Deze 8 lefgozers wagen een sprong in het diepe in een nieuw seizoen van Blind Getrouwd

Anno 2024 weet je dankzij social media nog vóór je op date gaat vaak al heel goed welk type persoon je voor je zal hebben. En dan heb je… de deelnemers van Blind Getrouwd. In een nieuw seizoen van het sociale experiment dat dit najaar van start gaat bij VTM, leggen 8 nieuwe lefgozers hun lot én hart in de handen van de Blind Getrouwd-experten Sarah Hertens en Wim Slabbinck.

4 mannen en 4 vrouwen stappen in het huwelijksbootje, zonder te weten met wié ze in de echt worden verbonden. Wie komt verliefd uit dit negende seizoen? Voor wie wordt het finale keuzemoment, na een pittige periode van samenwonen, de kers op de (bruids)taart? En voor wie blijft liefde vooral een werkwoord? Onderstaande acht nieuwe vrijgezellen lijken klaar voor de rest van hun leven, maar zes weken lang ontdekken ze samen of dat ook écht zo is.

In dit nieuwe seizoen van Blind Getrouwd is de spanning opnieuw te snijden. Maar déze keer zitten de bruid- en bruidegoms-to-be al op de vooravond van hun huwelijk met klamme handen, een parelend voorhoofd en zweetkringen onder de oksels. Want nog voor ze naar het altaar schrijden en oog in oog komen te staan met hun partner voor het leven, wacht hen al een eerste beproeving: ze ontmoeten hun schoonfamilie. Maken ze een goede eerste indruk op de bomma? Kunnen ze om met de flauwe mopjes van hun schoonvader? En laten ze hun schoonmoeder in spe met een gerust, of net bang hart achter? Als dàt maar goed afloopt…

Dit zijn de 8 moedige deelnemers:

Jorina Van Rompaey (32) uit Lier

​Familiemens in hart en nieren

“Mijn ouders zijn al heel lang samen en al heel lang gelukkig getrouwd. Die warmte tussen hen voel je nog altijd. Op dat gebied zou ik echt heel graag in hun voetsporen willen treden.”

De 32-jarige Jorina woont samen met haar kat Pippa op een appartementje in Lier. Ze werkt er ook op een middelbare school waar ze bekend staat als ‘die van het onthaal’. ‘Lierke plezierke’ is zeker van toepassing op Jorina. Ze haalt massaal veel energie uit het afspreken met collega’s en vrienden en in het weekend trekt ze richting Kempen naar haar volleybalploeg of haar familie. Jorina komt uit een groot gezin en draagt familie hoog in het vaandel. Ze neemt de taak van tante en meter met veel liefde op en alle kleintjes in de familie nemen een grote plaats in in haar hart. Wanneer ze niet bij haar ouders aan tafel schuift, gaat ze graag wandelen met vriendinnen of op reis om nieuwe landen en steden te ontdekken.

Die bucket list wil ze heel graag afwerken met een toffe man, die best om kan met het sociale, sportieve en soms ook competitieve kantje van deze lieve, enthousiaste en behulpzame jongedame. Omdat ze er echt wel aan toe is zelf een warm gezin te stichten, en daten via Tinder niet haar ding is, probeert Jorina het via Blind Getrouwd. Ze vulde vorig jaar de vragenlijst al eens in, maar drukte toen niet op ‘send’. Dit jaar dacht ze: niets te verliezen, gewoon doen!

Karlien Bongaerts (31) uit Hasselt

​Sprankelend Limburgs competitiebeestje

“Momenteel heb ik 1 man in mijn leven, Marcel. Dat is mijn rosse tijger. Als Marcel niet mee mag bij het samenwonen, zal ik al héél snel een eerste ernstig gesprek moeten aangaan met mijn man!” (lacht)

Karlien is een 31-jarige ergotherapeute in het buitengewoon onderwijs in Hasselt en in een groepspraktijk in Beringen. Thuiskomen doet ze bij haar kat Marcel, momenteel the man in the house. Al is dat niet de enige man in haar leven, want Karlien heeft een erg goede band met haar papa, in die mate dat ze zelfs elk jaar samen naar Pinkpop gaan, een traditie waarin haar toekomstige partner zijn eigen plekje zal moeten veroveren. Er schuilt een groot competitiebeest in de Limburgse ergotherapeute, dat eruit komt tijdens het sporten of op spelletjesavonden met haar grote vriendenkring. Haar zachte kant toont ze dan weer als ze op stap gaat met haar metekindje Lowie.

Karlien heeft altijd gezegd: “Als ik op mijn dertigste nog single ben, dan schrijf ik me voor Blind Getrouwd!”. En zo geschiedde. Ze zoekt een humoristische, sportieve man met een stoer kantje, met voldoende zelfvertrouwen en daarnaast een flinke portie empathie en zorgzaamheid.

Britt Winnepenninckx (26) uit Gent

​Spring-in-’t-veld met een hart voor dieren

“Sinds ik weet dat ik ga trouwen, kan ik alleen maar denken: “Zo zot!” Maar ja, dat is Britt: zot en impulsief!”

Britt is 26 jaar en woont momenteel in Gent, al liggen haar roots oorspronkelijk in Vlaams-Brabant en woonde ze voordien ook al eens in Oostende. Een thuis is voor haar vooral de mensen rondom zich! Vanuit haar stekje in Gent pendelt ze met de trein naar haar werk in Brussel, waar ze werkt als donor care officer bij de natuurbeschermingsorganisatie WWF. Ze heeft een groot hart voor de wereld en voor dieren. Ook naast haar job houdt ze zich graag bezig met beestjes én reizen. Zo was Britt al vrijwilliger in een dierenasiel in Portugal. Fotografie is helemaal haar ding en ook sport is belangrijk voor haar.

Britt is sinds anderhalf jaar single. Ze nam de tijd om aan zichzelf te werken en ook alleen gelukkig te zijn. Nu zoekt ze iemand om het leven mee te delen en de wereld mee rond te trekken. Liefst is dat een man die mee kan gaan in haar spontaniteit en zin heeft voor avontuur.

Larissa Vandevelde (30) uit Tienen

​Goedlachse kinderbegeleidster met het hart op de tong

“Trouwen is voor mij de kers op de taart, omringd door vrienden en met bijhorende pintjes!”

De 30-jarige Larissa werkt als kinderbegeleidster in een kinderdagverblijf in Leuven, waar ze voor alle baby'tjes zorgt alsof het haar eigen kindjes zijn. In de liefde heeft ze haar soulmate nog niet gevonden, maar op familiaal gebied is die persoon haar broer, met wie ze erg close is en momenteel al 8 jaar samenwoont. De ietwat spirituele Larissa kan heel erg genieten van avondjes true crime bingen, maar even graag staat ze achter kookpotten om de lekkerste boerenkost op tafel te toveren. Larissa omschrijft zichzelf als ‘girly’ - al drinkt ze liever een stevige Duvel dan een glaasje cava - en ze besteedt veel aandacht aan make-up en leuke kleren. Al is ze eigenlijk vooral een ‘gewoon meisje’ met ‘gewone doelen’ in het leven.

Larissa heeft het gevoel dat mannen de laatste tijd niets serieus willen, terwijl zij echt wel zoekt naar een levenspartner met wie ze samen haar happily ever after kan beleven. Zelf valt ze dan weer te veel op wat ze “fitnessboys” noemt. In Blind Getrouwd hoopt ze een evenwichtige relatie te vinden met “een deftige vent”, met wederzijds respect voor elkaars interesses, voldoende aantrekking, affectie en intimiteit.

Jidse Degraeve (27) uit Mechelen

​Muzikale ‘boy next door’

“Ik heb een pad voor ogen dat ik zou willen bewandelen: ik zou graag een huis kopen, een gezin stichten, samen oud worden met iemand. Dat klinkt heel stereotiep en standaard, maar dat is wel waar ik heel veel voldoening en geluk uit ga halen.”

Jidse is 27 en cohouset in Mechelen met vrienden. Zijn platenspeler heeft er een eigen plekje, want muziek is zeer belangrijk voor hem. Zo gaat hij regelmatig naar concerten met vrienden of zelfs met zijn vader. “Een dag zonder muziek is een dag niet geleefd”, is Jidses motto. Elke vrijdagavond trekt hij naar zijn ouderlijk huis voor de traditionele frietjesavond met het hele gezin. Wanneer hij niet met familie afspreekt, is hij op schok met zijn vrienden. Om van al die uitjes te kunnen genieten, moet er ook gewerkt worden en dat doet Jidse als motion designer bij een bureau waar hij video’s monteert voor de reclame- en social media- wereld.

Jidses leven loopt op rolletjes. Hij heeft een toffe familie, grote vriendenkring en een goede job. Alleen een partner met wie hij een groot, warm nest kan stichten, ontbreekt nog in zijn verhaal. Om die persoon te vinden, kijkt hij richting Blind Getrouwd en vooral richting alle succesverhalen van de afgelopen seizoenen. Trouwen lijkt hem één van de mooiste dingen die je kan doen en wat hem betreft, volgt daarna een mooi huisje-tuintje-kindje-campervan-verhaal!

Jonas Lefevere (29) uit Izegem

​Sociaal en allesbehalve routineus

“Er zijn al duizend scenario’s door mijn hoofd gegaan. En ik hoop dat het beste van al die scenario’s, waar gaat worden”

De 29-jarige Jonas woont in het West-Vlaamse Izegem, waar hij eveneens werkt als jeugdwerker op de vrijetijdsdienst. Maar helemaal zot is Jonas van zijn bijberoep: het organiseren van outdoor teambuildings en het in elkaar steken van escape rooms. Hierin kan hij zijn avontuurlijke kant helemaal kwijt, want die heeft hij absoluut. Jonas reist graag, test vaak nieuwe sporten uit en kan niet goed tegen routine. Op zijn 80ste wil hij kunnen terugkijken op een rijk en goed gevuld leven. Hopelijk heeft hij tegen die tijd zijn bucketlist kunnen afvinken: Jonas wil op elk continent geweest zijn.

Trouwen met Jonas is ook een beetje trouwen met zijn Russische straathond Bella, maar ook zijn 7 beste maten zijn key. Met deze vriendengroep doet hij vaak een saunaatje (in zijn eigen tuin), weekendjes weg of gezellige barbecues. De ideale vrouw voor Jonas is een sprankelende vrouw vol positieve vibes, die initiatief neemt, goed kan luisteren en mee wil gaan in het avontuur. Al wil Jonas ook geborgenheid geven en krijgen: de perfecte mix dus tussen uitdaging en rust vinden bij elkaar.

Thomas Michielsen (31) uit Antwerpen

​Sportieve Antwerpen-lover met een emotionele kant

“Trouwen is altijd een kinderdroom geweest. Ik ben als kind wel eens met elk meisje uit de klas getrouwd (lacht)”

Thomas is 31 jaar en werkt als stafmedewerker bij Netwerk Lokaal Sportbeleid in Sint-Niklaas. Hij woont in Antwerpen en is een stadsmens in hart en nieren. Hij kan enorm genieten van de anonimiteit en drukte van een stad, van wandelen in de straten, van marktjes en musea bezoeken. Ondanks zijn liefde voor de stad, ontvlucht hij ze ook af en toe zodat hij zijn hoofd helemaal leeg kan maken. Zijn favoriete manier om rust te vinden, is fietsen. Hij fietst echt overal naartoe, alleen of met één van zijn hechte vrienden.

Zijn passie voor muziek zou hij graag delen met een avontuurlijke, nieuwsgierige vrouw. Als die ook nog eens graag sport, fan is van het betere gesprek en niet bang is om kwetsbaarheid te tonen, zal Thomas zich 200% openstellen. Hij schreef zich immers in voor Blind Getrouwd omdat hij ervan overtuigd is via het experiment zijn soulmate voor het leven te vinden.

Simen Schuddings (31) uit Ranst

​Ruwe bolster met een klein hartje

“In een tractor afgezet worden aan het stadhuis op mijn trouwdag, da’s echt mijn grote droom”

De 32-jarige Simen woont in een tiny house achter het huis dat hij recent kocht, en nu aan het verbouwen is. Hij woont er samen met Pierre en Odette, niet z’n kinderen, wel twee katten. Zijn mama is zijn heldin, een sterke vrouw die drie zonen grootbracht en alles betekent voor Simen. Daarnaast heeft Simen enkele goede vrienden en vriendinnen met wie hij graag samen is of een hapje eet. Niets zo goed als samen je “penske vol eten!”, zoals Simen zelf zegt. Genieten van de kleine dingen in het leven, meer moet het soms niet zijn volgens hem. Simen runt zijn eigen grondwerkbedrijf met veel toewijding.

Door Blind Getrouwd hoopt hij een lieve vrouw te leren kennen die van aanpakken weet. Samen kunnen lachen is voor hem heel belangrijk, en hij wil graag fier op haar zijn. Lanterfanten en treuzelen staan liefst niet in haar woordenboek.

Wat is de eerste reactie van de deelnemers wanneer ze hun vrouw of man ontmoeten net voor ze ‘ja’ zeggen? En hoe verloopt de eerste kennismaking tussen de koppels? Dat is te ontdekken in Blind Getrouwd, dit najaar bij VTM en op VTM GO.

Niet voor publicatie: