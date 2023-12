Van ronkende namen tot talentvolle nieuwkomers: maak kennis met de volledige cast van de splinternieuwe telenovelle Milo

Geen betere manier om 2024 aan te vatten dan met een nieuwe dagelijkse fictiereeks om bij weg te dromen. Daar zorgt de muzikale telenovelle Milo binnenkort voor. Milo vertelt het verhaal van een jongvolwassen vrouw met een gouden stem, die droomt van een leven boordevol zang en muziek. Haar omgeving houdt Milo, gespeeld door actrice en popsensatie CAMILLE, tegen om deze droom te vervullen. Door gebeurtenissen in het verleden voelt ze zich verplicht om haar buitengewone talent voor de buitenwereld te verstoppen. Alleen met heel wat omwegen én leugens kan Milo haar droom najagen. Eén van die omwegen? Een nieuwe baan op de exclusieve academie Kosmos, dé plek waar heel wat beroemde popartiesten hun opleiding volgden. Daar moet de goedhartige Milo opboksen tegen de oppervlakkige ijdelheid en nietsontziende competitiviteit van anderen. Maar al snel ontdekt Milo dat ze niet de enige is die iets te verbergen heeft en de waarheid ombuigt om een plaats in de spotlight te veroveren. Maar klinkt de waarheid wel altijd beter?

VTM onthult vandaag de volledige hoofdcast van Milo. Tom Dingenen, bekend van Dertigers, Juan Gerlo, nieuwkomers Laetitia Janssens en Line De Dauw en rasacteurs Dries Vanhegen en Elise Bundervoet spelen aan de zijde van CAMILLE. Eerder werden ook al Mathias Memans, Mathijs F Scheepers, Emanoel Borges, Katelijne Verbeke, Sieg De Doncker, Karen Damen, Karlijn Sileghem, Héritier Tipo, Antje De Top, Evelyne Chen en Luka De Baets voorgesteld.

De splinternieuwe telenovelle Milo schiet vanaf 2024 uit de startblokken. Wanneer de eerste aflevering precies bij VTM te zien zal zijn, wordt heel binnenkort bekendgemaakt.

Maak hier kennis met de de nieuwe personages uit Milo

Tom Dingenen speelt Koen Kerremans

Koen is leerkracht stembeheersing en zang op de school van Milo. Hij heeft autoriteit, is geliefd en heeft voor elke situatie wijze woorden klaar. Koen heeft het aura van een succesvolle, wijze man, maar niets is minder waar. Zijn woorden zijn niets meer dan valse boutades waar hij zich achter verschuilt. Hij heeft zich er zo meester van gemaakt dat hij zich niet meer kwetsbaar kan opstellen. Dat is gevaarlijk, want als mensen in zijn ziel zouden kijken zouden ze de werkelijke Koen Kerremans zien: een man die uit is op geld.

Acteur Tom Dingenen werd bij het grote publiek bekend door zijn rol als Bart in Dertigers en speelde recent nog de rol van JP in Boomer. Voordien was hij ook al met een gastrol te zien in series zoals Familie, Black-Out, Zie Mij Graag, Like Me en De Infiltrant. Tom was daarnaast actief in de theaterwereld, bij 't Echt Antwaarps Teater.

Laetitia Janssens speelt Fran Cools

Fran is een knappe, talentvolle zangeres. Ze heeft echter veel last van keuzestress en legt beslissingen graag bij anderen. Fran is meer de afwachtende dan de doener. Ze is kwetsbaar, maar houdt zich sterk. Dat schept een band met Milo (CAMILLE), die net zo is. Fran heeft een relatie met Liam (Mathias Mesmans) en die wil ze alle kansen geven. Ook al weet ze dat hij zijn wilde haren nog niet kwijt is.

Laetitia Janssens was van kleins af aan gepassioneerd door dans en theater. Ze studeerde de richting uitvoerend dans: contemporary urban aan de Fontys Academy of the Arts en was actief in het productiehuis Fabuleus. Een jaar geleden werd Laetitia één van de dansers van CAMILLE. De audities voor Milo prikkelden haar nieuwsgierigheid naar het acteren en de rol van Fran wordt haar eerste grote acteerervaring.

Dries Vanhegen speelt Johan Somers

Johan heeft het allemaal: hij is gelukkig getrouwd, directeur van Milo’s school en het succes van zijn zoon Liam (Mathias Mesmans) straalt ook op hem af. Tot hij door de politie gearresteerd wordt op verdenking van fraude. In plaats van hem te steunen breekt zijn vrouw Hilde (Karlijn Sileghem) met hem en neemt ze zijn rol als directeur over. Johan keert de wereld de rug toe en wil met rust gelaten worden. Zelfs wanneer zijn zoon Lou (Sieg De Doncker) bij hem intrekt.

Dries Vanhegen heeft al heel wat kilometers op zijn teller als acteur, auteur en scenarist. Op tv schitterde hij al in tal van series zoals Los Zand, De Vijfhoek en Salamander, soaps zoals Familie en Thuis en films zoals Ex Drummer, Embargo! en K3 En Het Dierenhotel. Ook telenovelles zijn hem niet vreemd. Vlaanderen zag Dries namelijk ook al aan het werk in de succestelenovelle Sara en opvolger David.

Juan Gerlo speelt Aron Deruwe

Aron is de manager en goede vriend van Liam (Mathias Mesmans). Daten is zijn fulltime hobby. Aron is een winnaar, maar om te winnen moet hij spelen. En soms ook gokken. Hij is de man die zijn kansen maximaal zal verhogen. Verliezen staat niet in zijn woordenboek. Meer nog: hij wil de beste zijn in alles wat hij doet. Het kan altijd groter, succesvoller en beter. Aron gelooft rotsvast dat hij anderen op die manier gelukkig kan maken. Hij wil van zijn vriend de grootste popster van Vlaanderen maken.

Juan Gerlo volgde de musicalopleiding aan het Conservatorium en speelde nadien een rol in verschillende tv-reeksen en musicals. Op zijn musicalpalmares pronken grote titels zoals 40-45 en The Little Mermaid. Het grote publiek kent Juan vooral als Jonas uit de Studio 100-reeks Ghost Rockers. Hij speelde ook mee in o.a. Familie, Altijd Prijs en Nachtwacht.

Elise Bundervoet speelt Nora Becker

Nora werkt in de cafetaria van Kosmos en is de baas van Milo (CAMILLE). Om een centje bij te verdienen zal ze Alice (Katelijne Verbeke) en Pol (Mathijs F Scheepers) versterken in de bakkerij. Ze is een behoorlijk nuchtere vrouw en door een trauma uit het verleden lijkt de deur naar haar hart definitief gesloten. Maar Nora, die met veel enthousiasme enkele taken in het gezin van Milo overneemt, zal beetje bij beetje ontdekken dat ze zich ook kwetsbaar kan opstellen, zonder gekwetst te worden.

Elise Bundervoet werd in de jaren 90 bekend dankzij haar hoofdrol in de jeugdserie Buiten De Zone. Later zag het grote publiek haar aan het werk in De Luizenmoeder, waarin ze één van de hoofdrollen vertolkte, en de Ketnet-serie De Hoppers. Elise speelde ook tientallen gastrollen in reeksen zoals Heterdaad, Recht Op Recht, Aspe, David, Los Zand, Witse en Neveneffecten. In het theater was ze te zien in tal van producties.

Line De Dauw speelt Jasmien Eeckhout

Jasmien is een ambitieuze jongedame die weet wat ze wil. Ze zit in het tweede jaar van haar opleiding aan Kosmos en vindt de studenten uit het eerste jaar maar niets. Maar gaandeweg wordt duidelijk dat achter de zelfzekere en zelfs verwaande façade van Jasmien eigenlijk een onzeker, kwetsbaar meisje met een klein hartje schuilt. Een hartje dat ze uiteindelijk zal verliezen aan iemand heel onverwacht.

Line De Dauw is van kinds af aan gepassioneerd door zingen, dansen en acteren. Vanaf haar zesde volgde ze verschillende musicalopleidingen en momenteel studeert ze zang aan KASK School of Arts. Line schitterde eerder al in The Voice van Vlaanderen en is als zangeres te horen in internationale versies van de jeugdserie #LikeMe.

Dit zijn de andere hoofdrolspelers in Milo

CAMILLE speelt Milo

Milo is de dochter van een bakker en heeft een gouden stem. Ze woont samen met haar vader Pol en oma Alice in de gezellige bakkerij. Milo heeft een diploma bedrijfsbeheer op zak, maar stiekem droomt ze van een carrière als popzangeres. Thuis is er echter weinig plaats voor muziek. Milo’s grote idool, maar ook grote tegenpool, is popzanger Liam. Voor hem heeft ze stiekem een boontje.

CAMILLE beleefde haar grote doorbraak als het personage Camille Van Beem in de jeugdserie #LikeMe. Nadien spitste ze zich toe op haar zangcarrière en groeide ze solo uit tot één van de grootste popsensaties van het moment. CAMILLE combineert moeiteloos zingen, dansen én acteren. De perfecte combinatie voor de muzikale telenovelle Milo.

Mathias Mesmans speelt Liam, de love interest van Milo

Liam is een jonge popster met bakken talent. Eén van zijn belangrijkste talenten is echter ook het breken van harten. Zijn relatie met Fran neemt hij dan ook niet al te serieus. Liam is een levensgenieter. Extravert, nonchalant en impulsief. Een tegenpool van Milo. En toch heeft ze een stevige boon voor hem.

Mathias Mesmans kreeg in 2016 een rol te pakken in de Ketnet-musical Unidamu. Nadien vertolkte hij één van de hoofdrollen in de jeugdserie GameKeepers van Studio 100, die op Ketnet te zien was. Zijn rol in de telenovelle Milo wordt zijn eerste langlopende rol in een televisieserie.

Mathijs F Scheepers speelt Pol, de vader van Milo

Pol is een gepassioneerde dorpsbakker en de vader van Milo. Jaren geleden vroeg hij zijn moeder Alice om bij hen in te trekken en in de zaak te helpen. Aan zijn vrouw wil hij niet herinnerd worden, hij praat nooit over haar. Pol heeft het hart op de juiste plaats. Hij blijft echter in het verleden hangen en dat staat nieuw liefdesgeluk in de weg.

Mathijs F Scheepers was als acteur al te zien in tal van series, films en theaterproducties. Het grote publiek kent hem van (hoofd)rollen in Vermist, Clan, Black-Out, Arcadia, De Bende van Jan De Lichte, Kinderen Van Dewindt en De Smaak Van De Keyser. Hij speelde ook mee in films zoals Zot Van A., Brasserie Romantiek, Smoorverliefd en De Collega’s 2.0. Mathijs is daarnaast medeoprichter van SKaGeN, het theatergezelschap waarin hij ook zelf actief is als acteur.

Katelijne Verbeke speelt Alice, de oma van Milo

Alice is de moeder van Milo’s vader Pol. Ze is niet alleen haar lieve oma, maar ook haar vervangmoeder. Alice is een manusje-van-alles. Ze is er altijd geweest. Helpen is haar tweede natuur. Ze heeft voor iedereen een vriendelijk woord en, voor wie het horen wil, een gouden raad.

De lijst met theater-, film- en tv-producties op het palmares van Katelijne Verbeke is eindeloos. Ze schitterde in series als Zuidflank, De Dag, Loslopend Wild, Assisen en Eigen Kweek en was te zien in films als Dossier K en Hasta La Vista. Katelijne sleepte een Gouden Kalf-nominatie in de wacht voor haar rol in de film Ongenade en was ook tweemaal genomineerd voor een Theo d' Or: in 1995 voor de titelrol in Agatha en in 2005 voor de rol van Anna in Iets Over De Liefde.

Emanoel Borges speelt Jesse, de beste vriend van Milo

Jesse is de beste vriend en vertrouwenspersoon van Milo. Behalve een goede observator, is hij slim, guitig en oprecht. Hij heeft lak aan uiterlijk vertoon of divagedrag. Dat zorgt ervoor dat hij als één van de eersten Milo opmerkt, zowel haar talent als haar goed karakter. Haar oprechtheid, dankbaarheid en bescheidenheid zijn eigenschappen die Jesse hoog in het vaandel draagt.

Emanoel Borges is rapper, professioneel voetballer én acteur. In 2021 had hij nog nooit op een set gestaan, maar sindsdien scoorde hij een rol in drie series. Emanoel was te zien in de jeugdreeks Panna en #LikeMe, maar brak bij het grote publiek door met zijn rol als Arthur in de VTM-telenovelle Lisa. Daar komt nu met Milo een tweede telenovelle bij.

Sieg De Doncker speelt Lou, de broer van Liam

Lou is de broer van Liam en een echte macho. Daar waar Liam een impulsief, nonchalant en speels leven leidt, koos Lou voor een job bij de politie. Als inspecteur is hij de vertegenwoordiger van de arm der wet en de steun en toeverlaat van elke burger. Althans… in theorie. Want ook hier kan schijn bedriegen.

Sieg De Doncker vertolkte van 2021 tot 2023 de rol van Koen Peyskens in Familie. De iets jongere kijker kent hem voornamelijk als één van de Helden, de jeugdserie die ook twee films kreeg. In 2021 speelde hij bovendien een gastrol in de telenovelle Lisa en was hij te zien in de film De Familie Claus 2.

Karen Damen speelt Maud, de mama van een schoolvriendin van Milo

Maud is de moeder van Robyn (Antje De Rop) en Victorine (Luka De Baets). Ze is een harde tante en wil haar twee dochters koste wat het kost aan de top van de showbizz brengen. Maar daarvoor heeft ze Milo nodig. Maud gaat over lijken en zal er alles aan doen om het succes van haar dochters te verzilveren.

Al drie jaar lang geeft Karen Damen elke avond gestalte aan verpleegster Vanessa Mariën in Familie. Haar eerste grote acteerrol in een fictiereeks. Eerder was Karen ook te zien in verschillende theaterproducties, zoals Blind Date in 2017 en Assisen 2: De Gifmoord in 2018. In 2020 voegde ze daar nog Chateau Cupido aan toe en kreeg ze een rol te pakken in de jeugdreeks #LikeMe.

Karlijn Sileghem speelt Hilde Somers

Directrice ad interim Hilde is Milo's schoolhoofd, baas in de cafetaria waar ze werkt en bij momenten ook haar guardian angel. Hilde geeft het vak ‘lyric writing’ en heeft de gave om talent te spotten en te stimuleren. Excels zijn niet aan haar besteed: ze neemt beslissingen op basis van buikgevoel. Hilde heeft het voornemen alles te doen wat in haar macht ligt om de school, die ze een warm hart toedraagt, te beschermen. Samen met haar man Johan (Dries Vanhegen) heeft ze twee zonen: Liam (Mathias Mesmans) en Lou (Sieg De Doncker).

Als actrice is Karlijn Sileghem niet aan haar proefstuk toe. Ze was al te zien in de grootste Vlaamse fictiereeksen, zoals Katarakt, Sedes & Belli, De Kavijaks, Connie & Clyde, Het Peulengaleis en 13 Geboden. Daarnaast speelde ze tal van gastrollen in tv-series. Op het grote scherm vertolkte Karlijn een rol in verschillende films, waaronder Mixed Kebab, Coureur en Home van Fien Troch. Ook de theaterwereld kent voor haar geen geheimen meer. Daarnaast is Karlijn sinds enkele jaren actief als docent Drama.

Héritier Tipo speelt Otis Verhelst

Otis is één van Milo’s medestudenten en de zotte van de bende. Hij is altijd luid en altijd in voor een zotte avond. Otis is bovendien getalenteerd. Hij is een harde werker en houdt enorm van de belangstelling. Hij wil plezier maken, maar stoort zich aan het drama dat anderen veroorzaken. Otis vormt een muzikale band met Robyn, Sofia en Victorine.

Héritier Tipo is een Brusselse ‘ket’ en sinds vorig jaar bekend als Ketnet-wrapper. Hij studeerde Organisatie en Management en houdt van acteren, dansen en zingen. Zo waagde hij zijn kans al in het VTM-programma I Can See Your Voice, was hij te zien in Vloglab #Stories op VTM GO en speelde hij mee in de film Bittersweet Sixteen. Zijn rol in Milo wordt zijn eerste grote televisierol.

Evelyne Chen speelt Sofia Mendes

Sofia studeert op de school van Milo. Ze vormt een muzikale band met Robyn, Otis en Victorine. Sofia is bijzonder romantisch en houdt van gezelligheid. Ze is goedlachs, betrouwbaar en vastberaden. Sofia droomt ervan om een goed lief te vinden dat vooral uit is op romantiek en niet op seks. Maar dat is tegelijk ook haar struggle.

Evelyne Chen is altijd gepassioneerd geweest door muziek en acteren. Sinds kleins af aan stond ze graag op het podium. Ze zingt in een koor, speelt piano en gitaar en houdt van dansen. Na het behalen van een bachelordiploma Rechten, nam ze een gewaagde beslissing en besloot ze haar dromen na te jagen. Een droom die ze nu verwezenlijkt met haar eerste rol in een tv-serie.

Antje De Rop speelt Robyn Torres

Robyn is de tweelingzus van Victorine. Ze is een kwartier ouder en ontfermt zich graag over haar jongere zus. Robyn is een collega en vriendin, maar ook een rivale van Milo. Ze heeft een grote mond en werd na de dood van haar vader rotverwend. De financiële duwtjes in de rug van haar mama Maud (Karen Damen) beloven haar een gouden toekomst in de wereld van de popmuziek. Robyn heeft namelijk ook een bijzonder mooie stem en vormt een muzikale band met Otis, Sofia en Victorine.

Antje De Rop groeide op in een muzikale familie. Zingen en dansen werd haar met de paplepel meegegeven. Ze studeerde de richting Muziek aan de middelbare school en daarna Muziektheater aan het Conservatorium van Rotterdam. Ze ontdekte ook haar passie voor musical en volgde een musicalopleiding bij Fabric Magic. Antje schrijft ook zelf muziek en vindt haar uitlaatklep op het podium. Haar rol in Milo wordt haar debuut op tv.

Luka De Baets speelt Victorine Torres

Victorine is de tweelingzus van Robyn. Ze is niet direct een spring-in-’t veld. Victorine ziet er stoer uit, maar heeft een klein hartje en komt te weinig op voor zichzelf. Ze wil dan ook graag zelfstandiger worden. Onder de goedbedoelde, maar dwingende impuls van haar moeder Maud (Karen Damen) streeft ze net zoals haar zus een carrière in de showbizz na. Ze vormt een muzikale band met Otis, Sofia en Robyn.

Luka De Baets studeerde muziektheater aan de Codarts Hogeschool voor de Kunsten. Luka was op jonge leeftijd al gepassioneerd door theater en muziek en besloot van haar hobby haar beroep te maken. Ze maakte haar theaterdebuut in Amélie De Musical, waarin ze naast zingen en acteren ook live dwarsfluit speelde. Met de rol van Victorine heeft ze haar eerste grote rol in een televisieserie beet.

