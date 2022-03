Zingen ze echt of doen ze alsof? In ‘I Can See Your Voice’ draait alles om deze ene vraag

Op zaterdag 26 maart om 20u30 presenteert Jonas Van Geel het gloednieuwe programma I Can See Your Voice bij VTM. In deze muzikale spelshow draait alles rond één bepaalde vraag: kan je daadwerkelijk zien of iemand goed kan zingen of niet? Met 2500€ op het spel daagt host Jonas Van Geel elke week twee kandidaten uit om doorheen 5 rondes te achterhalen wie van de 7 performers echt kan zingen en wie iedereen in de maling neemt en maar doet alsof.

De twee kandidaten krijgen hierbij advies van 4 panelleden met ervaring in de muziek- en entertainmentwereld. Jonas stelt ze als volgt voor: “Onze radioman die altijd begint te praten van zodra hij een rood lichtje ziet aangaan: Qmusic-dj Vincent Fierens. Een man die met zijn grappen ondertussen al een eigen scheurkalender kan vullen maar toch zeer alledaags is gebleven: Kamal Kharmach. Een vrouw die Vlaanderen leerde spelen, daten en in lotushouding zitten: Ingeborg. En de man die iedereen graag in zijn ‘familie’ zou willen: Kürt Rogiers!”

Vijf rondes

I Can See Your Voice bestaat uit vijf rondes. In ronde 1 staan de 7 performers in een freeze frame houding en maken de kandidaten een eerste selectie louter op basis van wat ze zien. De 6 overblijvende performers brengen in ronde 2 een playback act waarna twee van hen geëlimineerd worden. In ronde 3 volgen 4 videofragmenten uit het echte leven van de performers… of toch niet? Liegen is namelijk toegestaan - alleszins toch voor de slechte zangers want de echte zangers spreken in deze show altijd de waarheid - en op basis van deze video’s wordt alweer een performer naar huis gestuurd. In ronde 4 zingen de 3 overgebleven performers live vanuit speciale klankkasten met een vervormingseffect op hun stem. Opnieuw wordt een performer naar huis gestuurd. In ronde 5 worden de twee overblijvende performers onderworpen aan een kruisverhoor. De echte zangers vertellen zoals gebruikelijk de waarheid, de valse zangers liegen volgens de bio die ze verzonnen. Na deze laatste eliminatie blijft de performer over die in de finale met de muzikale gastartiest(e) een duet mag zingen en laat hij/zij voor de eerste keer zijn/haar stem écht horen. Is de laatste performer echt een goede zanger, dan winnen de kandidaten 2500€ - in het andere geval gaat dit bedrag naar de slechte zanger die iedereen op het verkeerde been heeft gezet.

Bekijk de eerste beelden hier:

Zingt de finalist zo vals als een kat of klinkt hij als een nachtegaal? Dat valt te ontdekken in I Can See Your Voice vanaf zaterdag 26 maart om 20u30 bij VTM en ook op VTM GO.