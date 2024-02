Het Onbekende bewijst meteen dat kiezen voor het onbekende niet zonder risico is…

In het leven moeten we elke dag keuzes maken. Soms kiezen we voor het bekende, soms voor het onbekende. Soms draait het goed uit en soms ook niet. In Het Onbekende, het nieuwe psychologische reality-spelprogramma dat morgen van start gaat bij VTM, verplicht spelverdeler en host Axel Daeseleire een groep deelnemers om te kiezen. Al reizend door Bulgarije krijgen ze voortdurend dilemma’s voorgeschoteld, kunnen ze geld verdienen en moeten ze in deze pittige afvalrace eliminatie na eliminatie overleven. Zonder te weten wat, waar of wanneer het volgende is. Wat levert het meest op: bekend of onbekend?

Aan de start van het spel worden de negen kandidaten op een onverwacht moment overvallen met een mysterieus telefoontje van Axel en het allereerste dilemma: “Ben je klaar voor een dilemma dat je leven kan veranderen? Luister dan nu heel goed. Kies je voor het bekende, dan gaat je leven gewoon verder zoals gepland. Kies je voor het onbekende, dan vertrekken we nu onmiddellijk. Ga je spullen pakken en neem afscheid want binnen 1 uur vertrekt de taxi die je naar de luchthaven brengt. Wat kies je: bekend of onbekend?” En daarmee is de toon meteen gezet. Vanaf dat moment wordt het leven van de kandidaten bepaald door de keuzes die ze maken. “Als politieagent zelf gekidnapt worden, dat is even heavy”, lacht kandidaat Bram.

Aangekomen in Bulgarije, op de hoogste verdieping van het hoogste hotel van de hoofdstad Sofia ontmoeten de kandidaten elkaar voor het eerst. "Ik heb te veel bagage bij. Mijn stijltang en haardroger zijn heel belangrijk, en mijn schoenlepel heb ik ook mee. Zelfs haarverf heb ik meegenomen", vertelt kapster Lovely. Kandidaat Smail zit vanaf minuut één dan weer meteen in het spel: "Ik probeerde de ruimte te scannen op zoek naar aanwijzingen." Maar veel tijd om elkaar te leren kennen is er niet, want Axel schotelt de groep meteen een nieuw dilemma voor. Om hun startkapitaal te bepalen, moeten ze kiezen tussen de bekende of onbekende weg. De kandidaten moeten meteen de bikkelharde consequenties van hun keuzes onder ogen zien. Want kiezen voor het onbekende blijkt niet altijd een meevaller, zo moeten ze na 10 minuten kennismaking al meteen een eerste kandidaat weer wegsturen…

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

De volgende dag moeten de kandidaten een stadsspel tot een goed einde brengen. Goede communicatie met de locals is daarbij de sleutel tot succes. En er staat veel op het spel want de winnaars mogen beslissen of ze op een bekende of onbekende manier zullen elimineren aan het einde van de aflevering. "Als het gaat om een eliminatie, zou ik toch graag voor het bekende kiezen. De sterke karakters wil ik in de wedstrijd houden, en ik wil ons lot in eigen handen hebben", vertelt kandidaat Grieko. Wie overleeft de eliminatie? En wie moet onverbiddelijk zijn koffers pakken?

Het Onbekende: vanaf 26 februari elke maandag om 20u40 bij VTM en nu al beschikbaar op Streamz.

