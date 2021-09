Zij heeft dé Regi sparkle: 19-jarige Pauline uit Lommel wint Regi Academy

Vijf weken geleden startte Regi samen met zijn fab four Jaap Reesema, Olivia, Camille en Lester Williams de zoektocht naar die ene straffe stem met de Regi sparkle bij VTM 2. Na een spetterend optreden van de finalisten met ‘Regi Live’ en omringd door familie en vrienden maakte Regi zonet de winnares van Regi Academy bekend. De 19-jarige Pauline uit Lommel overtuigde in de spannende finale en mag zich na vanavond officieel part of the Regi family noemen. Ze is te horen op Regi’s nieuwe single ‘Duizend Sterren’ en staat op zaterdag 30 oktober naast hem in de grootste concertzaal van ons land: het Sportpaleis. Pauline haalde het in de finale van Amber (23, Herenthout), Jasmin (20, Beringen) en Kimberly (29, Amsterdam).

Pauline schreeuwde het uit toen Regi haar naam noemde: “Oh my god. Het is zó zot! Nee echt, dit is crazy. Ik kreeg tranen in mijn ogen. Ook gewoon veel emoties dat dit de toekomst wordt, altijd op het podium staan. Nu begint het. Het dringt nog niet door, maar ik heb er echt zin in.”

“Ik ben heel fier op mijn finalisten. Ze hebben het geschopt tot in de finale van Regi Academy. Ik heb gekozen voor het unieke stemgeluid van Pauline. Je herkent het van op 300 meter afstand. Je hoort die stem en je denkt: ah ja, dat zijn Regi en Pauline. Dat vind ik wel belangrijk”, aldus een trotse Regi.

Bekijk de bekendmaking van de winnares van Regi Academy hier:

Tijd om te bekomen heeft Pauline niet, want the show must go on. Morgen, vrijdag 24 september, brengen Pauline en Regi voor het eerst de nieuwe single ‘Duizend Sterren’ live in de ochtendshow bij Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe op Qmusic en bij het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx. ‘Duizend Sterren’ is via deze link te beluisteren.

De afleveringen van Regi Academy zijn te (her)bekijken op VTM GO .

