Geen klus is te groot voor de kleine Chiara: “Ik amuseer me meer met iets lang”

Tientonners laden, kilometers vreten en op tijd hun lading lossen. Morgen, dinsdag 23 maart om 21.45 bij VTM 2, gaan de Lady Truckers opnieuw de baan op. Chiara bereidt zich voor op een dag vol uitdagingen. Ze is pas 20 en met haar 1m55 is ze een buitenbeentje in de truckerswereld. “Ze hebben een trapje toegevoegd voor mij aan de camion, anders moest ik echt springen.” Chiara werkt in het bedrijf van haar papa en vervoert bouwmaterialen. Binnen enkele jaren krijgt zij het roer in handen. En Chiara ziet het groots: hoe indrukwekkender de trailer die ze achter zich aansleept, hoe liever. “Geef mij maar iets lang, daar kan ik me veel meer mee amuseren.” Al zorgt het vervoer van een zware graafmachine meteen voor veel stress.

Lady Trucker Tineke maakte als gescheiden mama vier jaar geleden een heuse carrièreswitch van poetsvrouw naar chauffeur. Ze heeft nog geen moment spijt gehad van die beslissing, het heeft haar zelfs een nieuwe liefde gebracht: “Mijn vriend is ook trucker. We weten nooit wanneer we thuiskomen, maar het weerzien is dubbel zo leuk.” Tineke moet vandaag pasta opladen en de poort om binnen te rijden is wel heel nipt… Ook bij Mieke duikt er een probleem op wanneer ze met haar 30 tonner vol met bier arriveert in Ollignies. Ze krijgt de truck niet open en moet doen wat elke Lady Trucker haat: mannelijke hulp inroepen.

De 29-jarige Sarah laadt haar trailer vol met vlees dat ze naar Frankrijk moet brengen. Haar truck is 1 van de 20.000 die dagelijks in Rungis komt, de grootste voedselmarkt van Europa. Op het bedrijventerrein van 232 hectare groot kent Sarah blindelings haar weg. Wanneer ze na een lange rit eindelijk arriveert, begint het zware en fysieke werk pas echt: “Ik vind dat leuk, aan het vlees trekken en sleuren.”

Caroline, waarmee de VTM 2-kijker vorig seizoen kennismaakte, begint haar dag met een grondige check-up van haar truck. Ze rijdt nog steeds als nachtchauffeur en legt uit waarom ze die keuze maakte. “Ik heb ooit in een brand gezeten in een hotel. Ik was toen 12 jaar en ik heb zoveel gezien. Mensen die volledig verbrand waren en vertrappeld werden. Sindsdien hou ik niet meer van de drukte, lawaai en licht. De nacht geeft me rust”, vertelt ze.

