën voor de jury. Zij moeten hun maquettes verdedigen voor ook zij een paar containers mogen vullen. Bavo & Kayleigh zien het groots en laten hun fantasie de vrije loop, met de tuin als grootste eyecatcher. “We hebben een aantal speciallekes zoals een voetbalveldje in de tuin en een zwembad”, klinkt het. Hun uitgebreide tuinontwerp zorgt dan ook voor extra stress bij concullega's Herbert & Cynthia. Maar vallen deze wilde ideeën ook in goede aarde bij juryleden Bart Appeltans, Cerina Marchetta en Béa Vandendael?

