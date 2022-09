Alle regels van de keramiek overboord: er barst een vurige strijd los in De Schaal van Pascale

Een nieuwe week, nieuwe klei en een nieuwe uitdaging. In De Schaal van Pascale, nu dinsdag 13 september om 20u35 bij VTM, moeten de dappere pottenbakkers alles op alles zetten in het heetst van een, letterlijk, vurige strijd. Ze moeten twee dekselpotten draaien die ze vervolgens ‘raku’ moeten stoken in een oven met temperaturen tot wel 1000 graden. Geen eenvoudige opdracht weet ook jurylid Rudie Delanghe: “Het unieke is dat je alles tegen de regels van de keramiek doet. In plaats van alles heel gelijkmatig op te stoken en af te koelen, doe je dat allemaal in slechts één uur.” Deze techniek is dus ver buiten de comfortzone van de pottenbakkers, ze is risicovol en de resultaten zijn quasi onvoorspelbaar. “Het venijn zit ‘m in de staart. Er kan heel veel fout lopen en bovendien komt elk foutje na het stoken naar boven”, vertelt Pascale.

Ook deze week laten de pottenbakkers hun creativiteit de vrije loop. Sofie brengt een ode aan haar mama die haar de liefde voor keramiek meegaf. “Ik maak twee potten die perfect in elkaar moeten passen, maar die ook zonder elkaar kunnen staan”, vertelt ze. Anaïs ziet het groots en wil twee stapelbare potten ontwerpen. “Ambitieus zijn is hier een troef”, vindt Pascale. Ook geen gebrek aan ambitie bij de andere pottenbakkers, zo wil An twee potten ontwerpen die dramatiek uitstralen. “Het leven is al saai genoeg”, lacht ze.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Wanneer de potten een eerste keer de oven ingaan, staan de zenuwen strak gespannen. En dat is niet onterecht, want het resultaat blijkt niet voor iedereen even gunstig… “Ik heb drama’s gezien toen ik de deur van de oven opendeed”, klinkt het bij Jean-Yves. Wanneer de pottenbakkers de laatste hand hebben gelegd aan hun artistieke creaties, is het tijd voor de grote finale: de raku-stook of de betere bbq met klei zeg maar. Na de stook worden de potten nog kort afgebakken in een ton met zaagsel om de gekende raku-craquelures te bekomen. Welke stukken zullen de immense temperatuurschok van 1000 graden overleven en welke niet? En ook aan het einde van deze aflevering moet één iemand de wedstrijd verlaten…

