Karen Damen en Ruth Beeckmans zetten mensen met een beperking of stoornis aan het daten in Cupido Ofzo

Vanaf maandag 23 november om 20.35 wordt het erg spannend voor de acht deelnemers van Cupido Ofzo, het unieke datingbureau van Karen Damen en Ruth Beeckmans. Want vanaf die dag kan Vlaanderen zeven maandagavonden lang mee genieten én supporteren met de dates die de deelnemers de voorbije weken beleefden. En die ze nu misschien in alle geheim verderzetten zonder camera’s erbij…

Voor onder andere Damon en Julia is het allesbehalve evident om de liefde van hun leven tegen te komen, zo vertellen ze in de eerste aflevering op maandag 23 november. Bij hen staat, net zoals bij de andere zes deelnemers die later te zien zullen zijn, een beperking of stoornis hen in de weg bij het vinden van een leuke partner. Karen Damen en Ruth Beeckmans zijn vastberaden: mensen die veel liefde geven, moeten minstens evenveel liefde krijgen. En dus stippelen ze niet alleen toffe dates op maat uit voor Damon en Julia, onderweg zijn ze ook de liefdevolle, supporterende en steunende compagnons de route.

Damon (26 - Geraardsbergen) lijdt aan Autisme Spectrum Stoornis. Hij woont nog thuis en werkt bij de Vlaamse Overheid op het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Tot zijn takenpakket behoren klasseren en archiveren, want in tegenstelling tot Karen en Ruth is hij wél goed met papieren. In zijn vrije tijd leest hij graag strips, luistert hij muziek en speelt hij graag minigolf of bowling. Hij is steeds in voor een grapje, is erg lief en behulpzaam. Door zijn stoornis zijn structuur en planning heel belangrijk voor hem. Contacten leggen met mensen, en dus ook met meisjes, vindt hij erg moeilijk. Desondanks is hij een echte flapuit.

“Ik weet niet wat er op me gaat afkomen. Allez, wel dat Karen en Ruth op me gaan afkomen, maar de rest, dat weet ik niet he. Of ik weet wat ik ga zeggen tegen mijn date? Dat is te zien wat ze mij vraagt he. Ik heb het soms moeilijk om mensen aan te spreken gewoon omdat ik niet weet hoe ik daaraan moet beginnen.”

Damon heeft al een soort van schoolliefdes gehad, maar die stelden niet veel voor. “Dat waren meer losse flodders eigenlijk. Gewoon wat samenkomen op de speelplaats, meer niet. Ik heb wel al gekust, dat wel. Maar ik heb nog geen echte relatie gehad.” Liefst leert hij iemand kennen die ook autisme heeft omdat zij beter kan begrijpen dat hij structuur nodig heeft en dat het soms moeilijk is als dingen anders lopen dan voorzien.

Na enkele weken research denken Karen en Ruth een heel leuk meisje gevonden te hebben voor Damon en gaat hij voor de eerste keer in z’n leven op date. Mét aangepast vervoer, want Damon is fan van oldtimers.

Ook voor Julia (21 - Merelbeke) gaan Karen en Ruth op zoek naar een toffe date. Zij is een stralende, pittige meid die weet wat ze wil en vooral ook wat ze niét wil. Julia heeft DCD - een coördinatie- en ontwikkelingsstoornis - en een lichte vorm van autisme. “Omdat ik autisme en dyspraxie heb, is het voor mij moeilijk om iemand aan te spreken. Dyspraxie is moeilijker kunnen lopen, stappen,... Ik heb ook dyscalculie en dyslexie”. Schrijven en rekenen gaan dus wat moeilijk, motorisch loopt het soms wat stroef en Julia heeft graag structuur en duidelijkheid. Maar ze heeft zichzelf leren aanvaarden en is tevreden met wat ze tot nu toe al heeft bereikt. Ze is dol op theater en acteren, houdt van dansen, babbelen en zowat alles wat avontuurlijk is. Zoals met een wildvreemde op date gaan, gewoon omdat Karen Damen en Ruth Beeckmans denken dat hij wel eens een toffe partner zou kunnen zijn voor haar.

“Iemand die ook culturele interesses heeft, zou wel leuk zijn. Qua uiterlijk maakt het me niet echt uit, hij mag bij wijze van spreken groen haar hebben, het is het innerlijk dat telt. Een hoog teddybeergehalte is wel tof. Iemand die niet fake is, die écht is. En ik zoek een open iemand want ik ben zelf een enorme flapuit.”

Karen en Ruth denken die avontuurlijke en sympathieke jongeman gevonden te hebben in de 21-jarige heftruckchauffeur Maxime. Het resultaat van de dates van Damon en Julia? Maandag 23 november om 20.35 bij VTM.

