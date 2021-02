Spannende misdaadreeks FAIR TRADE vanaf maandag 15 februari bij VTM

Actie, spanning, zwarte humor, corruptie en tragiek: dat zijn de ingrediënten van de 8-delige fictiereeks Fair Trade die vanaf maandag 15 februari om 21.45 van start gaat op VTM en VTM GO. Na de lancering vorig najaar op Streamz kreeg Fair Trade heel wat lovende kritieken. De serie was na De Bende van Jan de Lichte zelfs de best bekeken reeks van 2020 op Streamz.

Fair Trade werd geschreven en geregisseerd door Marc Punt die eerder ook instond voor onder meer Matroesjka's. De serie kan rekenen op een topcast: Ella-June Henrard en Kevin Janssens vertolken de hoofdrollen van corrupte inspecteurs bij de Antwerpse drugsbrigade en worden geflankeerd door een hele resem topacteurs als Peter Van den Begin, Axel Daeseleire, Tine Reymer (voor de eerste keer samen met echtgenoot Peter Van den Begin op de set), Charlotte Timmers, Manou Kersting, Sven De Ridder, Jeroen Perceval en Daphne Wellens.



Bekijk de preview hier:

SYNOPSIS



Walter ‘Wally’ Wilson (Kevin Janssens) en Robin De Rover (Ella-June Henrard) zijn ooit met veel inzet en nobele idealen aan hun carrière bij de politie begonnen, maar zagen te dikwijls maandenlang intensief en gevaarlijk speurwerk verloren gaan door in hun ogen irrelevante procedurefouten, handigheidjes van dure advocaten en dubieuze beslissingen van wereldvreemde rechters. Ze kleuren steeds vaker buiten de lijntjes tijdens hun patrouilles: zo tippen ze bijvoorbeeld criminelen over toekomstige politieacties en laten zich daar stevig voor betalen. Wilson is bovendien verslavingsgevoelig (vrouwen, drank, drugs...) en dat maakt hem onberekenbaar. Wanneer hij na herhaalde conflicten geschorst wordt bij de politie, zoekt hij nog meer toenadering tot het criminele milieu, maar hij is intussen aangeschoten wild.

DE CAST



Ella-June Henrard (bekend van oa Bo en Torpedo) speelt Robin De Rover

Robin is de jongste hoofdinspecteur van de Cel Drugs en de vaste partner van Walter Wilson. Ze is intelligent en koelbloedig en heeft door hard te werken een blitzcarrière gemaakt bij de politie maar raakte ontgoocheld door de machinaties die het speurwerk bemoeilijken. Robin woont samen met Julie die een paar jaar ouder is, en Lissa, Julie's dochtertje uit een vorige relatie.

Robin is streetwise. Ze kan hard en cynisch zijn, maar is honds loyaal. Ze wil steeds het beste voor al wie haar dierbaar is.

Kevin Janssens (bekend van oa De Patrick en D'Ardennen) speelt Walter ‘Wally’ Wilson

Wilson leidt als commissaris een afdeling van de Cel Drugs van de federale politie. Het drugsmilieu en de drugshandel hebben voor hem geen geheimen meer. Hij wordt gerespecteerd door zijn collega’s en directe medewerkers die weten dat ze altijd op hem kunnen rekenen, dat hij voor hen door het vuur gaat. Wilson was vele jaren een toegewijde, ambitieuze en succesvolle speurder, maar zag te vaak gevaarlijke criminelen ongestraft juichend de rechtbank verlaten. Hierdoor is hij zijn geloof in het rechtssysteem kwijt. Hij zal zelf wel bepalen wat kan en niet kan en wat al dan niet rechtvaardig is. Hij is vaak roekeloos, schuwt geen gevaar en deinst er niet voor terug om misdaadbendes te chanteren en tegen elkaar uit te spelen. Daarnaast is Wilson echter ook een familieman. Hij houdt zielsveel van zijn vader en gaat quasi dagelijks bij hem langs.

Peter Van den Begin (bekend van oa Matroesjka's en Studio Tarara) speelt Patrick Paternoster, aka De Pater

Paternoster, nickname De Pater, is een old-school penoze baas. Hij combineert drugshandel, pooierschap en heling en leidt een kleine lokale misdaadorganisatie. Paternoster is geen doetje en hij deinst er niet voor terug om geweld te (laten) gebruiken, maar hij houdt zich aan gemaakte afspraken. Hij heeft een heel eigen gevoel voor (morbide) humor.

Axel Daeseleire (bekend van oa Matroesjka's en de Hel van Tanger) speelt Frank Slaets

Slaets is eveneens commissaris bij de Cel Drugs. Hij is een ambitieuze hardliner binnen het korps, een competitiebeest. Voor Slaets bestaat enkel zwart en wit, grijs interesseert hem hoegenaamd niet. Hij wil zijn promotiekansen vergroten door Wally Wilson in diskrediet te brengen en daarvoor zijn alle middelen veroorloofd.

Tine Reymer (bekend van oa Salamander en De Premier) speelt Nadia Camus

Camus is een hyper intelligente, maar bovenal sluwe, harde advocate met een cliënteel dat voornamelijk bestaat uit beroepscriminelen die in staat zijn haar hoge honoraria op te hoesten. Ze is een procedurepleiter pur sang en daardoor weinig populair bij parketten en rechtbanken. Ze is zelfzeker, eigenzinnig en vrijgevochten, maar tegelijk een beetje burgerlijk.

Charlotte Timmers (bekend van oa Wat Als? en Beau Séjour) speelt Nikki

Callgirl als ze in geldnood zit en niet geregistreerde tipgever. Nikki is een overlever, een plantrekker. Ze is opportunistisch en daardoor soms onbetrouwbaar, maar wel oprecht lief waardoor haar veel wordt vergeven. Nikki is het meisje waarop je niet boos kan blijven.

Peter Van de Velde (bekend van oa Salamander en de musicals 40-45 en Daens) speelt Raf Broeckx

Broeckx is de hoofdcommissaris van de Cel Drugs. Hij is ervaren en toegewijd, realistisch en (vooral) pragmatisch.

Daphne Wellens (bekend van oa De Rodenburgs en Charlie en Hannah gaan uit) speelt Julie

Julie is de partner van Robin. Ze is evenwichtig, verstandig, betrouwbaar en bezorgd. Ze was een tijdje getrouwd met een man en heeft een dochter uit die relatie. Ze houdt oprecht van Robin en wil het beste voor haar, maar jaloezie is haar niet vreemd. Het frustreert haar soms dat Robin zo gesloten is.

Sven De Ridder (bekend van oa Bowling Balls en Torpedo) speelt Dirk Somers

Somers is commissaris van de cel Agressie van de Federale politie. Hij is betrouwbaar, werkt hard, maar is niet vies van een stevig feestje na de uren. Somers is al vele jaren bevriend met Walter Wilson en maakt zich dan ook zorgen wanneer het met Wilson de verkeerde kant uitgaat.

Jeroen Perceval (bekend van oa D'Ardennen en Tabula Rasa) speelt Bob Martens aka Martino

Martens is een gewetenloze drugstrafikant met psychopathische trekken. Hij is een sluwe regelneef met een breed vertakt netwerk. Alle middelen zijn voor hem veroorloofd om meer macht te krijgen in het criminele milieu. Martens adoreert zijn moeder en jongere zus.

Manou Kersting (bekend van oa Matroesjka's en Undercover) speelt Raoul Maes

Raoul is het manusje-van-alles van Patrick Paternoster. Hij kijkt op naar zijn baas en geen inspanning is hem teveel om Paternoster bij te staan. Raoul is honds loyaal. Hij heeft het hart op de goede plaats.

Scenario, productie en regie van Fair Trade zijn van de hand van Marc Punt (regisseur en scenarist van series als Matroesjka’s en films als Frits en Freddy, Bowling Balls, Pippa). Een productie van Independent Productions in samenwerking met VTM en Casa Kafka.

NIEUW vanaf maandag 15 februari om 21.45 bij VTM, net na de start van het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek en ook te (her)bekijken op VTM GO.