“It’s gonna be torture”: jury schotelt kandidaten aartsmoeilijke opdracht voor in De Schaal van Pascale

In De Schaal van Pascale zijn nog zes kandidaten in de running om de beste pottenbakker van Vlaanderen te worden. Op dinsdag 20 september hebben juryleden Pascale, Tortus en Rudie twee pittige opdrachten voor hen klaar waarbij creativiteit en beheersing cruciaal zijn. Voor de juryopdracht wagen ze zich volgens Kürt Rogiers aan “kabouterkeramiek”. Ze moeten een piepklein miniatuurvaasje van Tortus perfect zien na te maken. “Een hele moeilijke opdracht waarbij we jullie tot jullie limieten drijven”, aldus Pascale. En dat weet ook Tortus: “It’s gonna be torture for you guys. You are already panicking, I can see it”, klinkt het. Het kleine vaasje heeft grote gevolgen en bepaalt wie rechtstreeks doorstoot naar de volgende aflevering. Blijven ademen en zo weinig mogelijk bibberen is de boodschap.

En alsof deze uitdaging nog niet groot genoeg is, krijgen de kandidaten er nog een tweede bij. De masterclassopdracht klinkt eenvoudig: ontwerp een vaas. “Maar wel één waarbij je vertrekt vanuit de bloemen en op basis daarvan een bijpassende vaas maakt. Het moet dus één mooi geheel vormen”, aldus Pascale. “Ik heb letterlijk duizenden vazen gezien, dus ik hoop dat jullie me kunnen verrassen. Probeer echt iets nieuws te maken”, vult Tortus aan.

Jean-Yves heeft grote ambities en wil met slabs werken, stroken van klei bovenop zijn art deco vaas met Keniaanse bloemen. Ook bij Sofie geen gebrek aan ambitie. Voor de droogbloemen die ze tijdens de lockdown verzamelde op weg naar haar oma maakt ze een vaas in de vorm van… een donut. “Technisch verschrikkelijk moeilijk”, weet Rudie. An brengt een ode aan de onvoorwaardelijke liefde voor haar nieuw samengesteld gezin, Stephan laat zich inspireren door de Japanse bloemschikkunst Ikebana en Lucas keert terug naar zijn kindertijd met een LEGO-vaas én LEGO-bloemen. Anaïs sluit met haar deelname aan De Schaal van Pascale een moeilijk hoofdstuk uit haar leven af en verwerkt die symboliek in haar vaas. “Meedoen aan deze wedstrijd is voor mij een overwinning na een periode waarin ik aan alles twijfelde en paniekaanvallen had.” Welke vaas overleeft de bakoven van 950° niet?

