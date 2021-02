“Is er vandaag een feestje bij de flikken?”

In de tweede aflevering van Fair Trade op maandag 22 februari om 22.05 bij VTM maken nieuwe personages hun intrede. Jeroen Perceval (D’Ardennen, Tabula Rasa) geeft gestalte aan Bob ‘Martino’ Martens, een drugsdealer met internationale contacten. Hij is wispelturig, agressief, onberekenbaar en ronduit gevaarlijk. Ook Sven De Ridder (Het Vonnis, Torpedo) maakt zijn intrede als Dirk Somers, commissaris bij de moordbrigade. Hij is al vele jaren bevriend met Walter Wilson (Kevin Janssens) en maakt zich dan ook zorgen wanneer het met Wilson de verkeerde kant uitgaat.

Korte inhoud aflevering 2

Robin (Ella-June Henrard) helpt haar informante Nikki (Charlotte Timmers) onder te duiken. Dan krijgt ze slecht nieuws: Bob ‘Martino’ Martens (Jeroen Perceval), een extreem gewelddadige drugsdealer is na enkele jaren afwezigheid weer opgedoken. Martens heeft zowel met Robin als met Nikki nog een forse rekening te vereffenen. Patrick Paternoster (Peter Van den Begin) wil Robin maar wat graag helpen om Martens terug in de gevangenis te krijgen. Maar hij krijgt eerst een inval van de moordbrigade over de vloer.

Bekijk hier de preview:

Fair Trade is een productie van Independent Productions in samenwerking met VTM en Casa Kafka en kwam tot stand met de steun van Telenet en de Belgische Tax Shelter-maatregel.

De afleveringen van Fair Trade zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .