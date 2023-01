Ontknoping van Out of Office zorgt voor verrassende toekomstplannen

Veldvolk, de korte keten biowinkel uit Out Of Office, heeft de deuren onder grote belangstelling geopend. Met deze opening kent het experiment zijn grote apotheose. Op maandag 9 januari verzamelt Bruno samen met de hele groep nog één keer op de Emiliushoeve om het antwoord te kennen op één vraag: blijven ze bij hun oude job of geven ze hun leven een andere wending? De slotafleveringen brengt alleszins heel wat verrassende beslissingen.

Irina en Dennie hakten vorige week al grote knopen door. Irina besloot om nieuwe dromen na te jagen en stampt haar eigen zaak Falafolie uit de grond, waarin ze zelfgemaakte falafels gaat verkopen. Dennie koos ervoor om terug te keren naar zijn oude job als fabrieksarbeider. In de slotaflevering van komende maandag zoeken Bruno, Willem, René, Stijn, Kristi, Joël en Robin hem zes maanden later op en komen ze voor een grote verrassing te staan. “Het chemiebedrijf is verleden tijd”, vertelt Dennie. “Na het programma heb ik met mijn vrouw samengezeten en besproken wat ik nu écht wilde doen met mijn leven. Ik heb besloten om verder te gaan met mijn grote passie voor retro en vintage designstukken. Die verkoop ik o.a. aan handelaars over de hele wereld. Ik wil ook terug studeren om mijn A2-diploma te halen.” Een twist die Bruno en co niet zagen aankomen.

Bekijk de preview hier:

In de ‘stalbioscoop’ op de hoeve blikken ook An, Walter en Margaux komende maandag terug op hun Out Of Office-parcours. Hoe kijken zij naar hun toekomst? Welke keuzes maken ze? En hoe ziet hun leven er zes maanden na het traject uit? “Ik heb de indruk dat ik zoveel uit mijn rugzak heb gegooid en ik sta ‘s ochtends terug met goesting op. Er is dankzij het programma zoveel bewogen. Ik sta op een pad waar alles terug mogelijk is”, besluit An. “Die zes maanden waren heel reflecterend op veel vlakken. Ik ben dankbaar, vooral omdat ik er terug bij hoor. Ik heb meerdere antwoorden gevonden”, klinkt het bij Walter. Margaux vult aan: “Dit is het belangrijkste deel van mijn herstelproces geweest. Ik kan heel intens voelen en heb dat lang als een zwakte gezien. Nu weet ik dat het misschien juist mijn sterkte is.” Zes maanden later heeft Margaux bovendien nog een andere verrassing voor de groep…

Niet voor publicatie:

​ Meer informatie over alle deelnemers vind je hier .

​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

​<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/349400?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>