“150.000 euro meer of minder, dat zijn uiteindelijk maar twee Tesla-wagens hé”: Vlaamse makelaarsfamilies verkopen het paradijs in Costa Belgica

Vanuit de zetel wegdromen van een Spaanse ‘casa’ aan de zogenaamde ‘Costa Belgica’: dat kan vanaf nu maandag 25 januari om 21.40 bij VTM 2. In de eerste aflevering van het nieuwe realityprogramma maken de kijkers kennis met drie van de vijf Vlaamse makelaarsfamilies die gevolgd worden: de charmante sterverkoper Matti van ‘Global Spain’ in Torrevieja, rasechte Beerschot-supporters Inge en Steve van ‘Lavanda Real Estate’ in Los Alcázares en Sabine en “happy art”-kunstenaar Danny van ‘Sunny Home Spain’ in La Nucía. Zij lieten alles achter in België om een eigen vastgoedkantoor uit de grond te stampen in Spanje en daar Vlaamse en internationale klanten aan een droomplek onder de Spaanse zon te helpen. De makelaars bewijzen meteen dat ze van alle markten thuis zijn. Ze moeten een buitenverblijf van 100.000 euro zien te vinden en gaan op zoek naar een riante villa met zwembad van 500.000 euro.

Kom hier meer te weten over de vijf Vlaamse makelaarsfamilies.

Sabine en Danny (Oostakker) krijgen Christine en Patrick uit Kanegem over de vloer. Zij willen naar het zuiden emigreren en zijn op zoek naar een droomwoning met privé-zwembad van maximum 500.000 euro. Patrick heeft één vereiste: een ruime garage aan de woning voor al zijn fietsen. “De fietsen zijn belangrijker dan zijn vrouw”, lacht Christine. Om hun droom in vervulling te laten gaan, tonen Sabine en Danny hen twee villa’s met een spectaculair uitzicht en een overvloed aan slaap- en badkamers.

Het contrast met de opdracht van Inge en Steve (Antwerpen) is groot. Zij gaan op zoek naar een buitenverblijf van maximum 100.000 euro voor Evelyne uit Puurs. “Ik kom heel graag in Spanje door de mentaliteit. Iedereen is hier vriendelijk en goed gezind”, aldus Evelyne. Al is dat niet de enige reden: “Ik heb reuma en de Spaanse zon helpt mij daarbij.” Voor Evelyne is het belangrijk dat er ook een tuintje is voor haar hond. Vinken de appartementen die Inge en Steve hebben uitgezocht alle wensen af? En vallen ze binnen budget?

Bekijk hier de preview:

Drie jaar geleden ruilde Matti (Sint-Katelijne-Waver) zijn bloeiende modellencarrière in België voor een Spaans avontuur. Hij stapte mee in het pas opgerichte immokantoor van o.a. zijn vader Jo, leerde de kneepjes van het vak en voelde zich meteen thuis in Spanje. “Natuurlijk is dit de droom van vele anderen, maar ik heb drie jaar geleden gewoon de stap gezet. Ik ben naar hier gekomen en heb alles gerealiseerd wat ik wou”, aldus Matti. Zijn broers Nico en Timo, en schoonbroer Robin zakken nu af naar het land om ook hun Spaanse vastgoeddromen waarmaken. Matti neemt hen met veel plezier onder zijn vleugels.

De afleveringen van Costa Belgica zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be

De bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/193197?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>