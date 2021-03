Wie bouwt de hoogste toren in LEGO Masters? En welk team moet als eerste de wedstrijd verlaten?

Op zaterdag 13 maart om 20.30 bij VTM geven de presentatoren Kürt Rogiers en Ruben Nicolai twee nieuwe opdrachten aan de kandidaten van LEGO Masters. De acht teams uit België en Nederland moeten binnen een opgelegde tijdspanne een zo hoog mogelijke toren bouwen én een zwevend bouwwerk ontwerpen.

Aflevering 2 op zaterdag 13 maart om 20.30

De opdracht van deze tweede aflevering lijkt simpel: bouw in anderhalf uur een zo hoog mogelijke toren. Addertje onder het gras: de kandidaten mogen voor deze proef enkel de klassieke LEGO steentjes gebruiken. En er is nog een twist: er mag geen gebruik gemaakt worden van een hoogtewerker, zelfs niet van een laddertje… De plafondhoogte van de studio bedraagt 5 meter - er kunnen dus heel wat steentjes opgestapeld worden. Brick buddies Julien en Jan leerden elkaar 6 jaar geleden kennen bij de LEGO club maar hebben nog nooit samen iets gebouwd. Ze halen hun inspiratie bij het hoogste gebouw ter wereld: de Burj Khalifa toren in Dubai. Vrienden Arne en Amber kijken rond en zien dat de architecten duo's Jan en Julien, en Dries en Killian alvast uit de startblokken schieten, en dat is niet bevorderlijk voor hun zenuwen. En wanneer presentator Ruben Nicolai de torens komt meten met zijn meetlat, knalt hij per ongeluk ook nog eens hun toren omver. Kürt Rogiers had de bui al zien hangen: “Wees een beetje voorzichtig, collega!”

De winnaar van deze eerste opdracht krijgt een groot voordeel bij de tweede opdracht: een zwevend bouwwerk maken dat de tafel niet mag raken. De kandidaten krijgen hier 9 uren de tijd voor. Voordeel voor het team dat de hoogste toren bouwde: zij krijgen 1 uur extra tijd en mogen als eersten aan de nieuwe opdracht beginnen. De overige duo’s mogen tijdens dat extra uur niet met elkaar praten, laat staan overleggen. Zij krijgen als enige taak om op de vingers te kijken van het team dat alvast aan zijn bouwwerk kan beginnen. De fantasie van de deelnemers kent geen grenzen en dat is nodig, want het verhaal achter het bouwwerk is ook belangrijk. Zo worden onder meer een wolkenfabriek en een konijnenburcht uit de LEGO steentjes getoverd.

Brickmaster Jonathan Bennink wordt vandaag geassisteerd door Maarten Simons, Senior Designer bij LEGO en gespecialiseerd in fantasy-thema’s. De druk van eliminatie maakt het allemaal nog wat spannender want het minst presterende team moet de wedstrijd verlaten.

Zullen Roy en Thomas hun gouden LEGO steentje inzetten om aan een eventuele eliminatie te ontsnappen? Of zijn ze zeker van hun stuk? En welk duo zal deze eerste eliminatie niet overleven?

De afleveringen van LEGO Masters zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

LEGO® Masters is een VTM/RTLNl coproductie en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van Banijay Benelux - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.