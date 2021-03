LEGO MASTERS: wie neemt het gouden LEGO steentje mee naar huis?

Op zaterdag 6 maart om 20.30 bij VTM presenteert Kürt Rogiers samen met zijn Nederlandse co-host Ruben Nicolai een gloednieuw seizoen van LEGO MASTERS. Acht nieuwe teams uit België en Nederland gaan een bijna onmogelijke uitdaging aan: het bouwen van nog mooiere, nog creatievere, nog grotere en nog indrukwekkendere bouwwerken dan ooit tevoren. In elke aflevering worden de duo’s uitgedaagd met bijzondere opdrachten die ze binnen een opgelegde tijdspanne moeten volbrengen. De inzet is de titel van LEGO Master 2021 en een geldprijs van 25.000 euro.

In de eerste aflevering worden de deelnemers meteen serieus getest. In vijftien uur (!), verdeeld over drie dagen, moeten ze een attractie van een pretpark in een bepaald thema opleveren. Daarenboven moeten ze minstens 1 elektrisch bewegend onderdeel voorzien. Hiervoor zullen ze al hun bouwskills, fantasie en creativiteit moeten inzetten. Het winnaarsduo van deze eerste opdracht krijgt het zeer gegeerde gouden LEGO steentje. Dit bijzondere steentje geeft het voordeel om 1 eliminatie te overleven gedurende de eerste vijf afleveringen.

Eén van de eerste dates van kandidaten Roy en Thomas was in een pretpark, dus dat is al een mooi begin. Roy is Nederlander, Thomas is Belg en ze wonen samen in Lommel. “Dus we gaan proberen de beker naar België mee te nemen.” klinkt het enthousiast. Fans van pretparken dus, maar ze krijgen het thema ‘dino tijdperk’ en daar hebben ze absoluut geen affiniteit mee.

Killian en Dries zijn collega’s en werken in hetzelfde architectenbureau. Zij krijgen als thema ‘het oude Egypte’. Ze kiezen ervoor om een spectaculaire achtbaan te bouwen maar moeten omwille van tijdsgebrek hun wilde plannen wat bijschaven. “Het is een beetje gênant, we mikken hoog om dan te beseffen: ‘Surprise, toch niet!’ en toe te geven dat het niet lukt.”

Schoolvrienden Amber en Arne besluiten na de eerste 5 uren om het over een volledig andere boeg te gooien met hun thema ‘jungle’. “We nemen een groot risico om al het werk van de eerste dag te vernietigen, maar we zagen de beperkingen van onze constructie, dus let’s do this!”. Het wordt een strijd tegen de klok voor de twee vrienden.

Jan en Julien krijgen het thema ‘space world’. Ze bouwen onder meer een draaimolen die wel heel erg snel... draait. Ruben vat het als volgt samen: “Dit is de eerste attractie waar je niet in hoeft te zitten om toch misselijk te worden.” Maar de vrienden hebben wel een bouwwerk gemaakt dat het hoogste is van alle kandidaten. Zal dit in hun voordeel spelen bij de jurering?

Dit seizoen is de BRICKMASTER niet de enige die de bouwwerken zal beoordelen. Jonathan Bennink wordt telkens bijgestaan door een gast jurylid die expertise heeft over de desbetreffende bouwopdracht. In de eerste aflevering is dat Juliane Aufdembrinke, SR Designer bij LEGO die échte achtbanen ontwerpt voor LEGOLAND.

En wanneer de topbouwers eindelijk klaar denken te zijn, komen hosts Kürt Rogiers en Ruben Nicolaï met een interessante verrassing… Welk duo wint op het einde van deze aflevering het gouden LEGO steentje?

