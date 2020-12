Love is in the air: Margot stelt Damon voor aan haar ouders

Het eerste koppeltje in Cupido Ofzo is een feit: De 26-jarige Damon die autisme heeft en de 25-jarige vlotte Margot die lijdt aan dyspraxie, zijn dolverliefd. Ze hebben ondertussen al enkele dates achter de rug en nu vinden ze het tijd voor de volgende stap: een kennismaking met de ouders van Margot. Attent als Damon is, wapent hij zich met een cadeautje om de moeder des huizes in te pakken. “Het is de eerste keer dat ik een relatie heb, het is nog allemaal nieuw voor mij. Spannend.” Zoals dat gaat in Cupido Ofzo, zijn Karen Damen en Ruth Beeckmans enkel aanwezig bij de eerste date, en dus is het voor hen nog nieuw dat Damon en Margot elkaar gevonden hebben. In aflevering 3 van Cupido Ofzo op maandag 7 december verrast het koppeltje Karen met het blije nieuws.

Vandaag verwachten Ruth en Karen een nieuwe ‘cliënt’ in hun datingbureau: Bram, een 36-jarige man die autisme spectrum stoornis heeft. “Zenuwen? Ik zie niet in waarom ik zenuwachtig zou moeten zijn”, klinkt het bij hem. Hij heeft dan wel al twee relaties gehad, echt gedatet heeft hij nog nooit. Omdat hij dan ook geen enkel idee heeft hoe hij eraan moet beginnen, heeft hij de hulp van Ruth en Karen ingeschakeld. “Waarom ik nog nooit gedatet heb? Ik kan dat niet, ik ben daar slecht in, ik weet niet wat ik moet vragen. Dat komt door mijn autisme, ja” . Karen en Ruth hebben voor Bram de 38-jarige Sofie opgebeld. Een heel zelfstandige vrouw die al jaren alleen woont, ondanks haar verstandelijke beperking. Ze werkt in een beschutte werkplaats en heeft al enkele relaties gehad. Dat een vorige relatie nog niet helemaal verteerd lijkt te zijn, dreigt echter roet in het eten te gooien tijdens haar date met Bram.

In de tweede aflevering viel de 26-jarige Sven voor Hanne, de 22-jarige West-Vlaamse met eveneens een niet aangeboren hersenletsel. Maar bij haar zijn er wel nog twijfels. “Door het nog niet helemaal aanvaarden van mijn eigen beperking, zie ik nog te veel zijn beperking”, vertelde ze. Hun date is echter nog niet voorbij en Sven heeft nog tijd om Hanne voor zich te winnen. Als afsluiter hebben Karen en Ruth na de fietstocht een picknick voorzien, waar Sven nog eens alles uit de kast haalt.

De afleveringen van Cupido Ofzo zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

Niet voor publicatie: