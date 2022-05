Zornik maakt indruk met de hit ‘Sweet Instigator’ die Ozark Henry schreef voor zijn muze

“Muziek is mijn moedertaal meer dan het Nederlands, Vlaams of noem maar op.” Op maandag 9 mei staat het repertoire van multitalent Ozark Henry centraal in Liefde voor Muziek. De songwriter, zanger en platenproducer kende in 2001 zijn doorbraak bij het grote publiek met zijn 3e album Birthmarks. Piet vertelt waar die titel vandaan komt: “Ik ben zelf erfelijk belast met melanoom en mijn moeder is daaraan overleden. Voor mij is het een teken dat iets heel kleins soms iets heel groots kan betekenen in je leven.” Op dat album staat de internationale hitsingle Sweet Instigator, die Koen Buyse onder handen neemt. En dat nummer heeft voor Piet een speciale betekenis: “Ik had dit nummer oorspronkelijk geschreven om mijn vrouw ten huwelijk te vragen. We zijn al bijna 30 jaar samen en we zijn echt een tweeling.”

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Piet is aangenaam verrast wanneer hij de song Indian Summer in het jasje van Davina Michelle hoort. “Ik ben er enorm door gepakt. De energie die je in dit nummer hebt gestoken is zo op zijn plaats. Ik vind september een geweldige maand. De vakantie is voorbij en het leven herpakt zich. Toen ik jonger was, spijbelde ik dan altijd. Iedereen ging naar het werk en ik dacht: ik doe vandaag niet mee”, lacht Piet. Ook Margriet koos voor een nummer uit 2004. Zij schreef een nieuwe, Nederlandstalige tekst op At Sea en gaf het de titel Hier Komt De Zon. “Ik ben in heel mijn leven niet zo nerveus geweest als nu”, kondigt ze aan.

CAMILLE wist onmiddellijk welk nummer ze wou zingen. Zij zet haar tanden in de hit I’m Your Sacrifice, die Piet schreef toen zijn dochter net geboren werd. Gaat CAMILLE voor een breekbare versie in het Nederlands of kiest ze voor een Engelstalige cover? Suzan & Freek lieten hun magie los op This One’s For You. Hoewel zij deze cover al eerder lanceerden, komt de kijker maandag vooral de reactie van Piet en het verhaal achter deze hit te weten. “Ik had hem origineel geschreven voor Robbie Williams”, vertelt Piet.

En dan is het aan Pat Krimson en Loredana van 2 Fabiola. “Ik was je bio aan het lezen en ik dacht: het is niet normaal wat die man allemaal gedaan heeft”, vertelt Pat. Het duo koos voor We Will Meet Again, een nummer dat Piet aan het begin van de coronacrisis uitbracht. Loredana en Pat legden zichzelf bij de uitwerking van hun nummer ook nog een opdracht op: “We moeten dit kunnen spelen aan de start van een 2 Fabiola-show. Het moet passen in die vibes.” Wanneer iedereen aan de beurt is geweest, stapt Piet zelf het podium op om The End van The Doors te brengen.

