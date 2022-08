Wie kneedt en draait zich tot de beste pottenbakker van het land in ‘De Schaal van Pascale’?

In de nineties was er de stomende scène in de film Ghost, maar nu is keramiek ook écht hotter dan ooit. Steeds meer (jonge) Vlamingen vinden een zen-moment in het pottenbakken en gaan creatief aan de slag met klei. Een hype die binnenkort ook voor spanning, amusement en verwondering zorgt bij VTM. In het gloednieuwe programma De Schaal van Pascale gaat host Kürt Rogiers samen met Pascale Naessens en haar co-juryleden Tortus en Rudie Delanghe op zoek naar de beste pottenbakker van Vlaanderen. Een zoektocht waarin creativiteit, authenticiteit, detailwerk, durf, verbazing, emotie en een dosis good luck centraal staan in een adembenemende en inspirerende arena.

Kürt Rogiers: “Het is ongelofelijk hoe een hype het is, het lijkt wel alsof iedereen aan het pottenbakken is. Aanvankelijk had ik niets met pottenbakken, maar na die zes weken ben ik een grote fanatiekeling geworden. Met het kneden van de klei en het ‘billenkletsen’ nadien heb ik mijn dada alvast gevonden (lacht). En wie weet slaat heel Vlaanderen binnenkort nog massaler aan het ‘draaien’, ‘gieten’ en ‘lappen’. Ik heb er ontzettend veel zin in!”

Meesterlijke keramisten Pascale Naessens, Tortus en Rudie Delanghe in de jury

Wie keramiek zegt, zegt Pascale Naessens. Met haar Pure-servieslijn groeide Pascale uit tot de koningin van de keramiek in ons land. Als keramiste bouwde ze een internationale carrière uit en haar servies staat zowel in de Vlaamse huiskamers als in gerenommeerde sterrenrestaurants op de tafel. Het hart van Pascale loopt over van pottenbakken en daarom gaat ze op zoek naar het pottenbakkerstalent in Vlaanderen. Ze is de geknipte vrouw om de kandidaten te coachen en te beoordelen om tot de mooiste resultaten te komen.

Pascale Naessens: “Iedereen is aan het pottenbakken en dat is niet toevallig. Het is ook gewoon écht leuk. Mensen zitten tegenwoordig met zoveel in hun hoofd. Tijdens het pottenbakken zit je met je handen in de aarde en kan je creatief zijn, ik denk dat daar nood aan is. Ik vind het fantastisch om met die aarde-elementen te kunnen spelen, daarmee iets te maken en thuis daaruit te eten. Dat is toch een aparte ervaring. In De Schaal van Pascale gaan we mensen week na week uitdagen, want uiteindelijk zijn we op zoek naar de beste allround pottenbakker. Het wordt een heel leuk en aanstekelijk avontuur!”

Pascale wordt bijgestaan door twee gerenommeerde experts: de Vlaamse grootmeester van de keramiek Rudie Delanghe en de Amerikaanse Instagram-sensatie met 1,1 miljoen volgers, Tortus.

Keramiek is de rode draad door het leven van Rudie Delanghe. Hij verdiende zijn sporen als docent en nog steeds volgen ‘s lands beste keramisten les bij hem. Rudie is een doorwinterde keramist en een echte autoriteit. Vanuit zijn thuisbasis in het Franse Carcassonne geeft hij zijn jarenlange ervaring door via draaiworkshops. Rudie verwacht veel van de kandidaten in De Schaal van Pascale en zijn lat ligt bijzonder hoog. “Het belangrijkste in keramiek is dat er karakter in de stukken zit”, klinkt het. “Pottenbakken is mijn leven. Mijn lat ligt dus zeer hoog.”

De Deens-Amerikaanse Eric Landon staat internationaal bekend als Tortus. Hij is een hippe keramist die ervan houdt om te spelen met vormen. Tortus begon op 16-jarige leeftijd met keramiek en won er verschillende awards mee. Hij wil een inspiratiebron zijn voor jonge mensen en geeft workshops van in L.A. tot in Japan. Hij stampte zijn eigen keramiekstudio Tortus Copenhagen uit de grond en opent in september een studio in Londen. In 2015 won hij de Deense Design Award for Craftsman of the Year. “For me, the beauty is really in the details”, klinkt het bij Tortus. Hij wil de kandidaten tot het uiterste zien gaan op vlak van creativiteit en techniciteit.

Voor De Schaal van Pascale kregen acht kandidaten een intense masterclass van Pascale, Rudie en Tortus om zich helemaal klaar te stomen voor de wedstrijd. Wie kneedt en draait zich tot de strafste pottenbakker van het land én gaat naar huis met de trofee van De Schaal van Pascale?

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.