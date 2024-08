Wie de kleindochter wil beminnen, moet met de grootmoeder beginnen: Simen en Larissa zijn de eerste match in Blind Getrouwd

In het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd, vanaf maandag 2 september om 20u40 bij VTM, zijn de handen van de deelnemers klammer dan ooit, want deze keer moeten de bruiden- en bruidegoms-to-be niet alleen hun beste A-game spelen tijdens hun eerste ontmoeting voor het altaar. Op de vooravond van hun huwelijk wacht hen immers al een éérste test: een verpletterende indruk maken op hun toekomstige schoonvader, -moeder, -zus,... Of in Simens geval: de moeke van Larissa, nù al Vlaanderens publiekslieveling nog voor ze zelfs maar één seconde op antenne ging.

De 31-jarige zelfstandige grondwerker Simen uit Ranst, kocht een tijdje terug “een krot, maar binnenkort een huis”. De tierig woekerende netels aan zijn voordeur staan onderaan op zijn to-do-list, maar toen hij die maakte, wist Simen nog niet dat hij de dag voor zijn huwelijk bezoek zou krijgen van de moeke van zijn echtgenote-in-spe, de kranige 78-jarige Simonne. Nieuwsgierig en gewapend met een vragenlijstje baant ze zich tussen de netels een weg naar binnen. Knuffelbeer Simen weet Simonne echter in no time in te pakken met zijn charmante zelve. Nu nog zijn toekomstige echtgenote Larissa, een 30-jarige kinderbegeleidster uit Tienen. Zij staat te popelen om haar match in de ogen te kijken in kasteel Vrieselhof in Ranst: “Na 7 jaar krijg ik een man! Geen lief! Een man!”, kirt de vlotte Vlaams-Brabantse.

Bekijk hier de preview:

Geen limo’s of oldtimers voor Simen: hij is dol op landbouwvoertuigen en droomt er al jarenlang van om op zijn trouwdag te worden afgezet in een tractor. Wordt geregeld.

In de eerste aflevering van Blind Getrouwd stappen niet enkel Simen en Larissa in het huwelijksbootje. Ook de 31-jarige sportieveling Thomas uit Antwerpen piekert zich suf over hoe zijn echtgenote eruit zal zien, nadat zijn vriend Toon hem het nieuws brengt dat hij bijna vrijgezel af is. Nieuws dat Thomas meteen wil delen met zijn “zussie” Katrien, met wie hij erg hecht is, maar zij vertrok een maand geleden op wereldreis. Althans… voor even. Speciaal voor Blind Getrouwd keert ze terug naar België, want haar broer trouwt - fingers crossed - maar één keer. En als je dan toch onaangekondigd terugreist, kan je maar beter meteen twéé mensen overrompelen: eerst broer Thomas. En daarna haar schoonzus-in-spe, die een bezoekje krijgt de dag voor haar huwelijk. Is dat Britt, Karlien of Jorina? Dàt ontdekt de Blind Getrouwd-kijker op maandag 2 september om 20u40 bij VTM en op VTM GO.

