Zwicht Hanne op tweede date voor rasechte gentleman Sven?

In de derde aflevering van Cupido Ofzo zagen we hoe de 26-jarige Sven zijn uiterste best deed om Hanne (22) voor zich te winnen. Met succes, want hij nam uiteindelijk de twijfels bij haar weg. Op maandag 14 december om 20.40 gaan ze op tweede date. Beiden kampen ze met een niet aangeboren hersenletsel. Sven kan echter rijden en pikt Hanne zelf op in het huis waar ze onder begeleiding woont.

De taakverdeling is duidelijk: Sven is de chauffeur van dienst en Hanne heeft alles gepland voor hun tweede date: wafels bakken in een wafelatelier. Hobbykok Sven is de man met ervaring in de keuken en neemt Hanne op sleeptouw. “We hebben allebei maar één hand dat we deftig kunnen gebruiken. Maar twee halvekes maken een ganse he, zeg ik altijd”. Sven ontpopt zich tot een rasechte gentleman. Weet hij Hanne helemaal voor zich te winnen op de tweede date?

Ook Bram en Sofie gaan op een tweede date. Door zijn autisme was het bij Bram soms moeilijk om de juiste toon te vinden, maar na een moeizame start volgen al snel goede gesprekken. Sofie kijkt uit naar hun partijtje bowling, maar ze zit met één iets in haar maag: waarom liet Bram op social media zo weinig van zich weten de voorbije weken? Ze raapt al haar moed bijeen en kaart het aan bij hem. Gaat het om een verschil tussen man en vrouw? Of zit Brams autisme er voor iets tussen?

Ondertussen ontmoeten Karen Damen en Ruth Beeckmans de 24-jarige Michela uit Sint-Denijs-Westrem, die een licht verstandelijke beperking heeft en hemiplegie, een verlamming aan haar rechterhand. De jonge vrouw werd geboren in Burundi en werd op haar zesde geadopteerd door haar Belgische mama, met wie ze een hecht gezin vormt. Maar stilaan begint Michela te verlangen naar een vriend, iemand anders dan haar mama om alles mee te delen. Karen en Ruth denken dat Michela misschien wel eens de jackpot zou kunnen winnen met de 28-jarige postbode Hans.

