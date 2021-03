10 ton girlpower: de diesel vloeit rijkelijk in een nieuw seizoen van ‘Lady Truckers’

Tientonners laden, kilometers vreten en op tijd hun lading lossen: de Lady Truckers zijn vanaf 23 maart elke dinsdagavond terug om 22.05 bij VTM 2. Na een succesvol eerste seizoen, met gemiddeld 460.000 kijkers en 14,6% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld), gaan de vrouwelijke truckchauffeurs opnieuw de baan op met hun grote liefde. Dit keer volgt Lady Truckers oude bekenden en nieuwe gezichten, van ervaren rotten in het vak tot prille groentjes. Allemaal hebben ze hun groot rijbewijs op zak en zijn ze niet meer weg te slaan uit hun vrachtwagencabine. Ze vervoeren echt alles, van stenen tot vlees en graafmachines en kennen blindelings hun weg in het soms helse verkeer. De Lady Truckers vertellen over de truckersmicrobe, de uitdagingen onderweg, het respect dat ze krijgen, de vooroordelen waarmee ze geconfronteerd worden en het vrouw-zijn in een mannenwereld.

Chiara, ‘De Junior’ (20 jaar uit Wichelen), is de jongste Lady Trucker van de bende. Ze werkt in het bedrijf van haar papa en vervoert voornamelijk asfalt, grond en graafkranen. Met haar 1m55 is ze een buitenbeentje in de truckerswereld: “Ze zeggen altijd: kan jij wel over je stuur kijken? Ik ben niet groot maar dat hoeft ook niet om met een camion te rijden.”

Nog ‘on the road’ in de eerste aflevering:

Sarah - ‘De Outsider’ - 29 jaar - Schoten - 4 jaar Lady Trucker

Sarah is één brok energie met het hart op de tong. Ze vervoert voornamelijk rundsvlees en is de enige Lady Trucker én Belg in het internationale transportbedrijf waarvoor ze werkt. Sarah is ook nooit alleen onderweg en heeft steeds haar hondje Meutte bij zich.

Sarah: “Ik mag zo moe zijn als ik wil, ik doe het lossen met plezier. Ik vind het sleuren en trekken aan het vlees gewoon heel leuk.”

Tineke - ‘De Plantrekker’ - 34 jaar - Hooglede - 4 jaar Lady Trucker

De West-Vlaamse Tineke houdt van variatie in haar werk. Ze vervoert dan ook verschillende zaken van pasta tot beton en overnacht regelmatig in haar truck. Ze trekt haar plan als alleenstaande mama en neemt elke situatie zoals ze komt.

Tineke: “Je moet je plan kunnen trekken. Staan bleiten en zagen, daarmee geraak je niet vooruit.”

Mieke - ‘De Oude Rot’ - 48 jaar - Maasmechelen - 12 jaar Lady Trucker

Mieke is een ervaren chauffeuse die jaren internationaal reed. Sinds kort rijdt ze enkel nog nationaal en combineert ze the best of both worlds: bier vervoeren in België en tijd doorbrengen met haar kinderen en kleinkinderen.

Mieke: “Ik denk dat ik sterf met een stuur in mijn handen. Mijn truck is mijn baby.”

Caroline - ‘De Nachtraaf’ - 39 jaar - Leest - 11 jaar Lady Trucker

Caroline rijdt nog steeds elke nacht uit met heel veel energie om met de glimlach goederen te laden en lossen.

Caroline: “Ik vind het heel gezellig om de nacht te doen. Dat is voor mij echt me-time.”

Bekijk hier de eerste beelden uit het nieuwe seizoen:

Niet voor publicatie:

De foto's uit de mail kan je downloaden via https://communicatie.vtm.be/

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be

De video kan je delen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/202511?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>