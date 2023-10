De ultieme renovatiestrijd barst los in Huis Gemaakt: van mini-maquette tot maxi-woondroom

Muren neerhalen en ze weer optrekken. Van slag zijn en weer aan de slag gaan. Stevig uitvliegen en er samen weer in vliegen. In Huis Gemaakt starten zes koppels vanaf morgen, dinsdag 31 oktober, aan het renovatieavontuur dat hun leven voorgoed kan veranderen. De inzet? Een eigen gerenoveerd huis dat ze compleet cadeau krijgen. De kandidaat-verbouwers die neerstrijken in Antwerpen en Aalst komen als eerste aan bod. Na een sollicitatiegesprek met juryleden Cerina Marchetta, Bart Appeltans en Béa Vandendael waarin ‘handig’ het magische woord blijkt, staat Dina Tersago klaar met een eerste challenge. De koppels moeten hun grote woondroom omzetten in een maquette. Nadien beoordeelt de jury hun creaties op haalbaarheid, duurzaamheid, afwerking en creativiteit. En er is meer, want het winnende koppel krijgt aan de start van deze slopende strijd meteen een psychologisch voordeel…

Na een oproep, intense bezichtigingen en zenuwslopende sollicitatiegesprekken brengt Dina een bezoek aan de twee gelukkigen in Aalst: Anouk & Martin en Leonard & Naomi. Hun verhalen zijn zo verschillend als dag en nacht, maar ze delen één droom: een eigen huis. Terwijl Leonard & Naomi dromen van een woning met een open indeling en een leefserre, denken rechtstreekse concurrenten Anouk & Martin maar aan één ding: “We willen een onderhoudsvriendelijk huis. We hebben twee honden, twee katten, drie fretten en een paar kippen.” Het duo heeft dan ook heel wat ‘speciallekes’ verwerkt in hun ontwerp, waaronder afvoerputjes om te kuisen, een vintage kooi voor hun fretten en ook een liefdeskamer...

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Ook in Antwerpen worden twee koppels gekozen door de jury. Enis & Ana zijn door het dolle heen. “Dit is meer dan alleen een huis winnen, het stopt daar niet. Het gaat over de toekomst van iedereen in het huis, vooral onze kinderen”, vertelt Enis. Bij het ontwerp van hun maquette trekken ze dan ook de gezinskaart. Ook tortelduifjes Tom & Alice dromen van een eigen stekje. Zij willen vooral scoren met kleur en een geheel eigen trendy stijl. Welke maquette valt het meest in de smaak? Kiest de jury voor Tom & Alice met hun hippe stadswoning, of Enis & Ana met hun warme gezinsnest?

Na het knutselen met schaar en lijm is het tijd voor het echte werk en starten in Aalst en Antwerpen de eerste ruwbouwwerken. De koppels hebben slechts zes weekends de tijd om alles te strippen, leidingen te leggen en nutsvoorzieningen te installeren. De eerste stap is slopen, een taak waarin losbol Leonard zich volledig laat gaan. “Ik heb de drive van een Ferrari maar de remmen van een Volkswagen", lacht Leonard. Anouk & Martin hebben dan weer een heel andere stijl: zélfs afbreken doen ze proper… Ook in Antwerpen hebben ze veel zin om eraan te beginnen en werken ze meteen aan de groepsdynamiek met enkele hartelijke knuffels.

In Limburg mogen Herbert & Cynthia en Bavo & Kayleigh de komende weken hun agenda vrijmaken, want ook zij starten aan het verbouwavontuur van hun leven. Aanstaande donderdag 2 november om 20u35 beoordeelt de jury hun maquettes en begint de sloop. Welk koppel overtuigt de jury het meest?

Bart Appeltans neust vanaf maandag 31 oktober binnen in de interieurs van Bekende Vlamingen in Huis Gesmaakt bij VTM GO

In de exclusieve spin-off Huis Gesmaakt op VTM GO opent interieurarchitect en Huis Gemaakt-jurylid Bart Appeltans elke aflevering een mysterieuze voordeur. Achter deze deur schuilt het intieme stekje van een bekende Vlaming. Alleen met het interieur als zijn gids, moet Bart één grote vraag beantwoorden: wie woont hier? Hij neemt onomwonden hun interieur onder de loep, kijkt wat er in het oog springt en waar er mogelijkheden tot verbetering zijn. Huis Gesmaakt is vanaf 31 oktober elke dinsdag om 22u05, meteen na Huis Gemaakt, te zien op VTM GO.

