Charlotte-Anne Bongaerts en Anouck Luyten maken hun intrede in Fair Trade

In de derde aflevering van Fair Trade op maandag 1 maart om 21.55 bij VTM maken enkele nieuwe personages hun intrede. Zo duikt onder meer Charlotte-Anne Bongaerts (Gent-West, Professor T.) op als Tanja, de grote liefde van Walter Wilson (Kevin Janssens). Anouck Luyten (De Kotmadam, Lisa) geeft dan weer gestalte aan Olga, de zus van Bob ‘Martino’ Martens (Jeroen Perceval).

Korte inhoud aflevering 3

De frustratie bij de Cel Drugs is groot nu Bob Martens (Jeroen Perceval) na een reeks procedureblunders weer vrij rondloopt. Wally Wilson (Kevin Janssens) heeft zijn drugs- en seksverslaving niet langer onder controle. Commissaris Frank Slaets (Axel Daeseleire) verhoort Martens, maar moet hem op bevel van de onderzoeksrechter weer vrijlaten. Diezelfde avond loopt een interventie onder leiding van Slaets compleet uit de hand. Hij zet zijn team onder druk om te zwijgen.

Bekijk hier de preview:

Fair Trade is een productie van Independent Productions in samenwerking met VTM en Casa Kafka, en kwam tot stand met de steun van Telenet en de Belgische Tax Shelter-maatregel.

De afleveringen van Fair Trade zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .