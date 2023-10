Wie van deze zes Huis Gemaakt-koppels wint een eigen (t)huis, gratis en voor niks?

Zes gedreven koppels, drie verwaarloosde panden en de kans om een droomwoning te renoveren én gratis te winnen. Vanaf 31 oktober gaan Tom & Alice, Ana & Enis, Bavo & Kayleigh, Herbert & Cynthia, Leonard & Naomi en Anouk & Martin de ultieme renovatietest aan in het nieuwe seizoen van Huis Gemaakt. De komende weken steken zij de ‘werkhanden’ uit de mouwen om een pand van boven tot onder te verbouwen. Hun handigheid, creativiteit en zelfs hun relatie worden intensief op de proef gesteld. Wat hebben ze ervoor over om kans te maken op hun gratis droomhuis? Hoever willen ze gaan? En wie moet het slopende avontuur al na enkele weken verlaten? Slechts één koppel wacht aan het einde van de rit de ultieme beloning: de sleutels van hun eigenhandig gerenoveerde woning, gratis en voor niks.

De te verbouwen vastgoedparels liggen dit seizoen verspreid over Antwerpen, Hasselt en Aalst. De koppels starten de strijd met twee teams per pand, waarbij ze elkaars directe concurrenten zijn. Onder het kritische oog van aannemer Cerina Marchetta, interieurarchitect Bart Appeltans, vastgoedexpert Béa Vandendael en werfleider Johny zullen ze moeten laten zien wat ze waard zijn. De hamers zullen klinken, de verfrollers zullen zwieren en de competitie zal hevig zijn…

Leer de koppels hier beter kennen:

Deze jonge koppels gaan in drie karaktervolle panden de slopende strijd aan om een eigen huis te winnen:

ANTWERPEN

Tom (26) & Alice (25)

Deze twee energiebommen, vol enthousiasme en vastberadenheid, vormen een onverslaanbaar team. Alice is een wervelwind die elke uitdaging aangaat, terwijl Tom een zachtaardige leergierige ziel is die altijd klaarstaat voor nieuwe avonturen. Alice is momenteel bezig aan een doctoraat als klinische logopediste, Tom studeerde af als ingenieur. Het duo deelt een passie voor creativiteit, reizen en gezelschapsspelletjes. Beiden zijn ze uitermate sportief en willen ze deelnemen aan een marathon. Momenteel doen ze aan cohousing, maar het verlangen naar een plekje samen brandt elke dag wat meer. Hun ideale thuis bevindt zich in Antwerpen. Hoe het eruitziet, maakt minder uit. Zolang het maar karakter en potentieel heeft én bij voorkeur gekleurde raampartijen.

Ana (32) & Enis (36)

Ana en Enis, een Bosnische teddybeer met tattoos en zijn Portugese schone, zijn al 18 jaar samen en hebben drie kinderen. Ze emigreerden als tieners naar België en vonden hier niet alleen een nieuwe thuis maar ook elkaar. Hun relatie is doordrenkt met humor en liefde, wat hun band nog sterker maakt. Voor dit koppel is het simpel: Ana en Enis doen mee voor hun kinderen, vooral hun vijfjarige dochter droomt van een schommelbed, zoals in de film Encanto. Hun grote droom is om ooit kerst te vieren bij hen thuis, met de hele familie samen. In een vorig leven was Enis rapper en schreef hij zijn eigen nummers onder de naam ‘De Nieuwe Belg’. Enis is de komiek van het gezin, sociaal en gemakkelijk in de omgang, terwijl Ana de puntjes op de i zet met haar vastberadenheid.

HASSELT

Herbert (29) & Cynthia (29)

Dit Limburgse koppel straalt al acht jaar liefde en passie uit in alles wat ze doen. Ze kwamen elkaar tegen op Tinder, maar de vonk sloeg pas echt over op Hasselt Kermis. Herbert, charmant en sociaal, en Cynthia, levendig met een sterke persoonlijkheid, zijn een perfecte match. Ze delen momenteel een knus appartement in Leuven met hun 'kleine tijger' Maine Coon. Cynthia werkt in een bibliotheek van KU Leuven en Herbert, met een achtergrond in kunsthumaniora en later interieurarchitectuur, is projectleider bij een gevelbedrijf. Hun droom is het renoveren van een oud huis in Hasselt met lichte en open ruimtes, en een atelier om meubels te pimpen en te maken. Hun stijl is eclectisch, met een voorliefde voor hout en vintage meubels.

Bavo (21) & Kayleigh (23)

Kayleigh en Bavo zijn een liefdevol paar met slechts één doel: de overwinning. Zij, een toegewijde opvoedster in een leefgroep, en hij, was keeper bij Lommel SK. Vroeger speelde Bavo professioneel voetbal in Zweden, maar de liefde voor Kayleigh heeft zijn hart veroverd. Hun liefdesverhaal begon een jaar geleden en ondertussen hebben ze zich gesetteld in een appartementje in Lommel, samen met hun speelse labradoodle Obi. Het duo houdt elkaar perfect in evenwicht: Kayleigh is efficiënt, terwijl Bavo haar kalmeert met zijn relaxte houding. Hun toekomstige huis wordt strak en modern, zonder overtollige tierlantijntjes, met opvallende eyecatchers zoals een marmeren tafel.

AALST

Anouk (26) & Martin (28)

Anouk en Martin zijn twee bevlogen carnavalisten. Hoewel ze hun dagen doorbrengen in een knus huurhuisje in Aaigem, zijn hun harten vrijwel altijd in de Carnavalsstad te vinden. Anouk en Martin zijn dierenliefhebbers en delen hun huis met 3 fretten, 2 katten, 2 honden en kippen. Een onderhoudsvriendelijke woning is voor hen hét allerbelangrijkste. In het dagelijkse leven werkt Martin als vorkliftchauffeur, zij werkt in een parfumerie. In hun vrije tijd is het duo altijd te vinden in de carnavalshallen in Aalst waar ze vol enthousiasme aan hun praalwagen werken. Dit jaar zijn ze voor het eerst van de partij in de grote stoet. Hoewel ze geen spaarplan hebben en enkele financiële tegenslagen hebben gehad, blijft hun verlangen naar een eigen huis groeien.

Leonard (27) & Naomi (28)

Leonard en Naomi zijn al 10 jaar samen. Hun energie lijkt onuitputtelijk en hun gezamenlijke creativiteit kent geen grenzen. Ze delen hun huis met twee levendige Border Collies die slechts één vereiste hebben: een tuin om in te spelen. Naomi vindt haar creatieve uitlaatklep als illustratrice, hij werkt in de vastgoedsector. Leonard beoefent in zijn vrije tijd ‘Jiu Jitsu’. Samen hebben ze hun voormalige horecazaak volledig gerenoveerd. Nu zoeken ze een eigen huisje. Hun interieur is net zo wild als hun levensstijl: een verrassende mix van ananaslampen, weelderige planten en kaders aan de muur zonder enige structuur.

