Zingend gemeenteraadslid ruilt het stadhuis in voor het Starstruck-podium

Een zingend gemeenteraadslid, een cabin crew member die het smalle gangpad van het vliegtuig inruilt voor een groot podium met alles erop en eraan en een kapster die voor één keer zélf in de make-over stoel kruipt: in de derde aflevering van Starstruck op vrijdag 15 december om 20u35 bij VTM, transformeren alweer 12 ‘doodgewone’ mensen in een muziekster van wereldformaat. Wie zet de beste imitatie neer en komt het dichtst bij het origineel? Juryleden Nora Gharib, Guga Baúl, Bart Kaëll en Nathalie Meskens maken zich op voor alweer een wervelende avond met een spectaculair showgehalte.

Robbie Williams is één van de sterren die op het podium kruipt. Na zijn passage bij Take That werd hij de best verkopende solo artiest van de UK en later werd hij zelfs uitgeroepen tot de grootste artiest van de jaren ‘90. De bad boy heeft evenveel tattoos als hits op zijn naam staan - 22 om precies te zijn - en liet zelfs jurylid Nathalie Meskens sprakeloos achter toen ze mekaar enkele jaren geleden tegen het lijf liepen. Robbie weet als geen ander hoe hij een publiek moet verleiden en dus wordt dit optreden een stevige uitdaging voor cabin crew member Benjamin (35, Antwerpen), leerkracht Dries (34, Kester) en Jimmy Colman (43). Deze laatste is in de eerste plaats papa van twee kindjes en gemeenteraadslid in Geraardsbergen, maar heeft ook al flink wat ervaring on stage onder zijn artiestennaam Jimmy Cole. Jimmy was backing vocal bij Clouseau en Tom Dice, werkte mee aan ‘Dos Cervesas’ van Tom Waes en haalde in 2015 de finale van The Voice van Vlaanderen. Lukt het hem tijdens zijn passage bij Starstruck opnieuw om een finaleticket te bemachtigen?

Bekijk hier een teaser:

Theatermaakster Sinay (24, Antwerpen), studente Thara (18, Oplinter) en singer-songwriter Dounia (30, Brussel) tonen nog voor hun optreden dat ze ballen aan hun lijf hebben, want ze stappen het podium op als Queen Beyoncé, één van de beste entertainers aller tijden. Zij staat niet alleen bekend om haar geweldige live performances, maar ook om haar geweldige choreografieën. Om maar te zeggen: de lat ligt hoog voor het trio. Met ‘Crazy in Love’ proberen ze de jury én de zaal in vervoering te brengen.

Wie stoot door naar de sing-off en kan daar een ticket voor de grote Starstruck-finale bemachtigen? Je ziet het in de derde aflevering op vrijdag 15 december om 20u35 bij VTM en op VTM GO.

