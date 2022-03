9 bruisende koppels strijden in 3 leegstaande panden voor 1 eigen huis

Een eigenhandig verbouwd huis winnen en nooit nog een lening moeten afbetalen: dat is het onschatbare cadeau dat 1 koppel wint in een nieuw seizoen van Huis Gemaakt. Maar om dat cadeau te winnen, moeten de kandidaten wel tonen wat ze in hun mars hebben. Ze gaan vanaf dinsdag 5 april om 20u35 letterlijk door het stof om een prachtig leegstaand pand te verbouwen tot een droomwoning. Compleet van de eet- en woonkamer, tot de bad- en slaapkamers. Dat doen ze onder het toeziend oog van juryleden Gert Voorjans, Cerina Marchetta en Hadisa Suleyman én van werfleider Johny.

De koppels starten de wedstrijd met 3 per pand en zijn binnen dat pand elkaars rechtstreekse concurrent. Dat zal echter heel snel veranderen, want nog voor de eerste muur wordt gesloopt, gaat de afvalrace van start. Aan het einde van de rit krijgt slechts één koppel de sleutels van hun eigen droomwoning cadeau.

Deze jonge koppels gaan in drie karaktervolle panden de slopende strijd aan om een eigen huis te winnen

ANTWERPEN

Een fantastisch herenhuis in Antwerpen: wie droomt er niet van? Voor één van de koppels hoeft het misschien niet langer een droom te blijven. Dit pand is een woning die tot de verbeelding spreekt. In het noorden van ‘‘t stad’ staat dit herenhuis al 11 jaar te treuren. Onopgemerkt voor de vele passanten. Onaangeroerd heeft hier de tijd grondig zijn werk gedaan. De authentieke moulures, de prachtige mozaïektegels, de hoge plafonds en de krakende houten vloer doen vermoeden dat het hier ooit meer dan fijn vertoeven was. Hier heeft ooit ‘chique volk’ gewoond, maar een decennium lang heeft niemand het pand meer betreden. Het huis heeft stof vergaard en is nu klaar voor een spectaculaire metamorfose.

Cedric (23) & Anaïs (21)

Cedric en Anaïs hebben op hun jonge leeftijd al een carrière uitgebouwd. Anaïs is een voltijdse ballerina bij Ballet Vlaanderen, Cedric is zelfstandig dakwerker sinds zijn 18de. Hij werkt graag en hard en haat maar één ding: stilzitten. Geld voor een eigen huis heeft het koppel nog niet. Anaïs moet ieder jaar opnieuw knokken voor haar plaats in het ‘balletkorps’. Dat in combinatie met Cedric als piepjonge zelfstandige zorgt ervoor dat ze geen lening krijgen bij de bank. Maar zin om een huis in te richten is er wel. Het koppel droom van een gezellig en warm huis met een landelijke touch.

Lien (23) & Melvin (23)

Lien werkt als verkoopster en grafisch ontwerper. Ze is een echte power lady. Ze is vurig, emotioneel en recht voor de raap. Melvin is ontwerper en student vastgoed en zorgt voor een mooi tegengewicht. Hij is laidback en zal niet snel in zijn kaarten laten kijken. Het koppel doet mee aan Huis Gemaakt met één plan voor ogen: winnen. En daarvoor gaan ze all the way. In hun hipster droomhuis spelen ze graag met zwart en wit. Maar altijd met een heel flashy accent in het neon groen of blauw. Van alles wat nog maar naar landelijk neigt krijgen ze de kriebels.

Sky (28) & Charlotte (27)

Charlotte is een echte spring-in-’t-veld en Sky haar rots in de branding. Charlotte bewijst dat wetenschap allesbehalve saai hoeft te zijn. Met een bubbelgum roze outfit en een cappuccino in de hand maakt deze biologe de plantentuin van Meise dagelijks onveilig en probeert ze de opwarming van de aarde van achter haar microscoop tegen te gaan. Sky heeft een diploma muziekmanagement op zak, maar corona gooide de afgelopen jaren roet in het eten. Daarom volgt hij sinds dit jaar een master bedrijfsmanagement. De droomwoning van dit koppel is een herenhuis met hoge plafonds, veel kunstwerken, 101 planten, kleuren op de muren en perzische tapijten. Eclectisch chique!

BERINGEN

In hartje Limburg ligt deze charmante woning met grote tuin en een adembenemend uitzicht op de Beringse bossen. Oude tegeltjes, een skai harmonicadeur, bloemetjesbehangpapier, gekleurd loodglas, een oude ‘patattenkelder’: wie er binnenkomt, ziet dat de tijd is blijven stilstaan. Het pand werd gebouwd in 1955 door een metser en zijn vrouw. Het koppel is er oud geworden, samen met hun vier kinderen. Het pand staat nu 7 jaar leeg. Wie weet wordt één van de Huis Gemaakt-koppels er even gelukkig als de eerste bewoners.

Melanie (31) & Didier (28)

Melanie en Didier zijn rasechte cowboys met een Noord-Limburgs accent. Ze hebben hun hart verloren aan de rodeowereld en delen een passie voor paarden. Melanie werkt als dierenartsassistente in een paardenkliniek, Didier heeft een eigen zaak gespecialiseerd in het bouwen van paardenstallen en weide-omheiningen. Hun centen steekt het koppel in de zaak en de paarden, waardoor er nauwelijks iets over is om een eigen huis te kopen. Hun droomhuis is very American. Landelijk en tussen de weilanden, met veel hout en vintage meubelen. Ze blijven het liefst ver weg van moderne blokken en witte muren.

Yasmine (21) & Mattia (23)

Yasmine en Mattia zijn het jongste koppel in Limburg. De tortelduifjes zijn al twee jaar samen en nog steeds tot over hun oren verliefd. Yasmine is studente event management, Mattia werkt als welzijnsprojectleider. Hij is een creatieve duizendpoot die niet kan stilzitten. Het liefste speelt hij op zijn gitaar, scheurt hij door de Hasseltse straten op zijn motto of is hij bezig met fotografie. Yasmine en Mattia strijden voor hun eigen liefdesnestje. Yasmine is vastberaden om haar Marokkaanse roots in het interieur te steken: tapijten, exotische cementtegels en gezellige lampen. Dit koppel schrikt ook niet terug van een flashy kleurtje. Een oranje of knalgroene muur moet en zal er zijn.

Eline (25) & Younes (28)

Eline en Younes zijn de gastvrije Limburgers waar iedereen blij van wordt. Younes is het levende voorbeeld van een optimist met het hart op de juiste plaats. Samen met de pittige Eline vormen ze een vrolijk maar strijdvaardig powerkoppel. Eline werd op jonge leeftijd mama van een dochtertje en wil haar het mooiste cadeau ooit geven: een warme thuis. Daar strijden ze voor in Huis Gemaakt. Op de werf draagt Eline de broek en is Younes de man van het interieur. Hun droomhuis straalt een Oosters getinte sfeer uit in een modern jasje, inclusief mozaïektegeltjes.

BOORTMEERBEEK

Onder de kerktoren van Boortmeerbeek schuilt deze imposante art deco woning. Op wandelafstand van het dorpsschooltje, het stamcafé van de buurtbewoners en de vele lokale winkeltjes. Een mengelmoes van stijlen toont dat de tijd er heeft stilgestaan. Van geglazuurde tegeltjes tot strakke patronen en een gevel die tot de verbeelding spreekt. Ooit ging een bruisend leven achter schuil. Ongeveer 60 jaar geleden was dit huis een kruidenierswinkeltje. Achteraan werd er dagelijks brood gebakken. Het winkeltje was een vaste waarde voor de inwoners van Boortmeerbeek. Nu staat het pand al vijf jaar liefdeloos te verkommeren. Tijd om het in zijn oude glorie te herstellen.

Alexia (28) & Emiel (30)

Alexia en Emiel zijn een koppel vol contrasten. Zij de enthousiaste charismatische Brusselse, hij de analytische praatgrage Limburger. Hun liefde voor elkaar is grenzeloos, want terwijl Emiel van Neeroeteren is, woonde Alexia ruim 100 km verder in Sterrebeek. De twee gingen dus al snel samenwonen. Samen een huis kopen is een logische volgende stap, maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Niet alleen om financiële redenen. Alexia’s zus heeft een traumatische verbouwervaring achter de rug en dat baart haar zorgen. Ze is bang om voor onvoorziene verrassingen te komen staan.

Elise (26) & Yorick (31)

Elise en Yorick hebben samen een dochtertje en wonen momenteel in een huurhuis in Boortmeerbeek. Ze hebben geen idee dat ze binnenkort gaan strijden voor hun droomwoning in hun eigen straat. Yorick is naast een fiere vader ook een harde werker. Elise is erg zorgzaam en neemt het liefst het fijnere werk voor haar rekening. Zij gaan de strijd aan in Huis Gemaakt met één doel voor ogen: hun dochtertje alle kansen geven die ze kunnen. Want voor haar moet alles wijken.

Ines (27) & Sebastien (25)

Ines en Sebastien koesteren samen de ultieme Vlaamse droom: een huisje, een tuintje, een boompje en hopelijk snel ook een kindje. In die volgorde. Ines is een babbelaar die graag een strakke planning heeft. Sebastien is een man met veel geduld. Hij werkt als tuinman, zij als medisch vertegenwoordiger. Het droomhuis dat het koppel via Huis Gemaakt hoopt te realiseren zien ze al helemaal voor ogen. Een gezellig maar modern interieur met staalzwarte deuren en ramen. En de beige verfpotten nemen ze nu al in de aanslag.

Leer de koppels van Huis Gemaakt hier beter kennen:

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/293450?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>