Karen Damen en Ruth Beeckmans zetten mensen met een beperking of stoornis aan het daten in Cupido Ofzo

De liefde: het mooiste dat er is! Maar voor heel wat mensen is het allesbehalve evident om de liefde van hun leven tegen te komen. Bij hen staat immers een beperking of stoornis het vinden van een partner in de weg. Meer dan 50% van de mensen in deze situatie geeft aan dat ze zich regelmatig eenzaam voelen. Daarom openen Ruth Beeckmans en Karen Damen vanaf maandag 23 november om 20.35 bij VTM met Cupido Ofzo een uniek datingbureau en organiseren ze samen met hun ploeg dates op maat. Ze zorgen ervoor dat de aanpak bij iedere single even uniek is als de single zelf en ze begeleiden de vrijgezellen bij hun eerste stappen in het daten. Daarna is het dan aan de singles zelf om er iets moois van te maken...

Ruth Beeckmans en Karen Damen proberen enkele enthousiaste, innemende en leuke mensen die verlangen naar liefde met een grote L maar daarin gedwarsboomd worden door hun beperking of stoornis, te helpen bij hun zoektocht. Ze stippelen niet alleen dates op maat uit, maar zijn onderweg ook de liefdevolle, supporterende en steunende compagnons de route.

Ruth Beeckmans: “Ik vind het heel boeiend om dit programma te maken. We leren ontzettend warme, leuke mensen kennen die het door hun beperking of stoornis niet altijd makkelijk hebben om een partner te vinden. Iedereen heeft recht op en nood aan liefde. En die zoektocht is nooit makkelijk. Het is zo fijn om samen met deze groep geweldige mensen mee te mogen zoeken en te helpen waar nodig. Ik kijk er naar uit om samen met Karen dates te organiseren voor hen.”

Karen Damen: “Het wordt een heel plezant en leerrijk avontuur. Het is superfijn om hier deel van uit te maken. Ik vind het hartverwarmend en interessant om deze toppers op pad te zetten en te begeleiden in zoiets moois als de liefde. Iets wat voor niemand evident is maar voor hen écht niet. Ruth en ik organiseren in de eerste plaats een fijne ontmoeting en activiteit voor hen. Onze aanpak is bij iedereen uniek en op maat. Als wij op zijn minst al leuke ontmoetingen met leuke mensen voor hen kunnen regelen, zijn we al geslaagd in onze missie. En wie weet wat voor moois er nog uit voortvloeit!”

DE LIEFDEVOLLE CAST



Damon Mertens, 26 jaar, Geraardsbergen - Autisme Spectrum Stoornis

“Ik heb het moeilijk om mensen aan te spreken, gewoon omdat ik niet weet hoe dat moet.”

Damon is 26 jaar oud en een echte flapuit. Samen met zijn mama, papa en zijn twee hondjes woont hij in Geraardsbergen. Werken doet hij bij de Vlaamse Overheid op het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Tot zijn takenpakket behoren klasseren en archiveren. In zijn vrije tijd leest hij graag strips, luistert hij muziek en speelt hij graag minigolf of bowling. Hij is steeds in voor een grapje, is erg lief en behulpzaam.

Van kinds af aan werd er bij Damon autisme vastgesteld. Structuur en planning zijn heel belangrijk voor hem. Contacten leggen met mensen vindt hij erg moeilijk maar vraag hem iets over het treinnetwerk in Vlaanderen en hij zal je exact kunnen zeggen welke type treinen er allemaal rijden op welke verbindingen.

Damon droomt ervan om op eigen benen te staan en zijn toekomst uit te bouwen, en daar hoort voor hem een vriendinnetje bij. Hij heeft echter nog nooit een relatie gehad en weet niet hoe eraan te beginnen, daarom heeft hij de hulp van Ruth en Karen ingeschakeld. Hij hoopt dat ze voor hem een meisje vinden met wie het klikt en dat ze hem wegwijs kunnen maken in de wereld van relaties en daten.

Hanne Delmotte, 22 jaar, Brugge – Niet Aangeboren Hersenletsel

"Sinds het ongeval en mijn hersenletsel is er veel veranderd. Maar het leven moet door. Vooruit met de geit!”

De West-Vlaamse Hanne was 12 jaar toen ze, met haar broertje achterop, met een quad tegen een elektriciteitspaal botste. Haar broer bleef ongedeerd maar Hanne liep een ernstig hersenletsel - Niet Aangeboren Hersenletsel - op. Ondanks een intensieve revalidatie blijft ze tot op heden deels verlamd aan haar linkerkant en gaan haar denken en praten langzamer. Bij het stappen voelt ze zich zekerder wanneer ze haar rollator gebruikt. Toch staat Hanne positief en nuchter in het leven.

Hanne woont samen met vier andere mensen met een beperking in een cohousingproject, Villa Vip in Brugge. Het weekend brengt ze door op de boerderij van haar ouders en ze doet vrijwilligerswerk in een bibliotheek. Ook in haar vrije tijd leest ze graag en schrijft ze tekstjes voor haar blog. Vaak gaan die over de liefde. Helaas is ze tot nu toe niet de ware tegengekomen.

Hanne is op zoek naar iemand die haar aanvult. Iemand met wie ze kan praten over serieuze dingen, maar evengoed onnozel kan doen. Ze bruist naar eigen zeggen van de liefde en mist kleine aanrakingen en knuffels. Door haar beperking is ze fel afhankelijk van anderen en vaak gebonden aan huis. Ze is bang dat ze hierdoor haar ware misloopt. Aan Karen en Ruth dus om die ware tot aan haar voordeur te brengen.

Bram Hendrickx, 36 jaar, Mechelen - Autisme Spectrum Stoornis

“Ik heb geen idee hoe ik een relatie moet beginnen, geen flauw idee. Ik hoop dat Karen en Ruth mij een stappenplan kunnen bezorgen.”

Bram is 36 jaar en woont in Mechelen. Hij omschrijft zichzelf als een rustig type en een echte familieman. Zijn ouders en zijnzussen zijn zijn grootste supporters. Hij werkt als vrijwilliger in een woonzorgcentrum en speelt basket, drumt en luistert graag muziek. Omdat hij vaak het openbaar vervoer neemt, is hij een echte buskenner. De bus nemen in het Mechelse? Eén adres: Bram.

Bram heeft een autismespectrumstoornis en deelt een woning met enkele andere mensen met autisme. Hij woont er zelfstandig maar krijgt af en toe bezoek van een begeleider om te kijken of alles goed loopt. Alleen als het gaat over koken, heeft hij geen hulp nodig. Dat is zìjn terrein, hij tovert dagelijks een lekkere maaltijd op tafel. Bram noemt zichzelf anders, hij heeft zijn autisme een plek kunnen geven en is er gelukkig mee.

Bram is veel met de liefde bezig. Hij heeft dan wel al twee relaties gehad, echt gedatet heeft hij nog nooit. Omdat hij dan ook geen enkel idee heeft hoe hij eraan moet beginnen, heeft hij de hulp van Ruth en Karen ingeschakeld. Hij hoopt dat ze hem dating advies kunnen geven en dat ze iemand vinden met wie hij samen gelukkig oud kan worden en veel kan knuffelen.

Michela Yde, 24 jaar, Sint-Denijs-Westrem - Licht verstandelijke beperking en hemiplegie

"Ik zoek een lieve, rustige jongen, die mij begrijpt en die ik kan vertrouwen.”

Michela werd geboren in Bujumbura, Burundi en op haar 6 jaar geadopteerd door haar Belgische moeder. Tot dan groeide ze op in een weeshuis. Haar echte ouders heeft ze nooit gekend. Sindsdien vormt ze samen met haar mama en grote broer een hecht gezinnetje in Sint-Denijs-Westrem.

Michela heeft een licht verstandelijke beperking en hemiplegie, een verlamming aan haar linkerhand. Dit belet haar evenwel niet om met een grote glimlach in het leven te staan. Ze speelt basket bij een G-sportploeg en zou dit jaar normaal gezien voor de zesde keer meedoen aan de Special Olympics. Daarnaast houdt ze van muziek en kijkt ze graag naar series. Doorheen de week werkt ze in een woonzorgcentrum.

Na enkele mislukte relaties is Michela vooral op zoek naar iemand die betrouwbaar en eerlijk is. Extra punten bovendien voor Karen en Ruth als die iemand ook nog sportief, goedlachs en graag buiten is.

Laurens Verhelle, 31 jaar, Harelbeke - Syndroom van Down

"Ik ben een echte charmeur en weet hoe ik een meisje moet versieren. Je moet lief voor haar zijn en bijvoorbeeld ontbijt op bed brengen.”

Laurens is 31 jaar, heeft het syndroom van Down en woont in Harelbeke in de zorgboerderij De Voyageur. Om het weekend gaat hij terug naar zijn ouderlijk huis in Kortrijk. Laurens is een bezige bij: hij werkt op verschillende plaatsen, waaronder een cafeetje, hij zwemt en speelt voetbal. Hij houdt van dieren en dansspelletjes op de Wii. Hij is gesteld op orde en netheid en kent zijn weg in de keuken.

Laurens is nog nooit verliefd geweest, maar is er wel van overtuigd dat de liefde het mooiste is dat er is. Hij zou het dan ook graag eens willen meemaken en stuurt Karen en Ruth op pad om een meisje voor hem te zoeken dat mooi en slim is en van dieren houdt.

Stijn van de Ven, 25 jaar, Landen - Autisme Spectrum Stoornis / licht verstandelijke beperking

“Een vriendin, daar kunt ge mee babbelen, maar een lief, daar kan je van houden. Dat is het grote verschil.”

Stijn is 25 jaar en woont samen met zijn ouders in Landen. Hij heeft een zwak voor alles wat te maken heeft met klassieke muziek, opera en chique kostuums, liefst die uit het Victoriaanse tijdperk. Deze gentleman omschrijft zichzelf als lief, attent, grappig en sportief. Dit jaar zou hij normaal gezien voor de eerste keer deel hebben genomen aan de Special Olympics in de disciplines kogelstoten en 100 meter.

Stijns werkdagen zijn steeds goed gevuld. Zo werkt hij in het activiteitencentrum Berbendaal als inpakker en als ober in café Costa Hoppa, een bar waar mensen met een beperking tewerkgesteld zijn. Stijn heeft ASS en een licht verstandelijke beperking. Veel mensen begrijpen hem daarom niet. Dat vindt hij erg moeilijk, voor de rest kan hij perfect leven met zijn beperking. En als het even te veel of te druk wordt, zet hij zijn hoofdtelefoon op om te ontstressen.

Stijn kent dan wel wat meisjes, een echt liefje heeft hij nog niet gehad. “Iemand niet te dun, niet te dik, juist tussenin, da’s perfect voor mij.”

Julia Luna Dierens, 21 jaar, Merelbeke - DCD/lichte vorm van autisme

“Look at the bright side is mijn motto, ik probeer het leven altijd positief te bekijken.”

De 21-jarige Julia is een stralende en pittige meid die weet wat ze wil en vooral ook wat ze niét wil. Wat ze vooral heel graag wil, is acteren. Samen met haar papa Frank staat ze al twee jaar op het podium. Hij richtte theatercollectief Het Scheldeoffensief op, een gezelschap voor bijzondere mensen. Daarnaast houdt Julia van dansen, babbelen, met de tandem rondrijden en zowat alles wat avontuurlijk is. Julia is een groepsdier, ze aardt het best als ze tussen de mensen is. Doorheen de week zit ze op school, waar ze één dag per week in de kleuterklas de kleuterjuf mee ondersteunt. Op zondag trekt ze naar de jeugdbeweging.

Julia heeft het lang erg moeilijk gehad om haar beperking te aanvaarden en erover te praten. Ze heeft dyspraxie en een lichte vorm van autisme. Schrijven en rekenen gaan wat moeilijk, motorisch loopt het soms wat stroef en ze heeft graag structuur en duidelijkheid. Maar Julia heeft zichzelf leren aanvaarden en is tevreden met wat ze tot nu toe al heeft bereikt.

Een vriendje zou het compleet maken. Iemand met wie ze hand in hand kan lopen, naast wie ze ‘s morgens kan wakker worden en denken ‘daar wil ik de rest van mijn leven bij blijven’.

Vincent Eyskens, 24 jaar, Geel – Autisme Spectrum Stoornis

“Ik heb heel erg het gevoel dat het oké is om anders te zijn”

Vincent is 24 jaar en woonachtig in Geel. Zijn twee grootste passies zijn oldtimer tractoren en fietsen herstellen. Hij werkt dan ook in een fietsenatelier. Er is geen fiets die hij niet kan maken. Hij omschrijft zichzelf als een vrolijke jongeman, die niet voor een grapje of plagerijtje verlegen zit.

Vincent weet nog maar een dik jaar dat hij ASS heeft en is nog volop aan het uitzoeken wat dat precies voor hem betekent. Hij krijgt hiervoor begeleiding van een auticoach. Al bij al blijft Vincent redelijk nuchter onder zijn recente diagnose: “Ik ben mezelf en that’s it”.

Vincent had in het verleden al eens een relatie maar die is na een tijdje afgesprongen. Na twee jaar windstilte op liefdesvlak is hij klaar om iemand te leren kennen. Hij kan daarbij de hulp van Karen en Ruth goed gebruiken. Omwille van zijn autisme is het voor hem namelijk niet evident om nieuwe mensen aan te spreken en te leren kennen. Laat staan een nieuwe geliefde.Vincent droomt van een meisje met wie hij samen kan sleutelen in zijn fietsatelier, en met wie hij misschien later zelfs een klein boerderijtje kan runnen.

