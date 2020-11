Zitten er sporen van cocaïne op onze bankbiljetten en eten we 8 spinnen per jaar in onze slaap?

Ze zeggen dat… we met z’n allen acht spinnen per jaar opeten in onze slaap. Dat scheren zorgt voor dikker, donkerder en meer haar. Dat je ramen proper kan maken met krantenpapier. En zelfs: dat er aan elk bankbiljet cocaïne hangt. Maar klopt dat wel? En mag je zomaar alles geloven wat gezegd wordt? Dina Tersago en Andy Peelman testen de beweringen stuk voor stuk uit in de eerste aflevering van Ze Zeggen Dat, op dinsdag 3 november om 20.40 bij VTM. En daar gaan ze ver in.

De ‘ze’ in Ze Zeggen Dat, dat is de gemiddelde Vlaming. Of pakweg de familie met de meest voorkomende en dus meest gemiddelde familienaam in Vlaanderen: de familie Peeters. Dina en Andy organiseerden een coronaproof Familie Peeters-dag waarop ze verschillende bubbels Peeters uitnodigden om hun mening te geven over uitspraken die in Ze Zeggen Dat onderzocht worden en om ook zelf enkele stellingen mee uit te testen.

Dina slaapt met spinnen, Andy test bankbiljetten op sporen van cocaïne

In de eerste aflevering van Ze Zeggen Dat laat Dina meteen zien dat ze voor weinig terugdeinst. Ook niet voor de grote schrik van heel wat Vlamingen én van Andy Peelman: spinnen. Klopt het dat we allemaal acht van die donkere achtpotige diertjes opeten in onze slaap? Dina zoekt het uit met Rinse Peeters (27) uit Vosselaar, die zelf bang is van spinnen en vurig hoopt dat de bewering een fabel is. Tijdens de proef schreeuwen ze het uit wanneer de spinnen plots akelig dichtbij komen.

Bekijk de preview hier:

Cocaïne snuiven, in films of series gebeurt het vaak met behulp van een opgerold bankbiljet. Uit onderzoek in de VS blijkt dat er op maar liefst 90% van de dollarbriefjes sporen van cocaïne terug te vinden zijn. Maar hoe zit dat bij ons? Zijn er ook sporen van cocaïne terug te vinden op onze Belgische bankbiljetten? Of zitten er andere stoffen op? En zou dat dan gevaarlijk kunnen zijn? “Wel, we weten het niet, want de Belgische bankbiljetten zijn nog nooit getest”, aldus Andy. Tijd om daar verandering in te brengen.

Andy trekt de straat op met ‘witte’ neuzekes om in totaal 100 bankbiljetten te verzamelen. Dat doet hij in Antwerpen, waar jaarlijks via de haven tonnen cocaïne zouden worden binnengesmokkeld, in Scherpenheuvel, bij de familie Peeters en bij enkele bekende Vlamingen, onder wie Birgit Van Mol, Jacky Lafon, Bab Buelens, Hilde Crevits en Niels Albert. Natuurlijk ontfutselt hij ook een bankbiljet van Dina. In het labo worden de biljetten onder de loep genomen. Een onderzoek met verrassende resultaten…

Ook in de eerste aflevering testen Dina en Andy samen met de familie Peeters uit of het klopt dat je ramen proper kan maken met krantenpapier en dat je van scheren net dikker, donkerder en meer haar zou krijgen. Voor dat laatste offert Andy zich samen met 3 mannelijke Peetersen op om een maand lang verschillende lichaamsdelen te scheren.

Raad via vtm.be vanuit de zetel mee welke beweringen kloppen en welke niet

Uit recent onderzoek blijkt alvast dat 41% van de ondervraagde apothekers en huisdokters denkt dat die laatste bewering over het scheren van haren waar is. Maar ook de kijkers kunnen zelf meespelen en raden. Dat kan op vtm.be, waar ze zelf kunnen gokken welke Ze Zeggen Dat-stellingen kloppen en welke niet. Het resultaat krijgen ze dan meteen te zien in de aflevering.

De afleveringen van Ze Zeggen Dat zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.