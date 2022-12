Kristi staat voor de verrassing van haar leven in Out Of Office

Terwijl de deelnemers van Out Of Office lustig verder metselen aan hun toekomstige biowinkel komt er op maandag 5 december een extra uitdaging op hun pad. Tijdens de wekelijkse fietsronde van Joël om groentepakketten te leveren wordt duidelijk dat zijn bakfiets niet geschikt is om grotere leveringen te doen eens de winkel opent. En dus besluit de groep om geld in te zamelen voor een nieuw exemplaar tijdens een zelf georganiseerde ‘benefiets’. Daar maakt een opvallende gast zijn opwachting om Kristi de verrassing van haar leven te bezorgen. Eindelijk mag ze haar gróte idool Niels Destadsbader ontmoeten én knuffelen! En dat zorgt voor traantjes van geluk.

“Als er één ding duidelijk wordt tijdens ons experiment is het dat twee werelden bijeen brengen mooie dingen losmaakt”, aldus Bruno. Samen met Margaux vergezelt hij Joël op zijn wekelijkse bezorgronde. De twee merken meteen waarom Joël hier zo van houdt en de buitenlucht doet Margaux zichtbaar deugd. “Ik wil soms denken dat ik verder sta dan ik effectief sta”, vertelt ze. “Ik realiseer me dat ik er geen termijn op kan en mag kleven. Omdat ik op die manier geen rust vind in mijn hoofd. ‘Ge moet just niks’, dat is een zin die ik wat meer moet horen. Ik heb passie en het zal wel lukken, maar gewoon nu niet. Ik ben hoopvol.” Wanneer het trio het laatste groentepakket van de dag levert, neemt het bezoek een verrassende wending. “Die dame was helemaal van haar à propos”, lacht Bruno.

Bekijk de preview hier:

Op de boerderij ontfermt de groep zich verder over de dagelijkse klusjes en de bouw van de biowinkel. Tot de grote dag van de 'benefiets' aanbreekt. Daarop zorgt Bruno voor de ene verrassing na de andere. Want naast Kristi staat ook treinfanaat Joël met de mond vol tanden wanneer hij plots de gasten mag verwelkomen in zijn eigen trein…

