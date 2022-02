Welke 3 bekende Vlamingen worden door Staf Coppens aangeduid als De Verraders?

Op maandag 7 februari beginnen 18 bekende Vlamingen nietsvermoedend aan een psychologisch spel dat ze zich nog lang zullen herinneren. Vuil spel krijgt namelijk vrij spel in De Verraders. Staf Coppens zoekt in een kasteel in het Nederlandse Kerkrade uit of er in elk van ons een slecht kantje schuilt. De deelnemers verblijven er 8 dagen lang, zonder enig contact met de buitenwereld. Drie bekende Vlamingen worden door Staf aangeduid als ‘verraders’. Zij vermoorden elke nacht één van de ‘bondgenoten’. Aan de bondgenoten om de verraders te ontmaskeren en te verbannen… voor het te laat is. Met De Verraders start een bloedstollend spel vol leugens, manipulatie en verraad. Een spel dat dag en nacht doorgaat.

De deelnemers die zich aan het psychologische spel wagen zijn basketbalspeelster Ann Wauters, model Astrid Coppens, zanger Bart Kaëll, bioloog Dirk Draulans, chocolatier Dominique Persoone, journalist Hannelore Simoens, ontwerpster Inge Onsea, acteur Issam Dakka, influencer Jamie-Lee Six, actrice Kim Van Oncen, televisiekok Loïc Van Impe, radiopresentatrice Maureen Vanherberghen, veldrijder Niels Albert, actrice Nora Dari, televisiegezicht Sieg De Doncker, strafpleiter Walter Damen, roeier Ward Lemmelijn en zangeres Wendy Van Wanten.

Wie de drie verraders in de groep zijn, blijft voor de bondgenoten een groot mysterie. Maar niet voor kijkend Vlaanderen. Meteen in de eerste aflevering stijgt de spanning naar een hoog niveau wanneer de 18 samen aan de ‘ronde tafel’ zitten. Drie deelnemers krijgen van Staf Coppens een tikje op de schouder dat het spel voor hen totaal zal veranderen. Deze drie zullen de komende weken elke nacht samenkomen om de andere deelnemers één voor één te vermoorden. Aan de bondgenoten om wraak te nemen en samen potentiële verraders te verbannen uit het kasteel. Het kamp dat op het einde in de meerderheid is, wint De Verraders.

Wie wil een verrader zijn? Bekijk de preview hier:

Aan de ronde tafel barst het spel los en zet iedereen z’n beste pokerface op. “We kwamen de raadzaal binnen en je voelde dat de sfeer compleet veranderde”, aldus Sieg. “Tot dusver was het kampvuur, scouts, gezellig en gibberen. Ineens voel je dat iedereen anders wordt. Stiller, ernstiger, banger”, vult Dirk Draulans aan. Nadat de verraders door Staf zijn aangeduid start het spel echt en zijn de eerste spanningen voelbaar. Wanneer de nacht valt, gaan de verraders voor het eerst in conclaaf en beslissen ze samen welke bondgenoot ze vannacht zullen vermoorden…

Kijkers kunnen De Verraders meespelen via vtm.be en zo de zilverschat winnen

Overdag gaan bondgenoten en verraders op missie om samen een zo groot mogelijke zilverschat te verzamelen. Dat doen ze aan de hand van pittige opdrachten die hen danig op de proef stellen. Hoe meer opdrachten ze tot een goed einde brengen, hoe groter de zilverschat. En die schat gaat aan het einde van de rit naar één kijker thuis. Via vtm.be kunnen kijkers De Verraders meespelen en elke week inschatten wie vermoord en wie verbannen zal worden. Wie dat het best doet, wint de gewonnen zilverstaven en dus een stevige geldprijs.

Bekijk hier de boodschap van Staf:

Niet voor publicatie:

Lees hier meer over de 18 bekende Vlamingen in De Verraders.

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.