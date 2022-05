Zetten Senne, Jessica, Elia, Fred en Sana hun blinde sprong verder? Of niet?

Drie maanden geleden begon voor Senne, Jessica, Elia, Fred en Sana een groot, life-changing avontuur. Alle vijf sprongen ze blind in een nieuwe job, die ze niet zelf mochten kiezen. Dat leverde verrassende, maar ook moeilijke momenten op. Op maandag 16 mei breekt in de laatste aflevering van Blind Gesprongen een belangrijk moment aan: willen de kandidaten de job verderzetten en hun contract verlengen? Nora Gharib stelt hen samen met de experten voor de keuze.

Voor Jessica kon de sprong niet groter zijn: zij switchte van poetshulp naar begrafenisondernemer. Een grote shock. Jessica leerde in een korte periode heel wat bij en bloeide gaandeweg open. In de slotaflevering staat ze voor een laatste stap in haar opleiding: het opbaren van een overledene. Een moment waar Jessica met een bang hartje naar toe leeft. En dan is het tijd om knopen door te hakken. Heeft Jessica als begrafenisondernemer de job van haar leven gevonden?

Elia volgde een volwaardige opleiding tot kinderbegeleidster en smeet zich vanaf de eerste dag voor de volle 100% in het kinderdagverblijf. “Ik ben er sterker uitgekomen”, blikt ze komende maandag terug. “Ik ben mezelf liever gaan zien en een betere mama voor mijn zoontje Loïc geworden.” Is dat voldoende om verder te gaan? Ook Sana belandde in een hele nieuwe arena: ze werd social media marketeer bij een bouwbedrijf. Een job waarbij haar creativiteit een boost kreeg. Nu is het tijd om een balans op te maken. Dat is ook wat Fred te doen staat. Hij kwam oog in oog te staan met bondscoach Roberto Martinez en ging aan de slag als information engineer bij de Koninklijke Voetbalbond. Op papier een droomjob, maar is dat ook hoe Fred het ervaart?

Als privéchauffeur stevende hij af op een bore-out en dus zetten de experten Senne voor een échte life-changing uitdaging. Ze vonden voor hem een job als stadsgids in New York, een unieke, onvergetelijke ervaring die garant stond voor actie en avontuur. “Ik ben langzaamaan beginnen openbloeien”, vertelt Senne. “Ik heb vooral dankbaarheid en appreciatie gekregen van de klanten, iets wat ik totaal niet had daarvoor. Ik ben zelfzekerder geworden, dat heeft Patrick me geleerd.” Samen met zijn baas Patrick stak Senne de oceaan terug over om met Nora en de experten terug te blikken op het parcours. Is Senne bereid om in New York een heel nieuw leven op te bouwen?

