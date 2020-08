Zes boeren proberen de liefde te oogsten op het veld

Romantiek op een boerderij is niet langer enkel weggelegd voor de razend populaire en trendy barn weddings. Vanaf maandag 31 augustus om 20.35 gaan paardenverzorgster Veerle (30), akkerbouwer en varkensboer Bart (28), perenkweker David (37), pluimveeboer Frits (23), loonwerker en koeienboer Tristan (25) en paardenpensionhouder en akkerbouwer Dries (32) op zoek naar de liefde in Boer zkt Vrouw: Home Sweet Home. Op hun erf, want soms woont de liefde gewoon om de hoek. Veerle en Tristan openen de jacht op een toffe man, David, Frits, Dries en Bart dromen van de vrouw van hun leven.

Dina Tersago: “Wij planten de zaadjes, de briefschrijvers moeten ze water geven en onze zes jonge boeren mogen daarna hopelijk de liefde gaan oogsten. Dit seizoen komt romantiek op de eerste plaats op de boerderijen en zet iedereen het werk voor een stuk aan de kant, want dit avontuur maak je maar één keer mee. Niet alleen de kandidaten moeten hun beste beentje voor zetten, ook onze boeren zelf moeten zich volledig smijten want de inzet is groot: wie wil oogsten, moet zaaien!”

An Lemmens: “Eén ding is nu al zeker: een paardenpension of perenboomgaard was nog nooit zo romantisch! Dit moet de zomer van hun leven worden. Nu moeten onze boeren hun liefde en aandacht verdelen tussen hun dieren of peren, én hun logés. Geen makkelijke klus, maar aan de andere kant: onze boeren hebben véél liefde te geven.”

Voor het eerst lezen de boeren uit dit nieuwe seizoen van de Boer zkt Vrouw-reeks hun brieven zonder de hulp van vrienden of familie. Maar ze staan er niet alleen voor: Veerle, Bart, David, Frits, Tristan en Dries mogen hun post en de leuke video’s die VTM mocht ontvangen, samen bekijken én becommentariëren. Zo kan Tristan op de hulp rekenen van Veerle, die mee voor hem toffe mannen kan spotten. De tien mannen en vrouwen die het meest indruk hebben gemaakt, worden uitgenodigd op de boerderijen voor een speeddate, meteen gewapend met een koffertje. Want ook een primeur dit seizoen: de vijf kandidaten die het meest in de smaak vallen, mogen meteen blijven logeren op de boerderij. De jacht op de harten van de boeren is geopend.

VEERLE LIESENS (30)

PAARDENVERZORGSTER EN TRAINSTER

DILSEN-STOKKEM (Limburg)

Veerle heeft een eigen bevallingscentrum voor paarden, Het Molenhof. Ze begeleidt de volledige bevalling en volgt het veulen de eerste dagen op. Daarnaast doet ze nog inseminaties en staat ze in voor de dagdagelijkse verzorging van de paarden. Naast het bevallingscentrum springt Veerle bij op de boerderij van haar ouders en ze geeft ook nog les in het buitengewoon onderwijs. Een bewuste keuze, want Veerle werd prematuur geboren op 29 weken en woog amper 850 gram. Alles kwam goed maar de paardenverzorgster beseft dat niet iedereen zoveel geluk heeft en wil iets terugdoen voor kinderen met een beperking.

Veerle is sinds april 2019 vrijgezel. Het grootste struikelpunt was tot nu toe de drukte op haar werk, want van april tot en met juni bevallen de meeste paarden en moet Veerle dag en nacht beschikbaar zijn. Haar ideale man moet daar dus zeker begrip voor kunnen opbrengen.

DAVID FRANSSENS (37)

PERENKWEKER

SINT-GILLIS-WAAS (Oost-Vlaanderen)

David nam in 2003, op zijn negentiende, een bestaande perenkwekerij over en sindsdien heeft hij het bedrijf verder uitgebouwd. Op dit moment heeft hij 60 hectare peren. Die percelen liggen vooral in Beveren en in Sint-Gillis-Waas maar ook net over de grens, in het Nederlandse Breskens. Peren kweken is voor David zijn lust en leven. Het was al van jongs af aan zijn droom om fruitteler te worden en de zaken gaan goed.

David is een lieve man en de zorgzame papa van twee kinderen. Sinds 2 jaar is hij single, na een relatie van 12 jaar. Doorheen de week zijn Marie (7) en Bo (4) bij zijn ex-partner, in het weekend zijn ze bij David en kan hij al zijn vaderliefde kwijt. Maar David mist een vrouw in zijn leven, een naturelle, zachtaardige dame die in een ideaal scenario samen met hem de perenkwekerij wil runnen.

FRITS STEVENS (23)

PLUIMVEEBOER

HAMONT (Limburg)

Frits behaalde zijn diploma lasser-monteur, een back-up plan want hij droomde er al van kleins af aan van om boer te worden. Op zijn 21ste nam hij het pluimveebedrijf van zijn vader over. Dat gebeurde vroeger dan voorzien, want het noodlot sloeg toe toen zijn vader overleed. Het bedrijf kwam op de schouders van Frits terecht, die in avondschool nog 2 jaar landbouw ging studeren en ineens op jonge leeftijd zaakvoerder werd. Hij doet zijn werk met hart en ziel en hij heeft plannen om de zaak nog verder uit te breiden. Momenteel heeft hij 80.000 kippen onder zijn hoede.

Hobby’s heeft de sociale maar ook ietwat verlegen Frits bij de vleet, maar een toffe vrouw ontbreekt nog in het rijtje. Sinds 2 jaar is hij single. Frits hoopt vurig op een lief en zachtaardig meisje dat ook op haar strepen durft te staan zodat hij niet te ver gaat in zijn werk. Voor hem is de perfecte relatie er eentje waarin je goed met elkaar kan opschieten en wanneer je mekaar kan loslaten en elkaars interesses kan begrijpen. “Papa zei altijd: graag zien doe je maar 2 weken, maar overeen komen doe je je hele leven.”

TRISTAN SWENNEN (25)

LOONWERKER EN KOEIENBOER

ELLIKOM (Limburg)

Tristan werkt tijdens de week als loonwerker bij een bedrijf dat groenten vervoert vanop het land naar een verwerkingsfabriek. Hij rijdt er met de vrachtwagen en ook met de tractor. Na zijn uren en in het weekend werkt hij op de boerderij die nu van zijn ouders is maar die al meer dan 400 jaar in handen is van zijn familie. Op het erf staan zo’n 80 koeien die ze grootbrengen tot vleesvee. Tristan mest de stallen uit, voedert de koeien, bewerkt het land, controleert dagelijks de veestapel en assisteert de veearts als die langskomt.

Hij is een moderne kerel, helemaal niet de ‘klassieke’ boer. Hij ziet er altijd piekfijn in orde uit, houdt van mooie kleren, schoenen en shoppen. Tristan mag er dan best wel stoer uit zien: hij is ontzettend lief en niet vies van rustige gesprekken en wat romantiek. Alhoewel hij veel aantrek heeft bij de meisjes, valt Tristan op mannen. Hij is er klaar voor om zich te settelen en wil iemand ontmoeten met wie hij kan samenwonen en een toekomst kan uitbouwen.

DRIES CLAEYS (32)

PAARDENPENSIONHOUDER EN AKKERBOUWER

ZUIENKERKE (West-Vlaanderen)

Dries werkt sinds 2015 in het paardenpension van zijn ouders. Daar kunnen mensen een stal huren voor hun paarden en er komen rijden op de verschillende binnen-en buitenpistes. Dries is verantwoordelijk voor die pistes, de paardenstallen en de verzorging van de dieren. Daarnaast heeft de familie ook nog 90 hectare akkers waar o.a. tarwe, wintergerst, spelt, suikerbieten en maïs worden verbouwd. Ook hier steekt Dries als het nodig is een handje toe.

Hij gaat graag goed gekleed door het leven, ook als hij aan de slag is in de stallen. De immer positieve boer bouwde recent een huis vlak bij de boerderij en vindt dat de tijd nu rijp is voor een vrouw om echt aan zijn toekomst te beginnen.

BART BEYAERT (28)

AKKERBOUWER & VARKENSBOER

WORTEGEM-PETEGEM (Oost-Vlaanderen)

Bart studeerde agro- en biotechnologie en behaalde in 2013 zijn bachelor diploma. Nog hetzelfde jaar nam hij de ouderlijke boerderij over. Hij teelt vooral aardappelen en daarnaast ook suikerbieten, maïs en graan. Bezige bij Bart heeft ook 500 varkens die hij grootbrengt voor een ander bedrijf en omdat hij op de boerderij sociaal contact miste, werkt hij ook als vertegenwoordiger bij een veevoederbedrijf. Maar goed nieuws voor zijn toekomstige vriendin: zijn vakanties en werkschema’s voor beide jobs zijn perfect af te stemmen op mekaar.

Bart groeide op tussen 5 zussen, je kan dus wel zeggen dat hij weet hoe vrouwen in mekaar zitten. Hij is zachtaardig, lief, romantisch en droomt van een gezin met kinderen. Geen 6 zoals zijn ouders, maar wel graag 2.