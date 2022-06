Julie Van den Steen drijft de competitie op met bouwvoor- en nadelen in een nieuw seizoen van Vakantiehuis For Life

Wie vakantie zegt, zegt… verbouwen. Of toch als het van Julie Van den Steen afhangt. In het tweede seizoen van Vakantiehuis For Life trekt Julie vanaf maandag 11 juli samen met 5 gemotiveerde, creatieve duo’s richting de Ardennen. Een maand lang steken ze de handen uit de mouwen om een chalet om te toveren tot het buitenverblijf van hun dromen. In de finale ligt het ‘vakantielot’ van de 5 duo’s in handen van een vierkoppige jury die beslist over de eindwinst. En de inzet is groot want de winnaars mogen de komende jaren hun vakanties doorbrengen in hun eigen, gerenoveerde droomchalet. Tussen het verbouwen door schotelt Julie de kandidaten verschillende avontuurlijke en uitdagende games voor. En die zijn belangrijker dan ooit want er staat steeds een aantrekkelijk bouwvoordeel of vervelend bouwnadeel op het spel.

Julie Van den Steen: “Eén zomer keihard verbouwen en als beloning een vakantiehuis voor alle zomers die daarop volgen. Hoe zot is dat?! En we drijven de competitie nog wat op want er wordt elke week een bouwvoor- en nadeel uitgedeeld. Een bouwvoordeel kan bijvoorbeeld extra hulp zijn in de vorm van twee stevige werkmannen. Bij een bouwnadeel wordt het duo bijvoorbeeld voor 24 uur aan elkaar vastgeketend of sluiten we voor een dag de elektriciteit af. De duo’s doen dus maar beter hun best tijdens de games want die voor- en nadelen hebben een serieuze invloed op hun verbouwingen (lacht).”

Om de twee weken krijgen de duo’s bezoek van een jurylid dat tussentijdse punten op 10 geeft. De jury bestaat dit seizoen uit Marc Coucke, beter bekend als ‘Monsieur Durbuy’ die het concept beoordeelt, werfleider Johny uit Huis Gemaakt die de verbouwingen zelf opvolgt en interieurstyliste Anne-Catherine Gerets die zich buigt over de inkleding van de chalets. In de finale krijgt de jury versterking van Dina Tersago, dé queen van de verbouwprogramma’s. Daar waar de andere juryleden de evolutie van de duo’s meenemen in hun oordeel, beoordeelt Dina enkel het eindresultaat. Het duo met de hoogste score wint uiteindelijk een Vakantiehuis For Life.

Een vakantiehuis voor het leven wil iedereen wel maar voor één van deze duo’s wordt het waarheid. Ontdek hieronder wie ze zijn.

JUNIOR (22) & LAURA (26) uit Kapelle-Op-Den-Bos

De competitieve Junior en goedlachse Laura zijn niet alleen broer en zus maar ook beste vrienden. Junior is de handige van de twee en houdt van structuur in zijn leven. Hij plaatst en verkoopt ramen en deuren in het bedrijf van zijn vader en nonkel. Laura is administratief bediende. Beiden zijn niet op hun mondje gevallen en zijn altijd doodeerlijk tegen elkaar. Ook wanneer ze zich aan elkaar storen. De twee zijn er dan ook zeker van dat deze uitdaging vonken gaat geven. “Ik ga mijn zus tot het uiterste drijven om de allermooiste en beste chalet van de duo’s in elkaar te timmeren”, lacht Junior.

DYLAN (28) uit Gottem & GLENN (33) uit Oudenaarde

Sfeermakers Glenn en Dylan zijn goede maten uit de Vlaamse Ardennen. In hun vrije tijd gaan ze geregeld fietsen en laat Glenn Dylan af en toe alle hoeken van de bowling zien. Glenn is namelijk bowler en daarbovenop is hij ook zelfstandig lasser. Dylan is dan weer postbode en schilder in bijberoep. Kortom, twee handige Harry’s dus. Dylan was vroeger militair en dat lijkt hem vooral een voordeel voor de games. “Ik zat bij infanterie, dat is hetzelfde als paracommando’s maar dan zonder het springen uit een vliegtuig, want ik heb hoogtevrees (lacht). Wij deden alles te voet”, vertelt Dylan. De mannen zijn nog nooit met z’n tweeën echt op avontuur geweest. Tijd om daar verandering in te brengen met Vakantiehuis For Life!

MATS (20) & LOBKE (22) uit Gent

Lobke en Mats zijn twee studenten Podologie aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze hebben elkaar pas na een aantal jaren studeren leren kennen, maar zijn intussen een onafscheidelijk duo geworden. Samen studeren, samen iets gaan eten, samen naar de fitness,... Twee ‘energiebommetjes’ die klaar zijn om hun vriendschap te testen. Lobke en Mats omschrijven zichzelf als het ideale duo: “De ene heeft het plan in haar hoofd, de andere heeft de handen aan z'n lijf. Beiden heel veel zin om onze handen uit de mouwen te steken en er volle gas voor te gaan.” Het ideale verbouwduo dus.

MARIAM (33) & ASMA (30) uit Genk

Mariam en Asma zijn twee zussen met Marokkaanse roots die opgroeiden in Genk. Met hun vader als imam was hun jeugd er één van twee culturen. Hun familie bestaat uit zes zussen en 1 broer. Ze hebben met iedereen een goede band, maar de band tussen de twee zussen is toch wel uitzonderlijk. Ze begrijpen elkaar heel goed, maar zijn ook tegenpolen. Zo houdt Mariam van make-up en vloggen terwijl Asma het liever bescheiden houdt op dat vlak. Asma is kok van opleiding. Ze werkt bij verschillende traiteurs en verscheen ook even in Mijn Pop-uprestaurant als souschef van Sven en Amanda. Mariam is visagiste en werkt deeltijds in een beautysalon. Op het gebied van verbouwen zal het Asma zijn die de lakens uitdeelt. “Ik heb mijn eigen huis laten verbouwen en heb daarbij zelf veel gekeken én ook geholpen. Spannend om nu alles helemaal zelf in handen te nemen. En zus Mariam? Die zal wel volgen als ze tenminste wakker is, want ze slaapt nogal graag uit”, lacht Asma.

ANKE (25) & SOPHIE (23) uit Aarschot

Sophie en Anke zijn twee beste vriendinnen die elkaar leerden kennen tijdens hun studentenjob in de bioscoop van Aarschot. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Avontuur is de rode draad doorheen hun vriendschap: van roadtrips door Frankrijk en Italië tot kamperen met de tent en skiën in de bergen. Anke en Sophie zijn ‘bedachtzaam impulsief’. Ze doen graag eens zot, maar zijn ook berekend. Sophie zit momenteel in haar tweede jaar interieurvormgeving. Anke studeerde logopedie en specialiseert zich nu in een master autisme en stotteren. “We beschrijven onszelf als avontuurlijke jongedames die geen enkele uitdaging zouden afwijzen, hoe cliché dit ook klinkt. We dromen ervan om samen in hetzelfde huis te wonen en dit lijkt ons de ideale gelegenheid.”

