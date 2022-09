Meteen tranen en nagelbijten maar ook grote verwondering in De Schaal van Pascale

Kneden, draaien, gieten, lappen en glazuren zijn de komende weken booming business bij VTM. De Schaal van Pascale gaat vanaf morgen, dinsdag 6 september, immers op zoek naar de allerbeste allround pottenbakker van Vlaanderen. Een strijd waarin creativiteit, authenticiteit, detailwerk, durf, verbazing, emotie en een dosis good luck centraal staan in een adembenemende en inspirerende arena. In de eerste aflevering lopen de emoties alvast hoog op. Met deadlinestress in de groep, de eerste barsten en tranen, maar ook grote ogen van verwondering bij juryleden Pascale Naessens, Rudie Delanghe en Tortus.

Kürt Rogiers en de jury verwelkomen de kandidaten op hun werkplek voor de komende weken: een idyllische boomkwekerij in Gestel. An (53, Sombeke), Stephan (33, Sint-Lenaarts), Sofie (28, Gent), Lucas (30, Deinze), Julie (37, Genk), Jean-Yves (46, Kortrijk), Frederic (23, Kapellen) en Anaïs (29, Sint-Amandsberg) krijgen er hun eerste uitdaging voorgeschoteld. “We verwachten dat jullie vier grote borden draaien, vier kleine borden en vier soepborden”, kondigt Pascale aan. “Heel belangrijk is dat het één geheel is en dat jullie persoonlijke touch erin zit.” Drie maal vier identieke stuks uit de oven toveren, dat is een uitdaging met heel wat valkuilen. Dat weet ook Stephan: “Te snel bakken, luchtbellen, vocht in de oven, klei die begint te scheuren… er kan zo veel fout lopen. Je kan een beetje mikken naar iets bepaald, maar het zal altijd een verrassing blijven hoe het uit de oven komt.” “Het kan heel snel van goed naar dramatisch gaan”, vult Frederic aan.

Lucas laat zich inspireren door zijn favoriete album en wil in zijn servies de structuur van een echte vinylplaat leggen. Een origineel idee, waarmee hij de lat volgens Pascale bijzonder hoog legt. Julie gaat voor diverse kleurvlakken à la kunstenaar Mark Rothko en Jean-Yves voegt een vleugje romantiek toe aan zijn borden. Maar bij het snijden van de frivole randen kijkt de jury plots bedenkelijk toe. An brengt een ode aan haar overleden hondje Arthur en verwerkt zijn as subtiel in haar borden. Ook Anaïs brengt een eerbetoon, dan wel aan haar grootvader: beeldhouwer Roland Monteyne. Illustrator Sofie wil haar tekeningen in het servies verwerken. Tot plots de twijfel toeslaat en ook de eerste tranen komen…

Bekijk de preview hier:

Tijdens het jurymoment vallen Pascale, Rudie en Tortus van de ene verbazing in de andere. De lat ligt vaak bijzonder hoog en sommige werken blazen hen van hun sokken. Maar geldt dat voor iedereen? Want wat perfect de oven ingaat, komt er niet noodzakelijk perfect terug uit… Feit is dat al meteen in de eerste aflevering van De Schaal van Pascale één amateur-pottenbakker de wedstrijd zal moeten verlaten.

