Huis Gemaakt komt terug met een twist: kandidaat-verbouwers krijgen de nieuwe panden in Aalst, Antwerpen en Hasselt nu al te zien

Het succesprogramma Huis Gemaakt keert terug met een splinternieuw seizoen. Niet zomaar een nieuw seizoen, maar één dat meteen met een verrassende twist van start gaat. De koppels die het verbouwavontuur starten, zullen dat namelijk niet meer doen in onbekende leegstaande panden. Voor het eerst in de Huis Gemaakt-geschiedenis kunnen kandidaat-verbouwers vooraf al kennismaken met de te verbouwen woningen - die deze keer gelegen zijn in Aalst, Antwerpen en Hasselt - en zich inschrijven voor een pand naar keuze. Dina Tersago lanceert daarom een oproep naar alle jonge koppels die van aanpakken weten en dromen van een eigen huis dat ze nooit moeten afbetalen. Inschrijven voor de openhuizendagen en dus ook voor het nieuwe seizoen van Huis Gemaakt kan via vtm.be vanaf… nu!

“Huis Gemaakt komt terug… en hoe!”, klinkt het bij Dina Tersago. ”Deze keer mag iedereen onze panden komen ontdekken tijdens de openhuizendagen. Hou je vast… We hebben een pand in Aalst, een tweede ligt in Antwerpen en nog eentje in Hasselt. Ben je jong en wil je wat? Schrijf je dan snel in via vtm.be, word stapelverliefd en wie weet win je wel de grootste prijs ever: een eigen huis.”

Bekijk de oproep van Dina hier:

Maak kennis met de drie verborgen parels van panden

AALST

Vlakbij de indrukwekkende watertoren ligt dit statige rijhuis. De sierlijke mozaïekvloer, de bombastische schouwen en de vier ruime slaapkamers verhullen een rijk verleden. Dit prachtige huis werd jaren verwaarloosd en verloor zijn charme. Vandaag doet enkel de aanwezige kerstversiering nog vermoeden dat dit ooit een warme thuis was. Deze 217 m² leegstand verdient dringend wat zorg en liefde.

Ontdek het pand hier:

ANTWERPEN

In het zuiden van Antwerpen staat dit adembenemende herenhuis uit 1927. De indrukwekkende inkomhal, de ruime woonkamer en de originele elementen waren ooit het decor waar een welgesteld cliënteel haar bontjas kwam kopen. Bijna honderd jaar lang was dit huis met zijn vijf kamers in handen van dezelfde familie. Sinds een jaar wordt er niet meer geleefd en lijkt het zijn laatste adem uit te blazen. Tijd om daar verandering in te brengen.

Ontdek het pand hier:

HASSELT

In Hasselt staat de schattige fifties villa, ’t Hofje. De tuin, die ooit de grote trots van het pand en de eigenaar was, is vandaag één grote wildernis. De vervallen veranda was lang geleden een prachtige orangerie. In ’t Hofje heeft de tijd letterlijk stil gestaan… en dit al vijf jaar lang. De woning snakt dus naar een sympathiek koppel dat ze nieuw leven komt inblazen.

Ontdek het pand hier:

Wie het avontuur nu al voelt kriebelen en de woningen zelf wil ontdekken is meer dan welkom om zich in te schrijven op de openhuizendagen in de verschillende steden. Dat kan op vtm.be. Na de kijkdagen zullen de koppels gekozen worden die het grote verbouwavontuur mogen starten. Wanneer het nieuwe seizoen van Huis Gemaakt te zien is bij VTM, wordt later bekendgemaakt.

Niet voor publicatie:​

​ De foto uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video's zijn over te nemen via deze embedcodes:

​- Oproep Dina: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/353001?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Pand Aalst: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/353012?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Pand Antwerpen: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/353013?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Pand Hasselt: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/353014?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>