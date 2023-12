Klinkt de waarheid altijd beter? Telenovelle Milo schiet uit de startblokken met een extra lange aflevering 

Iedere avond van de week wegdromen bij een modern sprookje, overgoten met een muzikale saus. Dat kan vanaf vrijdag 5 januari om 21u00 bij VTM, met de gloednieuwe dagelijkse fictiereeks Milo. Na de spannende midseason finale van Familie gaat de reeks van start met een extra lange eerste aflevering die kijkers meteen volledig onderdompelt in de wereld van Milo, gespeeld door actrice en popsensatie CAMILLE. Vanaf maandag 8 januari ontvouwt het verhaal zich verder, van maandag tot donderdag om 18u20.

Milo is een jongedame met een gouden stem, die zich verplicht voelt haar buitengewone talent voor de buitenwereld verborgen te houden. Enkel en alleen met omwegen en leugens kan ze haar droom van een leven vol zang en muziek najagen. Eén van die omwegen? Een baan op de exclusieve popacademie Kosmos, dé plek waar heel wat beroemde popartiesten hun opleiding volgden. Daar ontdekt de goedhartige en naïeve Milo al snel dat ze niet de enige is die met de waarheid speelt om een plaats in de spotlight te veroveren. Maar klinkt de waarheid altijd beter? In enkele trailers zijn Milo (CAMILLE), Maud (Karen Damen), Liam (Mathias Mesmans) en Hilde (Karlijn Sileghem) in ieder geval bloedeerlijk. Misschien zelfs iets té eerlijk…

Milo heeft een stevige boon voor de populaire popzanger Liam. Maar wat denkt ze écht over hem?

Liam is een jonge popster met bakken talent. Eén van zijn belangrijkste talenten is echter het breken van harten. Dat geeft hij eerlijk toe. En hij verklapt ook een ander geheim…

Maud zal er alles aan doen om haar twee dochters aan de top van de showbizz te brengen. Daarvoor gaat ze over lijken, en dat zal Milo geweten hebben.

Directrice ad interim Hilde is het hoofd van de popacademie waar Milo werkt. Ze is de moeder van Liam en Lou, en gelukkig getrouwd met Johan. Of toch niet?

Naast CAMILLE schitteren ook Mathias Mesmans, Mathijs F Scheepers, Emanoel Borges, Katelijne Verbeke, Sieg De Doncker, Karen Damen, Karlijn Sileghem, Héritier Tipo, Antje De Rop, Evelyne Chen, Luka De Baets, Tom Dingenen, Laetitia Janssens, Dries Vanhegen, Juan Gerlo, Elise Bundervoet en Line De Dauw in de hoofdcast van Milo. Een overzicht van de volledige hoofdcast met ronkende namen en jong talent vind je hier terug.

De buitenopnames van de nieuwe telenovelle gaan door in Willebroek, de gastgemeente van Milo.

Eddy Bevers, Burgemeester van Willebroek: “We zijn bijzonder trots dat Willebroek de thuisbasis vormt voor de gloednieuwe telenovelle ‘Milo’, met de getalenteerde Camille Dhont in de hoofdrol. Alle buitenopnames van Milo worden op ons grondgebied gedraaid. We kijken dan ook reikhalzend uit naar de eerste beelden van deze bijzondere televisieproductie, waarin Vlaanderen zal kunnen kennismaken met de vele prachtige locaties in onze gemeente.”

De gloednieuwe muzikale telenovelle Milo schiet vrijdag 5 januari om 21u00 uit de startblokken met een extra lange aflevering. Vanaf maandag 8 januari is Milo van maandag tot donderdag om 18u20 te zien bij VTM en ook op VTM GO.

