Zeven maanden na de opnames van ‘Boer zkt Vrouw’: welke koppels houden stand?

In de slotaflevering van ‘Boer zkt Vrouw’ op zondag 22 mei brengt Dina Tersago zeven maanden na de opnames de 5 boeren voor het eerst samen in Damme. Ook de 5 partners blikken terug op dit bijzonder avontuur en brengen hun kant van het verhaal. Samen ontdekken ze hoe het - oorspronkelijk blinde - liefdesavontuur inmiddels is geëvolueerd.

Tijdens de romantische trips werd er alvast gekust en geknuffeld, en 1 boer veranderde zelfs van vrouw: aardappelboer Kim volgde zijn verstand en vertrok met Ginny op romantisch weekend maar kon de weggestuurde Emi niet vergeten en koos bij terugkeer opnieuw voor haar.

Er wordt ook teruggeblikt naar een paar andere markante gebeurtenissen: bij geitenboer Garry liep het een en ander mis met Barbara. Vanaf de eerste dag uitte hij openlijk zijn gevoelens voor haar maar al heel snel kwam Els in the picture. Barbara voelde dat Garry niet meer voor haar zou kiezen en vertrok. Voor Elien was de keuze van Lorenz niet evident want haar ouders hadden iemand anders in gedachten. In West-Vlaanderen was het voor Els best wel moeilijk om de introverte boer Cyriel te doorgronden en cowboy William koos vol overtuiging voor Amber.

Op de reünie ziet Dina Tersago alvast allemaal stralende gezichten. Maar er rest nog 1 vraag: wie is er nog samen, wie heeft de liefde van zijn leven gevonden, en wie is er misschien weer alleen…?

Bekijk de preview hier:

Boer zkt Vrouw op zondag 22 mei om 19u55 bij VTM en ook op VTM GO .