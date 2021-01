‘Costa Belgica’ volgt vijf Vlaamse makelaarsfamilies die alles achterlieten om Vlamingen te helpen aan een droomplek in Spanje

Costa Belgica, de kuststrook van de Costa Blanca tot de Costa del Sol, waar elk jaar duizenden Belgen een vakantieverblijf kopen. Ook in een jaar waarin er door het coronavirus amper gereisd kon worden, kochten gemiddeld acht Belgen per dag een Spaanse ‘casa’. Vanaf 28 januari reizen de VTM 2-kijkers elke donderdag om 21.30 vanuit hun zetel naar Spanje en kijken ze mee in het leven en het werk van vijf Vlaamse makelaarsfamilies in het nieuwe realityprogramma ‘Costa Belgica’. De makelaars hebben elk op hun beurt alles achtergelaten in België om met volle toewijding en volharding een eigen vastgoedkantoor uit de grond te stampen in Spanje. Ze genieten volop van ‘la vida loca’, maar bewegen ook hemel en aarde om Vlaamse en internationale klanten aan hun droomplek onder de Spaanse zon te helpen.

“Zolang de criteria realistisch zijn en binnen het juiste budget vallen, kunnen we voor iedereen een droomwoning vinden in Spanje. 150.000 euro meer of minder, dat zijn uiteindelijk maar twee Tesla-wagens hé”, aldus Inge en Steve van ‘Lavanda Real Estate’, een van de vijf makelaarsfamilies die in ‘Costa Belgica’ te zien zijn.

De vijf makelaarsfamilies zoeken in ‘Costa Belgica’ voor jong en oud een buitenverblijf of woonst in Spanje. Van een privé-woonst en werk-mansion voor een YouTuber, die als eerste Belg één miljoen volgers haalde, tot een huis voor een gepensioneerd koppel, waarvan de man vooral oog heeft voor een giga garage voor zijn vele fietsen. Ook de prijzen gaan van het ene uiterste naar het andere: van een appartement van 90.000 euro tot een immense villa van meer dan een miljoen. Vooral de gezondheid, het warme klimaat en de Spaanse mentaliteit lijken redenen genoeg om België achter te laten.

In elke aflevering werpt ‘Costa Belgica’ niet alleen een blik in het leven van de makelaarsfamilies, ze volgen ook de zoektocht van talloze Vlamingen naar een droomplek onder de Spaanse zon binnen een bepaald budget. Op het einde van de rit komen de makelaars én kijkers te weten of de klant een bod wil doen op één van de drie voorgestelde huizen of appartementen.

Deze vijf families helpen Vlamingen aan een droomplek onder de Spaanse zon in ‘Costa Belgica’:

Matti van ‘Global Spain’ in Torrevieja

“Natuurlijk is dit de droom van vele anderen, maar ik heb drie jaar geleden gewoon de stap gezet. Ik ben naar hier gekomen en heb alles gerealiseerd wat ik wou.”

Drie jaar geleden startte het Spaanse avontuur voor de charmante sterverkoper Matti (Sint-Katelijne-Waver) van ‘Global Spain’ in Torrevieja en liet hij zijn bloeiende modellencarrière in België achter zich. Hij stapte mee in het pas opgerichte immokantoor van o.a. zijn vader Jo, leerde de kneepjes van het vak en voelde zich meteen thuis in Spanje.

Inge en Steve van ‘Lavanda Real Estate’ in Los Alcázares

“Acht jaar geleden besloten we om een vakantiewoning te kopen in Spanje, ook al waren we er maar één keer geweest. In augustus hebben we tickets geboekt om er op vakantie te gaan, maar in plaats daarvan zijn we gewoon verhuisd.”

Inge en Steve (Antwerpen) van ‘Lavanda Real Estate’ in Los Alcázares zijn rasechte Beerschot-supporters en hebben elkaar tijdens een voetbalwedstrijd leren kennen. De paarse kleur mocht dus niet ontbreken in het logo van hun vastgoedkantoor. Inge en Steve coveren met ‘Lavanda Real Estate’ een grote regio van zo’n 400 km: van het noorden van de Costa Blanca tot voorbij de Costa Calida. De focus ligt voornamelijk op nieuwbouw en gaat van appartementen van 130.000 euro tot villa’s van 2 à 3 miljoen euro.

Katleen en Johan van ‘Inmo Cobat’ in Calpe

“Het was niet de bedoeling om in Spanje te wonen, maar van het één is het ander gekomen. We hadden allebei een goede business in België. Die hebben we opgegeven om hier van nul te starten.”

Katleen en Johan (Kortrijk) hebben sinds 2003 ‘Inmo Cobat’ in Calpe en bieden een totaalpakket aan: van gronden en goedkope woningen tot dure villa’s en nieuwbouwprojecten. In het vastgoedkantoor moet Johan zijn mannetje staan tussen vier vrouwen, al verwent hij zijn ‘harem’ maar al te graag.

Sabine en Danny van ‘Sunny Home Spain Immobilaria’ in La Nucía

“De werkdruk die we in België hadden, is er zeker niet meer. We willen nu van het leven genieten en profiteren. Maar we moeten uiteraard nog centen verdienen zoals iedereen.”

Sabine en Danny (Oostakker) verkopen met ‘Sunny Home Spain Immobilaria’ vooral nieuwbouw en hebben een gevarieerd cliënteel. In hun nieuwe kantoor in Spanje is er naast plek voor Sabine als makelaar, ook plaats voor de hobby’s van Danny. In zijn vrije tijd is hij “happy art”-kunstenaar en charmezanger. Zo mocht Danny ooit de vierde Romeo zijn naast Gunther, Chris en Davy.

Annick en Frank van ‘Immo Huybrechts’ in Calpe

“We zijn met het volledige gezin geëmigreerd naar Spanje om hier de makelaardij van mijn vader verder te zetten. Onze kinderen Joyce en Levi moeten de zaak uiteindelijk overnemen.”

De ouders van Annick woonden al in Spanje en werkten daar in de constructie en immobiliën. Annick en Frank (Schoten) zijn 20 jaar geleden met hun kroost verhuisd en runnen makelaarskantoor ‘Immo Huybrechts’ in Calpe, als eerbetoon aan haar overleden vader. Het gezin van Annick en Frank is onafscheidelijk en doet álles samen. Ondanks ‘la vida loca’ mist Frank nog altijd de Belgische frieten en… de regen.