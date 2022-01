Deze 18 bekende Vlamingen spelen een spel van leugens en manipulatie in De Verraders

Binnenkort tonen 18 bekende Vlamingen zich van een kant die ze nog nooit eerder hebben getoond. Vuil spel krijgt namelijk vrij spel in De Verraders, het nieuwe psychologische spel dat vanaf maandag 7 februari om 20u35 losbarst bij VTM. Acht dagen lang testte Staf Coppens in een kasteel in Kerkrade uit of er in elk van ons een slecht kantje schuilt. Kunnen de ‘bondgenoten’ de drie ‘verraders’ in het gezelschap ontmaskeren of zijn die hen een stapje voor? De 18 bekende Vlamingen die zich aan het bloedstollende spel van leugens en verraad wagen zijn een mix van alom bekende namen en jong talent. Welke drie spelen het spel als verrader en wie zijn de bondgenoten die de verraders moeten ontmaskeren? Dat komen de kijkers te weten in de eerste aflevering van De Verraders.

Onder deze 18 bekende Vlamingen schuilen 3 Verraders

Basketbalspeelster Ann Wauters

“Ik heb altijd in teams gespeeld en ook in heel veel verschillende teams. Dus ik denk dat ik mensen wel wat kan aanvoelen. Dat kan een voordeel zijn in dit spel. Dat liegen en bedriegen, dat gaat heel intens worden.”

Model Astrid Coppens

“In mijn eigen realityprogramma’s heb ik altijd een rolletje gespeeld en een enorme uitvergroting. Nu gaan de mensen de echte Astrid ontdekken. Misschien lacht iedereen nu met mij, maar ik heb er vertrouwen in dat ik wel tot het einde kan geraken.”

Zanger Bart Kaëll

“Het is heel spannend, maar ik hou van spannende momenten. Ik ben iemand die graag uitdagingen aangaat en van het leven proeft. Als het uitdagingen zijn die wat verder gaan dan het normale vind ik dat wel leuk. Je voelt dat de spanning stijgt: wie wordt verrader, wie bondgenoot, welke tactiek moeten we toepassen?”

Bioloog Dirk Draulans

“Ik ben van plan om het echt Darwiniaans te spelen en mij maximaal aan te passen aan de veranderende omgevingsomstandigheden. Pure natuurlijke selectie. Biologisch gezien zouden vrouwen het spel moeten winnen omdat zij makkelijker interageren met elkaar. Ze hebben meer de neiging om samen te spannen en zijn ook communicatief waardiger. Mannen blijven net iets te veel met de onderliggende mannelijke competitie bezig.”

Chocolatier Dominique Persoone

“Ik ben áltijd - denk ik - op zoek naar avontuur. I’m here to join the moment, let’s have fun. It’s nothing personal, it’s just a game. En ik ben sowieso al een beetje de bad boy.”

Journalist Hannelore Simoens

“Mijn strategie zal zijn om gewoon mezelf te blijven. In groep ben ik niet al te luid, maar ik vertel veel en vraag - journalist zijnde - vooral ook veel. Dat zal mijn strategie zijn.”

Ontwerpster Inge Onsea

“Ik heb niks voorbereid en dat is eigenlijk een beetje de rode draad in mijn leven. Ik ga overal in zonder plan. Of ik een verrader wil zijn? Tuurlijk! Zijn er mensen die géén verrader willen zijn?”

Acteur Issam Dakka (Lisa, De Luizenmoeder, …)

“Ik heb als acteur de rol van rechercheur gespeeld, dus ik zou een super goede speurder moeten zijn. We gaan zien wat dat mij oplevert in dit spel. Of ik graag een verrader wil zijn? Ja. Absoluut.”

Influencer Jamie-Lee Six

“Ik ben echt super gedreven. En ik kan niet tegen mijn verlies. Bovendien ben ik te koppig. Echt zot koppig. Een match made in heaven om te winnen denk ik. Eerlijkheid en bedrog zijn hier hetzelfde.”

Actrice Kim Van Oncen (Dertigers, Onder Vuur, …)

“Ik ben normaal een controlefreak. Ik vind dit zo spannend! Ga ik een verrader zijn? Ga ik een bondgenoot zijn? Gaan het leuke mensen zijn? Ik heb er weinig van geslapen. En je slaapt hier best met één oog open.”

Televisiekok Loïc Van Impe

“Of ik goed kan liegen? Ik kan een spel spelen. En als ik daarvoor de spelregels moet volgen - want dat zíjn de spelregels - dan zal ik dat doen ja.”

Radiopresentatrice Maureen Vanherberghen

“Ik denk dat het in ons nadeel is dat Sieg en ik als koppel meedoen. Mensen zien het als een bedreiging dat wij een team kunnen zijn. Maar we hebben wel echt tegen elkaar gezegd: dat is hier De Verraders, het is ieder voor zich.”

Veldrijder Niels Albert

“Ik ben een competitiebeest dus ik zou heel graag voor de winst gaan. Maar over het algemeen moet het spelplezier bij mij op de eerste plaats komen. Ik vind het een heel leuk spel om aan mee te doen.”

Actrice Nora Dari (WtFOCK, Panna, …)

“Ik denk dat ik een goede verrader zou kunnen zijn, omdat ik ver durf te gaan in het liegen. Ik zou tot op het punt gaan dat ik zelfs mijn eigen leugens zou gaan geloven. Ik ben jong, maar mij niet onderschatten.”

Televisiegezicht Sieg De Doncker

“Ik moet nu eigenlijk ook Maureen níet vertrouwen. Dat wordt heel lastig. Wij spelen op een ander niveau, want de andere mensen ken ik niet en vertrouw ik dus sowieso niet. Maar als puntje bij paaltje komt en ik moet liegen, dan ga ik gewoon liegen tegen Maureen.”

Strafpleiter Walter Damen

“Ik ben natuurlijk dag in dag uit bezig met de leugen. De leugen detecteren en ook bekijken hoe bepaalde partijen zich opstellen. Eigenlijk past dat een beetje in mijn normale biotoop. Maar voor één keer moet ik mezelf verdedigen.”

Roeier Ward Lemmelijn

“Als wereldkampioen in het roeien weet ik wel wat het is om voor de winst te strijden. Dat ga ik hier ook sowieso doen. Ik vertrouw Dominique het minste, dat lijkt me een doordachte sluwe man. Zeker in spelletjes.”

Zangeres Wendy Van Wanten

“Ik denk dat de kandidaten mij vooral inschatten als Wendy die humoristisch en lief is, maar die niet echt in staat is om te liegen of een andere rol te spelen. Maar ik ben met twee. Ik heb Wendy Van Wanten die haar typetje kan spelen en ik heb Iris die Wendy in het oog houdt. Ik zal zien welke ik zal vertolken.”

Bekijk hier hoe de 18 bekende Vlamingen uit De Verraders uit de schaduw treden:

In De Verraders verblijven deze 18 bekende Vlamingen 8 dagen lang in een mysterieus kasteel, waar ze een bloedstollend spel spelen tussen goed en kwaad. Drie van hen worden aangeduid als ‘verraders’. De kijker weet wie dat zijn, maar de andere kandidaten niet. Zij worden de zogenaamde ‘bondgenoten’. Elke nacht vermoorden de verraders een kandidaat die het spel moet verlaten. De bondgenoten moeten wraak nemen, door iemand te verbannen aan de ronde tafel. Overdag gaan bondgenoten en verraders op missie om samen een zo groot mogelijke zilverschat te verzamelen. Kunnen de bondgenoten de verraders verslaan? Het kamp dat aan het einde in de meerderheid is, wint De Verraders.

