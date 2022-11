Wanneer werken niet meer werkt: vijf mensen met een burn-out breken af en bouwen terug op in ‘Out Of Office’

Bijna een half miljoen Vlamingen ervaren elke dag zoveel stress dat ze niet meer in staat zijn om te werken. Vijf van hen gaan vanaf nu maandag 21 november een ‘baan-brekend’ experiment aan in Out Of Office. Op de Emiliushoeve, een zorgboerderij in de Kempische natuur, laat Bruno Vanden Broecke hen binnenstappen in de wereld van zes mensen met bijzondere kwaliteiten. Zij komen er elke dag met volle goesting naar hun werk. Samen staan ze voor een gigantische uitdaging: op een half jaar tijd een oude stal ombouwen tot korte keten biowinkel. Een project van afbreken en terug opbouwen, letterlijk en figuurlijk. Gedurende zes maanden zoeken ze uit welke keuzes ze willen maken. Want aan het einde van het experiment rest er één vraag: keren ze terug naar hun oude job of geven ze hun leven een nieuwe richting?

An, Dennie, Irina, Margaux en Walter kregen allemaal te kampen met een burn-out. In de eerste aflevering van Out Of Office ontdekken de vijf op welke plek ze misschien wel de energie zullen terugvinden om weer aan het werk te gaan. Én vernemen ze welke grote uitdaging hen te wachten staat: het van nul opbouwen van een korte keten biowinkel. “Van de sloop tot de opening”, aldus Bruno. Op de Emiliushoeve maakt de groep kennis met zes werknemers die hen daarbij zullen helpen: Willem, Kristi, Robin, Joël, Stijn en René. Een kennismaking die tegelijk hartverwarmend en confronterend is. Vooroordelen worden meteen op tafel gegooid en rake vragen worden gesteld. Vooral Stijn verrast met zijn onomwonden aanpak. “Eigenlijk deed Stijn mijn job”, aldus Bruno. “En ook veel beter dan dat ik het zou kunnen. Zijn vragen waren helder, ze waren opgelijst, er zat een logica in, ze werden op het juiste moment gesteld… Dat is een ongelofelijke gave die hij heeft.”

Bekijk de preview hier:

Op de boerderij wordt de groep meteen op sleeptouw genomen door hun nieuwe collega’s. Willem trekt met Margaux en Dennie de velden in om gras te verzamelen voor de paarden, Stijn neemt Irina mee om samen savooikool te planten. Ondertussen start de groep ook met de eerste grote afbraakwerken en gaat de oude schuur tegen de vlakte. Een symbolische start van een experiment dat misschien hun leven zal veranderen.

