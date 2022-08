Zwoele comeback van Opium in Tien Om Te Zien

Ze doen het nog altijd hard, heet en goed, want op zondag 14 augustus zetten de dames van Opium de zeedijk van Westende in vuur en vlam tijdens een eenmalige reünie in de derde aflevering van Tien Om Te Zien bij VTM. Joyce De Troch, Inge Moerenhout en Katia Alens brengen 25 jaar na hun lancering het iconische Een Vrouw en draaien tijdens hun performance nog één keer met ‘het vingertje’. “De danspasjes waren een klein beetje een reden tot paniek”, lacht Joyce. “Maar mijn dochter Alexia heeft ons erbij geholpen.” Naast Opium doen ook Danzel en Kabouter Plop een throwback met Pump It Up en De Kabouterdans.

Voor de grootste hits van het moment zorgen deze keer grote namen zoals CAMILLE, 2 Fabiola, Christoff en Pommelien Thijs. Sergio & Sam Gooris verzekeren de ambiance met hun nieuwe song Een Nieuw Begin, Hé Ho en ook Sabien Tiels stelt haar nieuwste nummer Adelaar voor. Willy Sommers doet volgens collega Anne De Baetzelier “een Willyke” en treedt met Posterboy op in zijn eigen show. De Vlaamse Supertip komt deze week van Pauline, de winnares van Regi Academy die haar eerste eigen single Uit Mijn Hoofd brengt. Metejoor & Snelle kaapten vorige week de eerste plek weg in de Vlaamse top 10. Doen ze dat deze week nog een keer over of springt een andere artiest hen voorbij?

