De kandidaten van Het Onbekende zijn bekend, hun lot daarentegen… 

Bekend of onbekend, risico’s nemen of op veilig spelen, vertrouwde paden bewandelen of kiezen voor uitdaging, spanning en avontuur? In Het Onbekende, het nieuwe psychologische en avontuurlijke realityprogramma gemaakt door de bedenkers van De Verraders, neemt Axel Daeseleire vanaf maandag 26 februari een groep avonturiers mee op reis naar een voor hen onbekende bestemming: Bulgarije. Tijdens een afvalrace worden de kandidaten constant voor dilemma’s gezet en moeten ze kiezen tussen het bekende of het onbekende. De gemaakte keuzes beïnvloeden niet alleen hoe de games gespeeld worden, maar hebben ook impact op de groepspot, de dynamiek binnen de groep en kunnen soms individuele voordelen met zich meebrengen. Elke aflevering eindigt met een pittige bekende of onbekende eliminatie. Wie durft alle controle los te laten en te kiezen voor het onbekende in dit unieke avonturenprogramma waarbij niemand weet wat de regels zijn? Aan het einde van de rit gaat slechts één iemand naar huis met de geldprijs, maar zelfs dát weten de kandidaten niet.

Axel Daeseleire, host en spelverdeler van dienst, leidt de kandidaten doorheen Bulgarije. “De waaghalzen die zich inschreven voor dit programma wisten niets over het spel - niet wanneer het zou beginnen, niet wat de regels zijn en niet wat ze moeten doen om te winnen. Op een dag overviel ik hen met een telefoontje en de vraag: kies je voor het bekende of het onbekende? Ze kregen een uur om hun spullen te pakken, en toen begon het… maar vergis je niet, dit is geen gewoon spel. In dit avontuur tasten de deelnemers volledig in het duister over welke dilemma’s en gedwongen keuzes hun lot zullen bepalen en of die in hun voordeel zullen uitdraaien of niet. De totale onwetendheid en de psychologische mindgames die dit teweeg brengen, dat zijn de krachtige drijfveren voor deze meeslepende realityreeks."

Bekijk hier de video:

Davy - 27 jaar - muzikant - Ieper

Als professionele muzikant bij het Symfonieorkest Vlaanderen en docent aan verschillende academies, heeft Davy de noten in zijn vingers. Davy schreef zich in voor Het Onbekende omdat hij nog één zot avontuur wil beleven voordat hij zich definitief settelt met zijn vriendin. Naast muziek zijn sport en zijn katten zijn grootste passies. Maar hij is ook een tikkeltje rebels: hij houdt van de kick om iets te doen wat hij eigenlijk niet durft.

Fun fact: hij kan niet slapen als hij niet weet hoe laat het is.

Maureen - 56 jaar - jongerencoach - Brasschaat

Maureen heeft samen met haar man een dochter van 13. Uit een eerder huwelijk heeft ze twee volwassen kinderen. Maureen werkte lange tijd als stewardess bij Sabena, maakte nadien carrière in de farmawereld en is sinds zes jaar actief als leerkracht zedenleer en jongerencoach. In haar vrije tijd onthult Maureen haar avontuurlijke kant door te cruisen op haar Harley-Davidson, te hiken, trailrunnen, mountainbiken en zelfs raften. Ze is een echte levensgenieter en schuwt adrenaline niet.

Fun fact: Maureen spreek je uit op zijn Engels en ze heeft de dubbele nationaliteit: Brits en Belgisch.

Grieko - 46 jaar - ex-militair en docent - Kuurne

Grieko is een voormalig militair die het grootste deel van zijn leven doorbracht in het buitenland, van Irak tot Afghanistan en Congo. “Het Onbekende is zoals vertrekken op buitenlandse missie, je weet niet wat er op je afkomt”, vertelt hij. Vandaag werkt Grieko als docent en geeft hij trainingen rond thema’s als veiligheid, EHBO en brandbestrijding. Naast zijn werk is hij een fanatieke sporter, van vechtsport tot fitness en hiking, en geeft hij Krav Maga-training.

Fun fact: Grieko staat elke dag op om 5.30u en start de dag met een wandeling.

Lovely - 27 jaar - kapster - Sint-Truiden

Aan enthousiasme geen gebrek bij deze goedlachse jonge mama. Haar man en zoontje van 5 zijn haar grootste bron van geluk. Lovely is kapster, een job die haar op het lijf is geschreven. Ze doet het niet alleen met plezier, ze is ook een wandelende reclame voor het kappersvak aangezien ze voortdurend van coupe en haarkleur verandert. Daarnaast is Lovely ook creatief: ze zingt in een popkoor, speelt piano en breit. Lovely kan goed relativeren en neemt zichzelf niet al te serieus. “Ik ben misschien niet slim, maar wel tof!”, is één van haar uitspraken.

Fun fact: Lovely is verslaafd aan pretparken bezoeken, haar favoriet is de Efteling.

Smail - 29 jaar - business analist - Genk

Smail is een sympathieke, zelfzekere en goedlachse kerel met een speels kantje. Hij werkt als business analist en is de schakel tussen het business- en IT-departement. Sportiviteit staat hoog op het lijstje van Smail, waarbij skiën, hardlopen en fitness tot zijn favoriete activiteiten behoren. Daarnaast is hij een fervent reiziger, een echte levensgenieter die van avontuur en impulsiviteit houdt. Zijn levensmotto? "Eerst doen en dan denken." Hij komt uit een gezin met 7 zonen en ze zijn allemaal heel close.

Fun fact: omdat hij de zevende van zeven zonen is, is koning Albert II zijn peter.

Ine - 43 jaar - arts - Genk

Ine is een actieve, gehuwde moeder van drie tienerzonen en werkt op de afdeling Endocrinologie in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Naast haar job is ze een gepassioneerde trailrunner en getalenteerde pianiste. Ze gaat al eens een week hardlopen boven de poolcirkel en geeft nu en dan huiskamerconcerten. Zeggen dat Ine een bezige bij en een volhouder is, is dus een understatement. Maar ze is ook stressbestendig en niet alleen fysiek, maar ook mentaal in topvorm. Meedoen is voor haar belangrijker dan winnen. Maar laat er geen vergissing over bestaan: als ze de kans krijgt, zal ze die niet laten liggen.

Fun fact: ze kan naar eigen zeggen niét koken.

Bram - 37 jaar - wijkagent - Veurne

Bram wil zijn grenzen verleggen en ontdekken hoe hij reageert wanneer hij de controle volledig uit handen moet geven. Als vader van een zoon en twee pluskinderen is hij gelukkig getrouwd: hij en zijn vrouw waren nog nooit eerder langer dan 4 dagen van elkaar gescheiden. Bram werkt al 17 jaar bij de politie en is wijkagent. Hij is sociaal, doet zijn job graag en moet vaak optreden als conflictbemiddelaar. Daarnaast is Bram voedingscoach. Sport en gezonde voeding zijn voor hem heel belangrijk.

Fun fact: Bram is bijgelovig. Hij doet altijd eerst zijn rechtersok aan en dan zijn linker.

Silvana - 26 jaar - logistiek bediende - Houthalen

In 2022 werd Silvana bekroond tot Miss Limburg en werd ze tweede eredame in de Miss België-verkiezing. Haar looks dankt ze aan de Griekse en Italiaanse roots van haar ouders. Maar Silvana is meer dan alleen een beauty. Ze bezit ook twee masterdiploma’s in rechten en management. Daarnaast is ze heel sportief: fitness, krachttraining, zumba en lopen. Niet voor niets is ze ambassadrice van NRG Fitness. Ze zal niet aarzelen om het spel strategisch te spelen. “Mensen onderschatten me vaak. Ze denken dat ik dom ben en ik durf daar zeker gebruik van te maken.”

Fun fact: met meer dan 11.000 volgers op Instagram mag je haar gerust ook influencer noemen.

Lotte - 27 jaar - verpleegster - Mol

Lotte is verpleegkundige. Ze werkt al sinds haar 16de in de zorg en dat heeft haar geleerd om stressbestendig te zijn. Hoewel Lotte niet van verrassingen houdt, is ze behoorlijk impulsief en verlaat ze graag haar comfortzone. Voor dat laatste is ze bij Het Onbekende natuurlijk aan het juiste adres. Lotte is sportief en fit, altijd opgewekt en enthousiast. Stiltes zijn niet aan haar besteed, ze houdt de sfeer levendig. En wanneer ze overtuigd is van haar gelijk, zet ze alles op alles om dat te bewijzen.

Fun fact: gaat niet naar de bakker zonder make-up.

Het Onbekende: vanaf 26 februari elke maandag om 20u40 bij VTM en nu al beschikbaar op Streamz.

Niet voor publicatie

​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/427088?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>