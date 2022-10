Anaïs, Sofie of Stephan: wie is de beste pottenbakker en wint De Schaal van Pascale?

Zes weken lang draaiden acht talentvolle pottenbakkers de mooiste keramiekstukken. Week na week werd de lat hoger gelegd en na een spannende afvalrace blijft enkel nog de “crème de la klei” over: Anaïs, Sofie en Stephan. De drie finalisten gaan in de grote finale van dinsdag 11 oktober de ultieme strijd aan met elkaar. Wie kroont zich tot de beste pottenbakker van Vlaanderen? De winnaar gaat naar huis met een schaal die Pascale eigenhandig heeft gedraaid en die afgewerkt is met echt goud. Dé Schaal van Pascale.

Nog twee opdrachten scheiden de finalisten van de ultieme overwinning. De eerste luidt als volgt: maak een zomerse aperoset voor vier personen. “En the sky is the limit”, aldus Pascale. De speeltijd is voorbij en de jury wil in de finale alleen maar kwaliteit zien. “Het moet technisch goed gedraaid zijn, het moet functioneel zijn en ook gebruiksvriendelijk”, gaat Pascale verder. “De lat ligt hoog. Het is de finale.” De zenuwen staan strak gespannen.

Anaïs (29, Sint-Amandsberg) werkt met het thema ‘zot zijn doet geen zeer’. Ze maakt een aperoset met een hoekje af. Haar lievelingskleuren geel en groen moeten de zon op tafel toveren. Stephan (33, Sint-Lenaarts) won vorige week de masterclassopdracht. Dat hoopt hij nu opnieuw te doen met een set waarin de Japanse wabi sabi-stijl verwerkt zit. De kunst van de imperfectie. Ook Sofie (28, Gent) heeft weer iets speciaals in petto. Zij vertrekt vanuit een zelf ontworpen tafelkleed en haar typische illustraties lopen door in het hele concept. Maar ook in de finale worden de pottenbakkers niet gespaard van barsten…

De finale zou de finale niet zijn zonder een jurytest. “Die kan doorslaggevend zijn voor wie De Schaal van Pascale wint”, weet Kürt. De jury wil weten wie de beste technische draaier is en deelt 3 kg klei uit om een vaas te maken met twee rondingen, een insnoering én een fijne hals. “I make these because they’re difficult”, aldus Tortus. “En we gaan nog een stap verder, want we nemen deze keer ook de binnenkant onder de loep”, vult Pascale aan.

Wie bewijst de beste allround pottenbakker te zijn en gaat met Dé Schaal van Pascale naar huis? Het moment van de waarheid breekt aan…

