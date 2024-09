Jonas en Britt vanaf nu man en vrouw!

Ja, ja, ja en nog eens ja! Op maandagavond 23 september stapte het vierde en laatste koppel in het huwelijksbootje in de derde aflevering van Blind Getrouwd.

In de Sint- Pietersabdij in Gent stierf de 29-jarige jeugdwerker Jonas in stilte, tot hij eindelijk oog in oog stond met zijn bruid Britt, een 26-jarige spring-in-’t-veld die met zichzelf geen blijf wist en de trouwzaal dolenthousiast binnen stuiterde op haar sportieve gepersonaliseerde sneakers. Jonas’ zenuwen verdwenen van zodra hij in de ogen van de Gentse verdronk: “Britt is een prachtige vrouw, ze heeft een mooie lach, het was overdonderend. Haar geloften waren heel mooi geschreven ook. Het is wel een geruststelling dat je dingen hoort waaraan je ook zelf belang hecht. Chech, check!”

Ook Britt had een goed gevoel bij haar eerste ontmoeting met kersverse hubby Jonas: “We maakten oogcontact en we waren gewoon aan het glimlachen naar mekaar… en we bléven glimlachen.”

Bekijk hier het jawoord van Britt en Jonas:

De 2 “lucifertjes”, zoals experten Wim Slabbinck en Sarah Hertens hen noemen, leken zoals voorspeld heel snel te ontvlammen. Of de vonk van blijvende aard is of snel terug opbrandt, komen de kijkers de volgende weken te weten in Blind Getrouwd bij VTM en op VTM GO.

