Huis Gemaakt-koppels trotseren voor het eerst de jury en één koppel ziet z’n droomhuis al meteen wegglippen

Terwijl de Limburgse koppels op verkenning gaan in hun te renoveren pand in Beringen, wordt het in aflevering 2 van Huis Gemaakt op donderdag 7 april menens voor de koppels uit Antwerpen en Boortmeerbeek. Dina Tersago gaf hen de opdracht om hun renovatieplannen in de vorm van een maquette te presenteren aan de jury. Kersvers jurylid en Gentse makelaar Hadisa Suleyman doet haar intrede om samen met interieurarchitect Gert Voorjans en aannemer Cerina Marchetta alle ideeën kritisch te beoordelen op vlak van creativiteit, duurzaamheid en haalbaarheid. In Boortmeerbeek mag één koppel zich meteen aan de koude douche verwachten. Wie de jury het minst kan overtuigen, ziet zijn droomhuis nu al wegsmelten als sneeuw voor de zon.

Hadisa Suleyman: “Meerwaarde creëer je deels door de trends te volgen, maar ook door even out of the box te durven denken. En voor onze generatie geldt toch ook een beetje: het moet Instagrammable.”

Gert Voorjans: “Een huis moet een spiegel zijn van jezelf. Wie woont hier? Wie leeft hier? Dat is het minste dat ik in die huizen wil zien.”

Cerina Marchetta: “Ik heb een hekel aan uitvluchten. Een muur is recht of niet recht. Een huis is stevig gebouwd of niet stevig gebouwd. Ik ga daarover niet in discussie.”

Dat de juryleden in Huis Gemaakt de komende weken een streng, maar rechtvaardig oordeel zullen vellen, staat vast. Ze onderwerpen de ontwerpen van de koppels meteen aan een grondige inspectie. Daarbij springt vooral de creatieve aanpak van sommigen in het oog. Een glazen dak, de woning uitbreiden, een huis vol kunst, een privé-bibliotheek, een keuken op het tweede verdiep: er staat geen rem op de ambities van de kandidaten. Maar vallen al deze wilde ideeën ook in goede aarde bij Hadisa, Gert en Cerina?

Bekijk de preview hier:

Nadat het aantal koppels in Boortmeerbeek herleid is van drie naar twee, is het tijd om aan het harde werk te beginnen. De verbouwing start met de ruwbouwfase. Het pand strippen, leidingen leggen, het huis isoleren: daarvoor krijgen de koppels zeven weekends de tijd. En dus gaan sommigen meteen als een gek tekeer. Enkele nuttige tips van werfleider Johny zijn dan geen overbodige luxe. Samen met Dina bezoekt hij de kandidaten en wijst hen meteen op de gevaren. “Als je hier naar beneden valt, dan heb je ‘t één en ‘t ander aan de hand…”

