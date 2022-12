Loodzware vloerwerken, een jarige Bruno én een surprise van Ruth Beeckmans in Out Of Office

Het experiment van Out Of Office is over de helft en werpt alsmaar meer vruchten af. Ook de werken aan de biowinkel gaan met rasse schreden vooruit. Nu maandag 19 december staat de groep nog voor een loodzware taak: de vloerwerken, waarbij er moet gesleurd worden met zakken van om en bij de 125 kg. Maar de boog staat niet altijd gespannen. Bruno is namelijk jarig en wordt door iedereen in de bloemetjes gezet. Op de boerderij wacht hem een verrassing én een verrassende bezoeker: zijn goede vriendin Ruth Beeckmans (*).

Speciaal voor de verjaardag van Bruno brengt Ruth een bezoekje aan de Emiliushoeve. Daar wordt ze bijzonder hartelijk verwelkomd door alle medewerkers. “Bruno is echt een hele dikke dikke vriend van mij en heeft me al veel over jullie verteld”, aldus Ruth. Ze heeft haar koffer volgeladen, want samen met alle deelnemers wil ze de jarige Bruno trakteren op een feestelijke verjaardagsbrunch. In een mum van tijd wordt alles daarvoor in gereedheid gebracht. Een nietsvermoedende Bruno wordt door René en Walter geblinddoekt achterop de fiets naar de feestlocatie gebracht, waar hij van de ene verrassing in de andere valt.

Na de ontspanning volgt de inspanning en daar is ook voor Ruth geen ontsnappen aan. Ze steekt met plezier mee de handen uit de mouwen voor misschien wel de zwaarste werken aan de biowinkel: het isoleren van de vloer met glasgranulaat. De fysieke inspanningen dreigen echter bij sommige deelnemers hun tol te eisen. Ze drukken Dennie en Margaux met de neus op de feiten, maar openen hen ook de ogen.

Op de boerderij is het nadien tijd om te oogsten wat er gezaaid is. Drie maanden geleden plantte Bruno samen met Irina en Stijn savooikolen op het veld. De kolen zijn nu klaar voor de oogst. Een karwei die iedereen voldoening geeft, maar ook een verrassende wending neemt.

