Zijn de magen van Frank Lammers en Sergio Herman bestand tegen de IJslandse ‘lekkernijen’? 

“Culinair is deze trip echt verschrikkelijk.” Zo vat acteur Frank Lammers zijn trip met Sergio Herman naar IJsland samen. Sergio neemt de man met vele talenten mee naar het koude IJsland, waar de producten en smaken niet bepaald geschikt zijn voor mensen met een gevoelige maag. De heren laten het toeristische Zuiden links liggen, want Sergio wil ontdekken wat er in het ruige Noorden op tafel komt. En dat is niet min: van een shotje visolie om de dag te beginnen tot gefermenteerde haai in stukjes, shotjes Black Death, forel gerookt met schapenstront en brood gebakken in hete grond doordrenkt met zwavelgeur. Het staat de heren allemaal te wachten in Sergio Over De Grens.

Gelukkig is Frank een durver die alles wel eens wil proeven. “Mijn moeder zei altijd: in je maag ligt het toch allemaal door elkaar”, lacht Frank. En Sergio? Die wil alles graag doorspoelen met het zuiverste water ter wereld. Daarvoor moeten ze wel een sneeuwstorm trotseren. Uiteindelijk vullen ze hun flessen in de watervallen van Godafoss. Het Noorderlicht zien staat al een tijdje op de bucketlist van Sergio. Hij heeft speciaal daarvoor een prachtige chalet geregeld. Hij maakt er een vers lamsstoofpotje, en dan is het wachten en fingers crossed…

Te paard gaat de tocht verder naar Dalvik voor een heel bijzonder dessert, gemaakt door een heel bijzondere vrouw. Van de combinatie drop en chocolade krijgen de heren tranen in de ogen. En ook de gesprekken tussendoor gaan de emotionele toer op. “Dit jaar zijn mijn vrouw en ik 17 jaar getrouwd. Af en toe eens goed ruzie maken, dat is niet erg. Dat mag allemaal maar je moet er wel voor werken en soms vergeet je dat en moet je dat weer opkrikken. Het gaat allemaal niet vanzelf. En veel knuffelen, dat is belangrijk”, klinkt het. “Ik vind het heel moeilijk om ruzie te maken. Ik vergat op een gegeven moment onze huwelijksdag”, reageert Sergio oprecht.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Niet voor publicatie:

​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be .

​Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/427563?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>