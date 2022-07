De duo’s ontdekken hun chalet en de concurrentie in Vakantiehuis For Life

5 chalets, 5 duo’s en 1 winnaar. Nu maandag 11 juli om 20u25 gaat het verbouwavontuur van start in Vakantiehuis For Life. Daarin strijden vijf duo’s voor één hoofdprijs: een vakantiehuis in de bossen van Durbuy. Na 8 weken beslist de jury wie er voortaan op vakantie mag gaan in zijn eigenhandig verbouwde chalet. Maar er is meer, want tussen het verbouwen door schotelt Julie Van den Steen de duo’s verschillende games voor. In de eerste aflevering worden de deelnemers al meteen serieus getest…

Junior & Laura, Lobke & Mats, Mariam & Asma, Dylan & Glenn en Sophie & Anke verzamelen op het marktplein van Durbuy. Veel tijd om elkaar te leren kennen is er niet, want Julie pikt de duo’s op voor een eerste survivalgame. En die start meteen behoorlijk intimiderend, zo belanden de duo’s op een steile rotswand boven de Ourthe. “Jullie gaan een tocht afleggen richting het vakantiepark. Het duo dat er als eerste de bel in één van de chalets luidt, wint het spel. Maar er is meer want dat duo wint niet alleen het spel, maar ook een bouwvoordeel. De tweede in de stand mag een bouwnadeel uitdelen aan een duo naar keuze”, legt Julie uit. De competitieve Junior drijft zijn zus Laura meteen tot het uiterste. “Junior is totaal niet van de zachte aanpak, het moet vooruit gaan. En dat heb ik gemerkt”, lacht Laura.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Eens aangekomen in het vakantiepark, moeten de duo’s een chalet kiezen. En die keuze is niet eenvoudig want elk huisje heeft zo zijn voor- en nadelen… Ze moeten dus een strategische keuze maken. Al is niet iedereen gewonnen voor die aanpak: “Vooral kijken, niet te lang twijfelen en gaan. Als we aan iets meedoen, dan willen we ook wel winnen”, klinkt het bij Dylan en Glenn. Eens elk duo een chalet heeft veroverd, is het tijd voor het resultaat. Wie wint de eerste game en sleept een bouwvoordeel in de wacht? En wie wordt opgezadeld met het eerste bouwnadeel?

