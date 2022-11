Bruno Vanden Broecke laat vijf mensen met een burn-out de pauzeknop indrukken in ‘Out Of Office’

In vijf jaar tijd is het aantal mensen met een burn-out met een derde gestegen. Bijna een half miljoen Vlamingen ervaren zoveel stress dat ze niet meer in staat zijn om te werken. Vijf van hen gaan vanaf maandag 21 november een ‘baan-brekend’ experiment aan waarin ze door anderen te helpen, ook zichzelf helpen. In ‘Out Of Office’ brengt Bruno Vanden Broecke hen samen op de Emiliushoeve, een zorgboerderij in de Kempische natuur. Ze ontmoeten er zes mensen met bijzondere kwaliteiten die elke dag vol goesting naar hun werk komen. Voor een half jaar worden ze collega’s en starten ze samen een nieuw project: een oude stal ombouwen tot een korte keten biowinkel.

An, Dennie, Irina, Margaux en Walter kregen allemaal te kampen met een burn-out. Op de zorgboerderij zullen ze een half jaar lang samenwerken met zes nieuwe collega’s die er elke dag het beste van zichzelf geven. Samen met Willem, Kristi, Robin, Joël, Stijn en René helpen ze mee met de dagelijkse taken op de boerderij: van dieren verzorgen tot meehelpen met de landbouw. Maar daarnaast krijgen ze als nieuwe collega’s ook een grote uitdaging voorgelegd: op een half jaar tijd een oude stal ombouwen tot een korte keten biowinkel. Een project waarbij ze leren van elkaar en van elkaars kwaliteiten. Hun nieuwe collega’s drukken hen onderweg met de neus op de feiten, durven hen rake vragen te stellen en tonen dat het anders kan. Het wordt een half jaar van afbreken en terug opbouwen, letterlijk en figuurlijk. Na hun periode op de Emiliushoeve volgt dan ook de allesbepalende vraag: keren ze na het experiment terug naar hun oude job of geven ze hun leven een nieuwe wending?

Bruno Vanden Broecke: “Vijf mensen die mentaal en fysiek zijn opgebrand worden in ‘Out Of Office’ samengebracht met zes mensen die elke dag vol goesting naar hun werk trekken. Ik vond het een absoluut voorrecht om als ‘toeschouwer’ deze prachtige vermenging van twee werelden te mogen aanschouwen. We hadden op voorhand verwacht dat dit iets moois zou opleveren... maar ons experiment heeft mijn verwachtingen omver geblazen. Het was leerrijk en emotioneel, maar ook grappig en héél erg warm. De liefde die op de Emiliushoeve voelbaar is, is een bruistablet van energie. Van onze deelnemers met een burn-out, de mensen met bijzondere kwaliteiten tot en met de voltallige crew en mezelf: iedereen is hier als rijker mens uitgekomen. Dit zijn zo van die ervaringen die je blik op de wereld veranderen. Ik kijk er naar uit om Vlaanderen hier mee van te laten genieten.”

Deze vijf mensen met een burn-out stappen mee in het experiment

Irina - 28 - Gent - facility manager - 7 maanden out

Irina is de jongste van de groep. Zij werkte als facility manager voor een internationaal bedrijf en coördineerde het onderhoud van zo’n 200 winkels in Europa. Een job waarvoor ze veel gepland moest krijgen. Tot ze haar eigen leven niet meer gepland kreeg en uitviel.

“Ik heb veel ups en downs. Er zijn weekends waarin ik niet uit mijn bed geraak omdat ik zoveel hoofdpijn heb. Het is soms zo moeilijk om het zelf te begrijpen, laat staan om het aan iemand anders uit te leggen.”

Dennie - 36 - Dilsen-Stokkem - fabrieksarbeider - 4 maanden out

Als fervent sporter gaat Dennie altijd tot het uiterste. Zowel op zijn werk als tijdens zijn verbouwingen of zelfs tijdens een fietstocht. Vier maanden geleden heeft hij zijn job als fabrieksarbeider op pauze moeten zetten omdat hij zich elke dag ongelukkig voelde. Zowel op het werk als thuis bij zijn gezin.

“Bij mij moest alles ‘rap’ gaan. ‘Rap’ naar de winkel, ‘rap’ de kinderen gaan halen, ‘rap’ nog even gaan sporten. Ik heb altijd een sterk oordeel gehad over mensen met een burn-out. Dat kan toch niet van 8 uur per dag te gaan werken? Daaraan kan je zien dat een burn-out niet alleen werk is, er komt zoveel meer bij kijken.”

Margaux - 34 - Vilvoorde - PR-manager - 7 weken out

Net zoals Dennie zit ook Margaux in een drukke fase van haar leven. Een jonge vrouw die haar veeleisende job als PR-verantwoordelijke probeerde te combineren met het prille moederschap. Totdat dit door een combinatie van omstandigheden gewoon niet meer lukte en Margaux uitviel.

“Ik zit vrij in het begin van mijn herstelproces. Als ik terugkijk naar de eerste weken dat ik out was, dan had ik eigenlijk nog geen idee van hoe diep ik zat. Of zit. En hoeveel tijd ik waarschijnlijk zal nodig hebben om terug te kunnen opbouwen of zijn wie ik eigenlijk ben.”

Walter - 55 - Antwerpen - horeca-uitbater - 10 jaar zoekende

Walter heeft jarenlang als zelfstandige in de horeca gewerkt. Hij was de eigenaar van verschillende zaken in en rond Antwerpen. Tien jaar geleden kreeg hij een burn-out en sindsdien zoekt hij naar een job die hem wél energie geeft.

“Ik heb 20 jaar horeca gedaan, dan ben ik onderuit gegaan. Van de ene dag op de andere kon ik niet meer wandelen, mijn immuunsysteem was ook helemaal uitgeteld. Het was op. Veel mensen zeiden: kom uit je bed, ga iets doen! Dat is heel gemakkelijk gezegd door buitenstaanders. Als je er ineens zelf in verzeild geraakt, merk je hoe moeilijk het is om jezelf terug bijeen te rapen.”

An - 50 - Grimbergen - klantendienstmedewerker - terug aan het werk na 2 burn-outs

An is als enige in de groep nog aan het werk. Ze leidde ooit een dubbingstudio, waar films en series worden ingesproken. Na twee burn-outs koos ze voor een job met minder verantwoordelijkheid en ging ze aan de slag als klantendienstmedewerker. Ze balanceert momenteel op de rand van volhouden en terug uitvallen.

“Mijn einde als manager is heel plots gekomen. Ik heb daar ook nooit een reden voor gekregen. Dat heeft gemaakt dat ik mezelf volledig in vraag ben beginnen stellen. Ik weet eigenlijk nog altijd niet wat ik echt zou willen doen en of wat ik momenteel doe dan wel de juiste keuze is. Ik merk soms dat mijn elastiek terug heel strak staat en dat ik zit te bibberen voor mijn computerscherm.”

Dit zijn hun zes nieuwe collega’s op de Emiliushoeve

Willem - 27 - Pulderbos - hulpboer

Willem werkt nu 9 jaar als hulpboer op de Emiliushoeve. Je vindt hem bijna altijd buiten op de boerderij of op de velden. Daar houdt hij zich bezig met planten en oogsten, de dieren eten geven of stallen uitmesten. Hij heeft naar eigen zeggen een medisch dossier dat groter is als hijzelf: 1m22. Willem gaat met veel wijsheden en humor door het leven. Hij heeft veel dromen en ambities, zoals stand-up comedian worden en een boek schrijven.

“Het is héél fijn en interessant om de mensen die met een burn-out kampen als collega’s te krijgen en te merken hoe open zij over hun situatie willen vertellen. Het moeilijke voor hen lijkt me dat je niet zomaar kan zien dat ze een burn-out hebben. Dat is ergens wel het ‘geluk’ bij mij. Bij mij zie je dat er iets ‘anders’ is. Maar mijn motto is: wees gewoon wie je bent, go with the flow, doe wat je wil. Maar hou het misschien wel veilig en legaal.”

Kristi - 29 - Heist-Op-Den-Berg - medewerker van het keukenteam

Kristi loopt over van liefde en danst door het leven. Ze is een écht mensen-mens en houdt van iedereen, maar wel het allerallermeest van Niels Destadsbader. Een spontane pauze tijdens het werk is dus nooit veraf. Maar tijdens de uren geeft ze vooral al 7 jaar het beste van zichzelf in het keukenteam van de Emiliushoeve. Ze bereidt er dagelijks mee de gerechten en helpt ook regelmatig met de bediening op events. Ze is ook zeer sportief en deed als tennisster zelfs ooit mee aan de Special Olympics.

“Ik vind het altijd fijn om nieuwe mensen te ontmoeten en deel dan heel graag complimenten uit. Als ze dan ook nog eens samen met mij willen dansen, dan zit het helemaal goed. Bruno is bijvoorbeeld een hele goede danser, dat kan ik al wel vertellen.”

Robin - 22 - Gestel - medewerker land- en tuinbouw en houtbewerker

Robin is geen tafelspringer, maar de stille, warme kracht van de Emiliushoeve. Ze werkt er nu 5 jaar en is vaak terug te vinden in het houtatelier. Daar herstelt ze wat er kapot is op de boerderij of creëert ze volledig nieuwe zaken. Robin heeft gouden handen. Daarnaast voert ze allerlei taken uit op het land en in de tuinbouw. Robin houdt ook heel erg van muziek en theater. Die poëzie ademt ze uit in de wijsheden die ze aan de dag legt.

“De Emiliushoeve is voor mij écht een cadeau. De rust en de liefde die je hier vindt hebben mij heel erg doen openbloeien. Ik ben dan ook zo blij dat ik deze mooie plek nu kan delen met andere mensen.”

Joël - 33 - Lier - fietskoerier

Joël werkt al 10 jaar als fietskoerier op de Emiliushoeve en is verantwoordelijk voor het leveren van soep en groenten. Ook de taak van veiligheidsadviseur neemt hij graag voor zijn rekening. Joël is gefascineerd door alles wat met treinen te maken heeft. Op de dagen dat hij niet op de Emiliushoeve is, werkt hij bij de NMBS. Thuis heeft hij zelfs een eigen treinmuseum.

“Ik vind niets leuker dan er met mijn fiets op uit te trekken en wekelijks de groentepakketten te leveren bij mensen thuis. Dan drinken we vaak een koffie en praten we weer even bij. Ik hoop dat ik mijn nieuwe collega’s binnenkort ook eens mee op pad kan nemen. Want alle dagen mogen werken in de buitenlucht, dat kan ik iedereen aanbevelen.”

Stijn - 33 - Heist-Op-Den-Berg - medewerker tuinbouw en groendienst

Stijn steekt al 11 jaar de handen uit de mouwen als klusser en medewerker in de tuin- en landbouw. Hij zit ook in het team dat er regelmatig op uit trekt om in de omgeving klussen uit te voeren, zoals het onderhouden van de speeltuinen. Stijn volgt graag het nieuws en houdt van documentaires. Hij kan over bijna alles meepraten en is zowat de Wikipedia van de Emiliushoeve.

“Ik vind het altijd heel interessant om nieuwe dingen te ontdekken. Zo wist ik bijvoorbeeld al wel wat een burn-out was, maar door veel te praten met onze nieuwe collega’s ontdekte ik dat er veel meer bij komt kijken dan enkel de uitputting door grote stress. Het was ook heel fijn om te merken hoe open zij over hun burn-out praatten. Op die manier kregen wij een heel andere kijk op hun verhaal.”

René - 59 - Bevel - medewerker van het keukenteam en ‘man van de koffie’

Zeg ‘sfeer en gezelligheid’ en je zegt ‘René’. René maakt al sinds de opstart van de zorgboerderij 18 jaar geleden deel uit van het keukenteam. Hij is de verantwoordelijke van de - eerder straffe - koffie. René mag dan wel bijna 60 zijn, hij blijft een echte spring-in-’t-veld. Van zodra hij muziek hoort, leeft hij op. Hij is zelf ook zeer muzikaal en speelt accordeon én mondharmonica. Een mooie match met de muzikale Bruno Vanden Broecke.

“Bruno en ik hadden direct een klik. Dat is echt een hele fijne, schone mens. Hij maakt ook heel graag muziek, dus we gaan in de toekomst zeker nog samen op het podium staan. Onze andere collega’s zijn ook allemaal héél lieve mensen. Het voelde heel snel alsof we één grote familie en beste vrienden waren.”

Het experiment werd ook achter de schermen uitvoerig besproken en opgevolgd door enkele experten. De groep kreeg begeleiding van Sabine Vanquaillie (Sabine Boost). Zij werkt al jaren met leidinggevenden en hoogsensitieve personen, maar ook met mensen die met een burn-out kampen.

“We vonden het heel belangrijk dat de deelnemers hun huidige hulpverlening zouden behouden en verderzetten. Dit ging van consultaties met huisartsen, over burn-out-coaches tot psychologen. Kortom een begeleiding waarbij elke deelnemer zich goed voelde. Maar ik vond het een privilege om ook mijn deel te kunnen bijdragen aan hun herstel. Om hen in groep te begeleiden en ze dichter bij zichzelf en hun gevoel te brengen. Waardoor ze, in combinatie met hun ervaringen op de Emiliushoeve, sneller en beter in staat waren om de juiste keuzes te maken en te kiezen voor die zaken die hen energie geven.”

Prof. Elke Van Hoof (VUB, Oh My People, Huis voor Veerkracht, Ally Institute vzw) verwacht dat Out Of Office zal bijdragen aan het normaliseren van psychische problemen.

“Je krijgt als kijker een unieke inkijk in de ups en downs van herstel. De complexe interactie tussen de persoon en zijn of haar omgeving komt uitgebreid aan bod. Burn-out is altijd het gevolg van dit complex samenspel waar altijd werk en privé een rol spelen.” Elke ziet heil in een groepsaanpak bij psychische problemen. “Je ervaart onmiddellijk dat je niet alleen worstelt met je klachten. Eenzaamheid komt heel vaak voor bij langdurige uitval. De combinatie van structuur tijdens het experiment en de groepsaanpak ondersteunt herstel. Je leert van elkaar, weent en lacht samen. Deze warmte en geborgenheid helpt in het aanvaarden van de situatie. Het wapent tegen onbegrip van buitenaf.”

Out Of Office: vanaf maandag 21 november om 20u35 bij VTM en op VTM GO.

